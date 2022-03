ONLINE: Vojna na Ukrajine: Deň deviaty

Vojna na Ukrajine (online)

minúta po minúte

12:51 Pre ruskú inváziu na Ukrajinu muselo v priebehu uplynulého týždňa utiecť zo svojich domovov približne 500-tisíc detí.

Uviedol to v piatok Detský fond Organizácie Spojených národov (UNICEF), ktorý tento exodus označil za „bezprecedentný rozsahom a rýchlosťou“. „Ak sa násilnosti nezastavia, oveľa, oveľa viac detí bude musieť utiecť zo svojej krajiny v priebehu veľmi krátkeho času,“ povedal James Elder, hovorca UNICEF. „A máme obavy, že veľa ďalších bude zabitých,“ dodal.

James Elder konštatoval, že UNICEF na Ukrajinu posiela veľký objem humanitárnych dodávok s cieľom pomôcť tým, ktorí to potrebujú. UNICEF zároveň poskytuje mimoriadne školenie pediatrom, ktorých vysielajú do regiónu. Detskí lekári „sú pripravovaní na masové zranenia detí“, povedal hovorca organizácie. Dodal, že súčasťou tejto prípravy jej aj systém triedenia postihnutých detí podľa závažnosti zranení.

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v piatok uviedol, že z Ukrajiny doteraz utieklo 1,25 milióna ľudí vrátane takmer 80-tisíc štátnych príslušníkov tretích krajín.

12:34 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po ruskom ostreľovaní najväčšej jadrovej elektrárne v Európe žiada vyhlásenie bezletovej zóny nad svojou krajinou.

Útok na elektráreň v Záporoží na juhu Ukrajiny neviedol k zvýšenej úrovni radiácie. Zelenskyj však v piatok varoval pred ďalšími útokmi na zariadenie, ktoré by podľa neho mohli mať oveľa ničivejšie následky ako výbuch a požiar v jadrovej elektrárni Černobyľ v roku 1986.

12:27 Fotografie zničeného najväčšieho nákladného lietadla na svete Antonov An-25 Mrija.

12:19 Ruská Štátna duma schválila zákon, ktorý zavádza až 15-ročné tresty väzenia za úmyselné šírenie „nepravdivých informácií“ o vojenskej akcii na Ukrajine.

12:11 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) informuje, že z ostreľovanej jadrovej elektrárne na Ukrajine neunikla radiácia. Generálny riaditeľ MAAE Rafael Mariano Grossi uviedol, že agentúra je po útoku v kontakte s ukrajinským regulátorom pre jadrovú energiu aj Záporožskou jadrovou elektrárňou. Podľa prevádzkovateľa Enerhoatom aj regulátora je situácia na mieste „mimoriadne napätá a náročná“. V elektrárni momentálne funguje len jeden reaktor, a to na zhruba 60 percent. Po zmätočných prvotných správach Grossi vysvetlil, že strela ruských síl zasiahla výcvikovú budovu a nie súčasť reaktora. Požiar, ktorý na mieste vypukol, už uhasili a dvaja ľudia v jeho dôsledku utrpeli zranenia. Enerhoatom zase informoval, že útok neprežili traja ukrajinskí vojaci a dvaja utrpeli zranenia. Reaktor je podľa šéfa MAAE pod kontrolou Ukrajincov. 11:57 Spoločnosť Generali oznámila, že sa rozhodla venovať tri milióny eur na podporu utečeneckých programov, vrátane príspevku pre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, ktorý zastrešuje humanitárnu pomoc na Ukrajine. „V súčasnosti sa koná v krajinách, kde Generali pôsobí, aj globálna kampaň na získanie finančnej pomoci pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine,“ informovala firma. Vyzbieranú sumu Generali znásobí a venuje ju organizácii Unicef na pomoc postihnutým rodinám. 11:48 Bratia Kličkovci prosia o pomoc, údajne sa ocitli na Putinovom zozname a hrozí im smrť. Vitalij Kličko, starosta Kyjeva. Foto: archívne, SITA/AP. 11:33 Vojna na Ukrajine znamená pre svet katastrofu, ktorá zredukuje globálny hospodársky rast. Povedal to pre BBC šéf Svetovej banky David Malpass. 11:25 Šéf Medzinárodného výboru Červeného kríža (ICRC) sa vyjadril, že na Ukrajine vidia rozvíjať sa „zdrvujúcu humanitárnu krízu“. Peter Maurer v piatok vyzval všetky strany v konflikte, aby dodržiavali pravidlá vojny, ušetrili civilistov od vojenských operácií a umožnili im bezpečný prechod. Červený kríž podľa neho dostáva „záplavu telefonátov od ľudí zúfalých po bezpečí“. „Počty obetí neustále rastú, zatiaľ čo zdravotnícke zariadenia sa snažia vydržať. Civilisti, ktorí sa zdržiavajú v podzemných krytoch, nám hovoria, že utekali pred granátmi, ktoré im padali priamo nad hlavami. Nemajú žiadne extra oblečenie, zásoby ani potrebné lieky. Teraz potrebujú pomoc,“ vyjadril sa Maurer. 11:08 Čína vyjadrila „vážne obavy o bezpečnosť“ jadrových zariadení na Ukrajine. 10:53 Ukrajinská armáda tvrdí, že Rusko pri snahe obsadiť Kyjev vyčerpalo väčšinu svojich operačných rezerv a teraz povoláva zálohy z iných divízií. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl na sociálnej sieti Facebook tiež informoval, že sa skupina ruských vojakov stiahla z námorných základní v Čiernom mori, ale pokračujú v prípravách na vylodenie námornej pechoty v obci Zátoka. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Generálny štáb sa tiež vyjadril, že ruskí vojaci obkľúčili prístavné mesto Mariupoľ. Tamojší obyvatelia hovoria o neprestajnom ostreľovaní ruských síl, ktoré sa snažia mesto dobyť. Námestník mariupoľského starostu vo vysielaní BBC vyzval lídrov v NATO, aby vyslali na Ukrajinu vojakov, pretože Rusko sa nezastaví, až kým z krajiny nespraví púšť a nepozabíja mnoho civilistov.

