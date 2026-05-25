 Tlačové správy

Opäť bodujeme u mladých. COOP Jednota je TOP firma mladých 2025


top firma mladych 2025 676x479 25.5.2026 (SITA.sk) - JCI-Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia), mimovládna nezisková organizácia uskutočnila už 23. ročník ankety o TOP firmu mladých.


Anketa sa konala na vysokých školách po celom Slovensku. Na prvom mieste v kategórii obchodné reťazce - potravinársky tovar sa umiestnila spoločnosť COOP Jednota Slovensko.

Cieľom ankety je zistiť nezávislý pohľad mladých ľudí na pôsobenie, aktivity, imidž, hospodárske úspechy firiem, ktoré podnikajú v Slovenskej republike. Hlavná anketová otázka znela: "Ktorá firma resp. obchodná značka v príslušnom odvetví podnikania je pre vás synonymom úspešnosti, dobrého renomé ako aj kvalitných výrobkov resp. služieb?" Podmienkou je, že musí ísť o firmu, ktorá má sídlo alebo pobočku v SR. Anketa sa uskutočnila na viacerých úrovniach. Každý študent si mohol vybrať obchodnú značku podľa vlastného uváženia v rámci príslušného odvetvia pôsobenia a tej pridelil jeden hlas na úrovni jednotlivých odvetví podnikania kde sa vyhlasovala anketa "TOP firma mladých".

Aj mladí fandia COOP Jednote


Reprezentatívnu vzorku respondentov za rok 2025 tvorilo 1 500 študentov z 20 odborných fakúlt vysokých škôl v rámci všetkých krajov Slovenskej republiky. Z každej fakulty bolo vybraných 75 študentov. Systém COOP Jednota sa v aktuálnom ročníku opäť umiestnil na prvom mieste v kategórii obchodné reťazce - potravinársky tovar. "Ocenenie mladých ľudí je pre nás motiváciou a výzvou napredovať. Som rád, že našu tradičnú domácu sieť vnímajú aj mladí ľudia ako úspešnú spoločnosť s dobrým menom, kvalitnou ponukou a modernými službami. Je to pre nás potvrdením, že naše rozhodnutia smerom k automatizácii, modernizácii, digitalizácii a udržateľnosti sú správne, a že tým oslovujeme aj mladú generáciu zákazníkov. Svedčí o tom aj úspešná implementácia unikátneho konceptu, ktorým sú naše automatizované predajne COOP Jednota 24/7 a rozvoj mobilnej aplikácie, čím sme zákazníkom otvorili nové možnosti flexibilného nakupovania," zdôrazňuje Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.

Symbol kvality a úspechu v odvetví


Anketu uskutočnila mimovládna nezisková organizácia už 23-krát. JCI-Slovensko je partnerskou organizáciou Junior Chamber International so sídlom v USA. "Ide o jednu z najväčších organizácii pre mladých podnikateľov a lídrov na svete. V ankete vyjadrujú mladí ľudia názor, ktoré firmy sú pre nich symbolom kvality a úspechu v danom odvetví podnikania. Nakoľko sa naša organizácia venuje hlavne aktivitám pre mladých ľudí, ich hlas je pre nás dôležitý a inšpiratívny. Srdečne gratulujem víťazovi v tejto kategórii," Marián Meško, výkonný predseda, JCI-Slovensko.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Opäť bodujeme u mladých. COOP Jednota je TOP firma mladých 2025 © SITA Všetky práva vyhradené.

