 Gala

10. mája 2026

ONLINE – Finále Let’s Dance 2026 prináša novinku. Kto vyhrá? Koleník, Porubjaková alebo Baran… – VIDEO, FOTO


Tanečná šou Let's Dance 2026 - Najlepší z najlepších - finále. Šou Let's Dance 2026 - Najlepší z ...



10.5.2026 (SITA.sk) - Tanečná šou Let's Dance 2026 - Najlepší z najlepších - finále.


Šou Let's Dance 2026 - Najlepší z najlepších má v nedeľu 10. mája na programe finále, do ktorého sa dostali tri páry: Ján Koleník - Dominika Rošková, Zuzana Porubjaková - Matyáš Adamec a Kristián Baran - Eliška Betáková (Lenčešová). Kto vyhrá? Rozhodujú o tom diváci svojimi SMS hlasmi...



Kto už vypadol?


1. kolo: nikto - tanečné páry si body od poroty preniesli do druhého kola
2. kolo: Jana Hospodárová a Fabio Bellucci
3. kolo: Vladimír Kobielsky a Natália Horváthová
4. kolo: Petra Polnišová a Vilém Šír
5. kolo: Juraj Mokrý a Natália Glosíková
6. kolo: nikto - špeciálne charitatívne kolo a poslané SMS hlasy sa preniesli do kola číslo 7
7. kolo: Nela Pocisková a Filip Kucman
8. kolo: Gabriela Marcinková a Jaroslav Ihring
Semifinále (9. kolo): Jakub Jablonský a Anna Riebauerová





href="https://sita.sk/fotogaleria/fotografie-semifinale-lets-dance-2026-kolenik-ako-walter-klaus-takmer-vypadol-kto-od-poroty-dostal-40-bodov/">Fotografie semifinále Let’s Dance 2026: Koleník ako Walter Klaus takmer vypadol. Kto od poroty dostal 40 bodov?




Vo finále každý tanečný pár predvádza tri tance, každý si pripravil jeden nový tanec, jednu opravu (tanec, ktorý už v 11. sérii tancovali, ale chcú o vylepšiť) a posledným je Show dance. „Je skutočnou novinkou večera a prinesie niečo úplne iné nielen pre publikum, ale aj pre samotné páry. Súťažiaci si síce môžu zvoliť vlastnú choreografiu, no všetci budú tancovať na rovnakú skladbu v latino štýle. Práve tento moment sľubuje jedinečné porovnanie kreativity, energie a osobnosti jednotlivých dvojíc," informovala TV Markíza na svojom webe.

Finále Let’s Dance 2026 (10. kolo): Tance a body od poroty



  • nedeľa 10. mája 2026


Získané body od poroty:

  • Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec:

  • Ján Koleník a Dominika Rošková:

  • Kristián Baran a Eliška Betáková (Lenčešová):


Tance finálového večera:

  • Kristián Baran a Eliška Betáková (Lenčešová) - Tango - 2WEI feat. Marvin Brooks - Sequels - Pushin' On

  • Kristián Baran a Eliška Betáková (Lenčešová) - Paso doble (oprava) - „Espana Cani“

  • Kristián Baran a Eliška Betáková (Lenčešová) - Show dance

  • Ján Koleník a Dominika Rošková - Paso doble - Carmen: Habanera

  • Ján Koleník a Dominika Rošková - Quickstep (oprava) - Sing Sing Sing – Remaigned Remix

  • Ján Koleník a Dominika Rošková - Show dance

  • Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec - Paso doble - „Espana Cani“

  • Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec - Ča ča (oprava) - Omara Portuondo: Donde estas tu

  • Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec - Show dance


* získané body od poroty počas priameho prenosu pri jednotlivých pároch dopĺňame


ONLINE – Finále Let’s Dance 2026 – Najlepší z najlepších (desiaty priamy prenos)



  • od 20:40


Finále Let's Dance 2026 otvorilo veľkolepé číslo pod vedením choreografa Miňa Kereša a jeho tanečnej skupiny KRS Movement.

Ktorý tanečný pár v Let’s Dance 2026 – Najlepší z najlepších sa vám páči najviac?
















  • Ján Koleník a Dominika Rošková






  • Kristián Baran a Eliška Lenčešová






  • Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec






  • Jakub Jablonský a Anna Riebauerová (vypadli v 9. kole - semifinále)






  • Gabriela Marcinková a Jaroslav Ihring (vypadli v 8. kole)






  • Nela Pocisková a Filip Kucman (vypadli v 7. kole)






  • Juraj Mokrý a Natália Glosíková (vypadli v 5. kole)






  • Petra Polnišová a Vilém Šír (vypadli v 4. kole)






  • Vladimír Kobielsky a Natália Horváthová (vypadli v 3. kole)






  • Jana Hospodárová a Fabio Bellucci (vypadli v 2. kole)






Zdroj: SITA.sk - ONLINE – Finále Let’s Dance 2026 prináša novinku. Kto vyhrá? Koleník, Porubjaková alebo Baran… – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Košice slávnostne sprístupnia zrekonštruovanú vežu Hradová, návštevníkov čaká aj večerný program

