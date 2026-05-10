|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 10.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viktória
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. mája 2026
ONLINE – Finále Let’s Dance 2026 prináša novinku. Kto vyhrá? Koleník, Porubjaková alebo Baran… – VIDEO, FOTO
Tanečná šou Let's Dance 2026 - Najlepší z najlepších - finále. Šou Let's Dance 2026 - Najlepší z ...
Zdieľať
10.5.2026 (SITA.sk) - Tanečná šou Let's Dance 2026 - Najlepší z najlepších - finále.
1. kolo: nikto - tanečné páry si body od poroty preniesli do druhého kola
2. kolo: Jana Hospodárová a Fabio Bellucci
3. kolo: Vladimír Kobielsky a Natália Horváthová
4. kolo: Petra Polnišová a Vilém Šír
5. kolo: Juraj Mokrý a Natália Glosíková
6. kolo: nikto - špeciálne charitatívne kolo a poslané SMS hlasy sa preniesli do kola číslo 7
7. kolo: Nela Pocisková a Filip Kucman
8. kolo: Gabriela Marcinková a Jaroslav Ihring
Semifinále (9. kolo): Jakub Jablonský a Anna Riebauerová
Vo finále každý tanečný pár predvádza tri tance, každý si pripravil jeden nový tanec, jednu opravu (tanec, ktorý už v 11. sérii tancovali, ale chcú o vylepšiť) a posledným je Show dance. „Je skutočnou novinkou večera a prinesie niečo úplne iné nielen pre publikum, ale aj pre samotné páry. Súťažiaci si síce môžu zvoliť vlastnú choreografiu, no všetci budú tancovať na rovnakú skladbu v latino štýle. Práve tento moment sľubuje jedinečné porovnanie kreativity, energie a osobnosti jednotlivých dvojíc," informovala TV Markíza na svojom webe.
Získané body od poroty:
Tance finálového večera:
* získané body od poroty počas priameho prenosu pri jednotlivých pároch dopĺňame
Finále Let's Dance 2026 otvorilo veľkolepé číslo pod vedením choreografa Miňa Kereša a jeho tanečnej skupiny KRS Movement.
method="post"
am-Poll="style:percentagehide style:unanswered"
js-Poll="1188" js-Poll-IsAjax="false"
action="#amp-poll-1188"
>
am-Alert="danger"
style="display: none" >
Šou Let's Dance 2026 - Najlepší z najlepších má v nedeľu 10. mája na programe finále, do ktorého sa dostali tri páry: Ján Koleník - Dominika Rošková, Zuzana Porubjaková - Matyáš Adamec a Kristián Baran - Eliška Betáková (Lenčešová). Kto vyhrá? Rozhodujú o tom diváci svojimi SMS hlasmi...
Kto už vypadol?
1. kolo: nikto - tanečné páry si body od poroty preniesli do druhého kola
2. kolo: Jana Hospodárová a Fabio Bellucci
3. kolo: Vladimír Kobielsky a Natália Horváthová
4. kolo: Petra Polnišová a Vilém Šír
5. kolo: Juraj Mokrý a Natália Glosíková
6. kolo: nikto - špeciálne charitatívne kolo a poslané SMS hlasy sa preniesli do kola číslo 7
7. kolo: Nela Pocisková a Filip Kucman
8. kolo: Gabriela Marcinková a Jaroslav Ihring
Semifinále (9. kolo): Jakub Jablonský a Anna Riebauerová
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/fotografie-semifinale-lets-dance-2026-kolenik-ako-walter-klaus-takmer-vypadol-kto-od-poroty-dostal-40-bodov/">Fotografie semifinále Let’s Dance 2026: Koleník ako Walter Klaus takmer vypadol. Kto od poroty dostal 40 bodov?
Vo finále každý tanečný pár predvádza tri tance, každý si pripravil jeden nový tanec, jednu opravu (tanec, ktorý už v 11. sérii tancovali, ale chcú o vylepšiť) a posledným je Show dance. „Je skutočnou novinkou večera a prinesie niečo úplne iné nielen pre publikum, ale aj pre samotné páry. Súťažiaci si síce môžu zvoliť vlastnú choreografiu, no všetci budú tancovať na rovnakú skladbu v latino štýle. Práve tento moment sľubuje jedinečné porovnanie kreativity, energie a osobnosti jednotlivých dvojíc," informovala TV Markíza na svojom webe.