10:44 Slovensko je aj v súvislosti s vojnovou situáciou na Ukrajine vrátane útoku na jadrovú elektráreň v Záporoží stále bezpečnou krajinou.

Po piatkovom zasadnutí Ústredného krízového štábu to skonštatoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Slovenské bezpečnostné zložky podľa ministra vnímajú veľmi citlivo každú udalosť, ktorá sa na Ukrajine udeje.

10:30 Podnikateľ Elon Musk varoval pred vysokým rizikom, že by sa jeho internetová sieť Starlink mohla stať terčom útokov na Ukrajine.

10:09 Dolár v úvode piatkového obchodovania posilnil voči jenu aj oproti euru napriek tomu, že výnosy z amerických dlhopisov klesli. Výnosy z desaťročných štátnych cenných papierov USA sa znížili na 1,85 percenta z úrovne 1,86 percenta. Voči jenu si dolár prilepšil na 115,52 JPY/USD zo štvrtkovej uzatváracej hodnoty 115,47 JPY/USD. Spoločná európska mena oproti doláru klesla na 1,1018 USD/EUR z úrovne 1,1066 USD/EUR.

10:03 Austrálske finančné inštitúcie na základe nových sankcií, ktoré sú reakciou na ruskú inváziu na Ukrajinu, zmrazili aktíva v hodnote 45 miliónov austrálskych dolárov. Informovala o tom v piatok austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová. Odmietla však identifikovať, v ktorých peňažných inštitúciách boli aktíva zmrazené a kto je ich majiteľom. Austrália uvalila sankcie voči viac ako 350 ruským jednotlivcom vrátane prezidenta Vladimira Putina. Krajina sankcie prijala aj voči 13 bieloruským subjektom a jednotlivcom vrátane ministra obrany Viktora Chrenina.

9:55 Polícia na hraničných priechodoch na vstupe z Ukrajiny na Slovensko vybavila za posledných 24 hodín 11 279 osôb.

9:46 Americký akciový trh vo štvrtok opäť uzavrel nižšie. Trhy totiž naďalej znepokojuje širší vplyv ruskej invázie na Ukrajinu. Nadol smerovali predovšetkým akcie technologických spoločností.

Akcie v menej rizikových sektoroch, napríklad v odvetví dodávok energií, si však prilepšili. Na trh vplývalo aj to, že šéf amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell upozornil, že boje na Ukrajine pravdepodobne ešte viac posilnia vysokú infláciu, ktorá robí problémy ekonomikám vo svete.

Index S&P 500 klesol o 0,5 percenta na 4 363,49 bodu. Priemyselný index Dow Jones si odpísal 0,3 percenta a uzavrel na úrovni 33 794,66 bodu. Technologický Nasdaq si pohoršil o 1,6 percenta na 13 537,94 bodu. Akciám menších spoločností sa tiež nedarilo. Index malých firiem Russell 2000 oslabil o 1,3 percenta na 2 032,41 bodu.

Ázijské akciové trhy tiež oslabili. Hlavný japonský index Nikkei 225 stratil 2,2 percenta, index hongkonskej burzy Hang Seng si pohoršil o 2,6 percenta a čínsky akciový index Shanghai Composite si odpísal jedno percento.

9:42 Koncerty pre Ukrajinu sa budú v nedeľu 6. marca konať na námestiach viacerých miest. Ich hlavným cieľom je podľa Hudobnej únie Slovenska verejné vyjadrenie spolupatričnosti a solidarity s Ukrajinou a jej obyvateľmi na námestiach najväčších slovenských miest.

Na Trojičnom námestí v Trnave v nedeľu o 16:00 Koncert pre Ukrajinu svojím vystúpením podporí speváčka Mária Čírová, skupina Hudba z Marsu, speváci Bystrík, Allan Mikušek a ďalší umelci. V rovnakom čase budú Koncerty pre Ukrajinu v Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a Nitre, v Trenčíne sa konal už vo štvrtok.

