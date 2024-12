Ombudsman predloží do parlamentu mimoriadnu správu k činnosti Policajného zboru, počet podnetov týkajúcich sa násilných zásahov stúpa

Predloženie mimoriadnej správy

Pracovné stretnutie výboru pre obranu a bezpečnosť

10.12.2024 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv predloží do parlamentu mimoriadnu správu k činnosti Policajného zboru . Ako priblížil verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský , najzávažnejšie podnety, s ktorými sa na ombudsmana obracajú ľudia, sa týkajú zásahu do telesnej integrity a porušenie práva na ochranu pred mučením, neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním.Dobrovodský zdôraznil, že toto právo je absolútne a nie je možné ho nijakým spôsobom obmedzovať. Ombudsman zásah do tohto práva preskúmava často u podávateľov, ktorí sú obmedzení na slobode. "Táto kombinácia stavia podávateľov do obzvlášť zraniteľnej situácie," podotkol verejný ochranca práv s tým, že v tejto oblasti stúpa počet podaní.Verejný ochranca práv na základe skutočnosti, ktorá nasvedčuje, že porušenie základného práva alebo slobody je závažné a týka sa väčšieho počtu osôb, môže využiť svoje zákonné oprávnenie predložiť Národnej rade SR mimoriadnu správu. Ombudsman takúto mimoriadnu správu preto predloží v prvom štvrťroku roka 2025 a súčasne požiada, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi parlamentu."Vysoko si vážim prácu policajtov a oceňujem ich prínos pri ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov Slovenska. Z týchto dôvodov dostala exekutíva a polícia monopol na násilie. Pri použití legálneho násilia je potrebné dodržiavať ľudskoprávne rámce. Moje poznatky však nasvedčujú tomu, že tieto podmienky nie sú naplnené vždy," upozornil Dobrovodský a dodal, že v takom prípade dochádza k porušeniu práva na ochranu pred mučením, ponižujúcim a neľudským zaobchádzaním či iným zásahom do osobnej slobody práve činnosťou Policajného zboru."V 21. storočí, keď sa osobná sloboda a dôstojnosť človeka považuje za niečo posvätné, nemôžem akceptovať tento stav, a preto musím Národnej rade SR predložiť mimoriadnu správu," skonštatoval verejný ochranca práv. Dobrovodský priblížil, že správa bude obsahovať veľa námetov na zlepšenie situácie."Budú to zlepšenia legislatívnej ale i nelegisaltívnej povahy. Ich spoločným cieľom bude napríklad predchádzanie pred neodôvodneným násilím policajtov či garantovanie primeranosti policajných zákrokov voči obyvateľom Slovenska,” priblížil ombudsman.Dobrovodský súčasne informoval, že prijal pozvanie na pracovné stretnutie výboru pre obranu a bezpečnosť , ktoré na 18. decembra zvolal jeho predseda Richard Glück Smer-SD ). Na stretnutí sa zúčastnia aj minister vnútra Hlas-SD ) a riaditeľ Úradu inšpekčnej služby "Záujmu predsedu výboru sa teším, keďže okrem verejného ochrancu práv a prokuratúry vykonáva kontrolu nad činnosťou Policajného zboru aj parlament. Budem rád, keď vznikne synergický efekt ľudskoprávneho dohľadu nad činnosťou polície," dodal Dobrovodský a priblížil, že inšpiráciu pre odporúčania budú hľadať aj v zahraničí.Navštívia tak Spolkový úrad pre prevenciu korupcie vo Viedni, v ktorom bolo zriadené oddelenie pre vyšetrovanie a sťažnosti na policajné zneužitie. "O informácie o prevádzkovaní telových kamier sa budeme zaujímať na Spolkovom ministerstve vnútra a na návšteve rakúskej verejnej ochrankyne práv Elisabeth Schwetz,” uzavrel ombudsman.