Finále Let’s Dance 2026 (10. kolo): Tance a body od poroty
- nedeľa 10. mája 2026
Získané body od poroty:
- Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec:
- Ján Koleník a Dominika Rošková:
- Kristián Baran a Eliška Betáková (Lenčešová):
Tance finálového večera:
- Kristián Baran a Eliška Betáková (Lenčešová) - Tango - 2WEI feat. Marvin Brooks - Sequels - Pushin' On
- Kristián Baran a Eliška Betáková (Lenčešová) - Paso doble (oprava) - „Espana Cani“
- Kristián Baran a Eliška Betáková (Lenčešová) - Show dance
- Ján Koleník a Dominika Rošková - Paso doble - Carmen: Habanera
- Ján Koleník a Dominika Rošková - Quickstep (oprava) - Sing Sing Sing – Remaigned Remix
- Ján Koleník a Dominika Rošková - Show dance
- Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec - Paso doble - „Espana Cani“
- Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec - Ča ča (oprava) - Omara Portuondo: Donde estas tu
- Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec - Show dance
* získané body od poroty počas priameho prenosu pri jednotlivých pároch dopĺňame
ONLINE – Finále Let’s Dance 2026 – Najlepší z najlepších (desiaty priamy prenos)
- od 20:40
Finále Let's Dance 2026 otvorilo veľkolepé číslo pod vedením choreografa Miňa Kereša a jeho tanečnej skupiny KRS Movement.
method="post"
am-Poll="style:percentagehide style:unanswered"
js-Poll="1188" js-Poll-IsAjax="false"
action="#amp-poll-1188"
>
am-Alert="danger"
style="display: none" >
Ktorý tanečný pár v Let’s Dance 2026 – Najlepší z najlepších sa vám páči najviac?
Kto tancuje v Let' Dance 2026?
Ján Koleník a Dominika Rošková
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/jan-kolenik-a-dominika-roskova-v-lets-dance-2026-najlepsi-z-najlepsich-fotografie/">Ján Koleník a Dominika Rošková v Let’s Dance 2026 – Najlepší z najlepších (fotografie)
Kristián Baran a Eliška Lenčešová
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/kristian-baran-a-eliska-lencesova-v-lets-dance-2026-najlepsi-z-najlepsich-fotografie/">Kristián Baran a Eliška Lenčešová v Let’s Dance 2026 – Najlepší z najlepších (fotografie)
Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/zuzana-porubjakova-a-matyas-adamec-v-lets-dance-2026-najlepsi-z-najlepsich-fotografie/">Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec v Let’s Dance 2026 – Najlepší z najlepších (fotografie)
Jakub Jablonský a Anna Riebauerová (vypadli v 9. kole - semifinále)
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/jakub-jablonsky-a-anna-riebauerovav-lets-dance-2026-najlepsi-z-najlepsich-fotografie/">Jakub Jablonský a Anna Riebauerová v Let’s Dance 2026 – Najlepší z najlepších (fotografie)
Gabriela Marcinková a Jaroslav Ihring (vypadli v 8. kole)
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/gabriela-marcinkova-a-jaroslav-ihring-v-lets-dance-2026-najlepsi-z-najlepsich-fotografie/">Gabriela Marcinková a Jaroslav Ihring v Let’s Dance 2026 – Najlepší z najlepších (fotografie)
Nela Pocisková a Filip Kucman (vypadli v 7. kole)
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/nela-pociskova-a-filip-kucman-v-lets-dance-2026-najlepsi-z-najlepsich-fotografie/">Nela Pocisková a Filip Kucman v Let’s Dance 2026 – Najlepší z najlepších (fotografie)
Juraj Mokrý a Natália Glosíková (vypadli v 5. kole)
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/juraj-mokry-a-natalia-glosikova-v-lets-dance-2026-najlepsi-z-najlepsich-fotografie/">Juraj Mokrý a Natália Glosíková v Let’s Dance 2026 – Najlepší z najlepších (fotografie)
Petra Polnišová a Vilém Šír (vypadli v 4. kole)
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/petra-polnisova-a-vilem-sir-v-lets-dance-2026-najlepsi-z-najlepsich-fotografie/">Petra Polnišová a Vilém Šír v Let’s Dance 2026 – Najlepší z najlepších (fotografie)
Vladimír Kobielsky a Natália Horváthová (vypadli v 3. kole)
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vladimir-kobielsky-a-natalia-horvathova-v-lets-dance-2026-najlepsi-z-najlepsich-fotografie/">Vladimír Kobielsky a Natália Horváthová v Let’s Dance 2026 – Najlepší z najlepších (fotografie)
Jana Hospodárová a Fabio Bellucci (vypadli v 2. kole)
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/jana-hospodarova-a-fabio-bellucci-v-lets-dance-2026-najlepsi-z-najlepsich-fotografie/">Jana Hospodárová a Fabio Bellucci v Let’s Dance 2026 – Najlepší z najlepších (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - ONLINE – Finále Let’s Dance 2026 prináša novinku. Kto vyhrá? Koleník, Porubjaková alebo Baran… – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Košice slávnostne sprístupnia zrekonštruovanú vežu Hradová, návštevníkov čaká aj večerný program
Košice slávnostne sprístupnia zrekonštruovanú vežu Hradová, návštevníkov čaká aj večerný program