Iniciátorom série koncertov bola Hudobná únia Slovenska, na ich príprave sa podieľajú regionálne kultúrne inštitúcie, občianske iniciatívy, samosprávy a rôzne iné organizácie.

9:34 Šéfka Snemovne reprezentantov Kongresu USA Nancy Pelosiová vzhľadom na eskaláciu vojny na Ukrajine vyjadrila podporu zákazu dovozu ropy z Ruska na americký trh.

Prezident Joe Biden sa zdráha zakázať dovoz ruskej ropy do USA, keďže ceny benzínu na americkom trhu už rastú. Podpora zo strany Pelosiovej však túto myšlienku posilňuje v Kongrese, kde sa za ňu už teraz vyslovuje veľa republikánov a čoraz viac demokratov. Biely dom hovorí, že na stole zostávajú všetky nástroje.

Zákaz dovozu ropy z Ruska by mohol vytvoriť spojenectvo medzi ľavicovými aj pravicovými poslancami, a to demokratmi bojujúcimi proti klimatickej zmene, ktorí chcú znížiť závislosť USA od fosílnych palív, a republikánmi, ktorí chcú podporiť produkciu energií doma. Zároveň by zákaz spojil väčšinu poslancov z oboch strán, ktorí chcú zastaviť Putinovu vojnu.

USA dovážajú malý ale dôležitý objem ruskej ropy. Import z Ruska tvorí sedem percent celkového dovozu ropy a ropných produktov. V roku 2021 podľa amerického Federálneho úradu pre energetiku (EIA) USA z Ruska doviezli zhruba 245 miliónov barelov ropy, čo bol medziročný rast o 24 percent.

9:23 Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) vyjadruje podporu ukrajinským sudcom v zápase o zachovanie právneho štátu a sú pripravení poskytnúť im v rámci možností maximálnu pomoc. „Budeme iniciovať pomoc a podporu aj na platforme Európskej asociácie sudcov (EAJ), aby vyvinula všetky dostupné aktivity k ukončeniu vojny a následne k obnove riadneho fungovania súdnej moci na Ukrajine,“ vyhlásili.

9:18 Americký výrobca čipov Intel zastaví dodávky pre všetkých zákazníkov v Rusku a Bielorusku. Spoločnosť to oznámila vo štvrtok v tlačovej správe v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.

Ako tiež uviedla, pracuje so zamestnancami, ktorí majú väzby na región, a spustila charitatívnu kampaň pre Ukrajincov v núdzi, v ktorej vyzbierala už 1,2 milióna dolárov. Informuje o tom spravodajský portál BBC. „Budeme naďalej stáť pri ľude Ukrajiny a globálnej komunite vo výzve na okamžité ukončenie tejto vojny a rýchly návrat k mieru,“ uviedol Intel vo vyhlásení.

Podobné kroky už podnikli aj ďalší globálni výrobcovia čipov. Rusko neprodukuje veľké množstvo elektroniky, čiastočne aj pre nedostatok špičkových polovodičov potrebných pre pokročilú výpočtovú techniku.

9:14 Ruská invázia na Ukrajinu podľa šéfa Fed-u zvýši infláciu. Jerome Powell však zdôraznil svoje presvedčenie, že americká ekonomika je dostatočne silná na to, aby zvládla vyššie úroky.

9:11 Česko nebude trestať ľudí, ktorí budú Ukrajine pomáhať bojovať proti Rusku. Vo štvrtok sa na tom dohodli prezident Miloš Zeman s premiérom Petrom Fialom. Prezident by týmto ľuďom po návrate domov udelil abolíciu a predseda vlády by ju spolupodpísal.

9:07 Prístavné mesto Mariupoľ zostáva pod ukrajinskou kontrolou, ale podľa britského ministerstva obrany je obkľúčené ruskými jednotkami.

9:01 Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z hraničných priechodov Ubľa, Vyšné Nemecké a Veľké Slemence pomocou hasičských autobusov a mikrobusov odviezli už viac ako 10-tisíc utečencov z Ukrajiny.

Ako ďalej informuje prezídium HaZZ, destináciami pre utečencov sú dočasný núdzový tábor v Humennom, ubytovacie zariadenia alebo vlakové a autobusové stanice.

„Hasiči prevážajú ukrajinských utečencov nepretržite 24 hodín denne,“ uviedlo HaZZ s tým, že prevozy v prvých dňoch zabezpečovali príslušníci HaZZ pôsobiaci na východe Slovenska. Pre zefektívnenie tejto činnosti však boli na hranice povolaní aj hasiči z ostatných slovenských lokalít.

8:50 Obchodovanie na moskovskej burze zostane prerušené aj v piatok. Oznámila to ruská centrálna banka, informuje spravodajský portál televízie CNN. Moskovská burza je zatvorená celý týždeň odkedy západné krajiny počas víkendu uvalili na Rusko sankcie.

8:47 Rádiá po celej Európe v piatok o 8:45 zahrali skladbu Give Peace a Chance (Dejte míru šanci) od Johna Lennona.