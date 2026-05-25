Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
Priemerná domácnosť perie trikrát týždenne. Kam však s obalmi z pracích prostriedkov?
Pranie patrí k bežným činnostiam a práčka ide v mnohých domácnostiach aj niekoľkokrát do týždňa. S tým súvisí aj pravidelná spotreba pracích práškov, gélov, kapsúl či aviváží. ...
S tým súvisí aj pravidelná spotreba pracích práškov, gélov, kapsúl či aviváží. Výberu vône či tomu, na aký materiál je prostriedok určený, sa venuje nemálo pozornosti. Menej záujmu sa už však venuje nakladaniu s obalmi po ich spotrebovaní, a práve na to upozorňuje OZV ENVI - PAK, ktorá pripomína, že aj tieto obaly by mali byť správne vytriedené.
Priemerná európska domácnosť perie približne trikrát týždenne, čo predstavuje 160 praní ročne. Pracie prostriedky sú pritom balené v rôznych typoch obalov – od plastových fliaš na tekuté gély cez plastové nádoby na kapsuly až po papierové krabice od pracích práškov. Každý prací prostriedok je zabalený v obale, z ktorého sa po čase stáva odpad. Hoci je väčšinou na prvý pohľad jasné, z akého materiálu je obal vyrobený, nie vždy sú si spotrebitelia istí, ako ho správne vytriediť.
"Obaly z pracích prostriedkov sú typickým príkladom odpadu, ktorý vzniká pravidelne a vo veľkom množstve, no spotrebitelia pri ich triedení občas zaváhajú. Pri obaloch z pracích práškov sa stretávame s plastovými aj papierovými obalmi a tiež s obalmi, ktoré sú zložené z viacerých materiálov, a ktoré nemusia byť na prvý pohľad jednoznačné. Práve preto je dôležité vedieť sa v nich zorientovať a riadiť sa základnými pravidlami triedenia," vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK.
Kam teda patrí obal z pracieho prostriedku?
Podľa prieskumu agentúry MNForce pre OZV ENVI - PAK z roku 2025 triedia plastové obaly z čistiacich prostriedkov, pracích práškov a aviváží takmer tri štvrtiny (72 %) ľudí. Väčšinu obalov z pracích prostriedkov možno pritom vytriediť pomerne jednoducho. Plastové fľaše od pracích gélov či aviváží, rovnako ako plastové nádoby alebo vrecká od kapsúl patria do kontajnera na plasty. Rovnako triedime aj vrchnáky, odmerky či dávkovače. Papierové krabice od pracích práškov vyhadzujeme do nádoby na papier. V prípade kombinovaných obalov je ideálne jednotlivé časti oddeliť a následne ich vytriediť podľa jednotlivých materiálov.
Netreba umývať, stačí vyprázdniť
Pri obaloch z pracích prostriedkov netreba zabúdať ani na praktickú stránku triedenia. "Obaly z pracích prostriedkov netreba umývať, stačí ich dôkladne vyprázdniť. Pri recyklácii dochádza k čisteniu materiálov, takže oplachovanie doma by znamenalo len zbytočné plytvanie vodou. Dôležitejšie je, aby v obaloch neostali zvyšky pracích práškov. Tiež treba myslieť na to, že obal je potrebné pred vytriedením stlačiť, aby v kontajneri zaberal čo najmenej miesta. A ak sa dá, je potrebné od seba oddeliť jednotlivé časti, napríklad vrchnák, etiketu alebo rozprašovač od nádoby. Takto pripravený odpad sa následne jednoduchšie spracováva a zvyšuje sa šanca na jeho recykláciu," dopĺňa Katarína Kretter.
Zároveň platí, že systém triedenia sa môže v jednotlivých mestách a obciach líšiť. V niektorých samosprávach sa plasty, kovy a nápojové kartóny zbierajú spolu, inde samostatne. Vždy je preto dobré riadiť sa pri triedení pokynmi konkrétnej obce.
Tipy a triky, ako prať udržateľne
Zodpovedný prístup k praniu sa však netýka len správneho triedenia obalov, ale aj samotného spôsobu prania. Tu je niekoľko tipov, ako prať udržateľne a efektívne.
- Perte až pri plnej práčke
Pranie menšieho množstva bielizne zbytočne zvyšuje spotrebu vody aj energie. Ak počkáte, kým sa práčka naplní, periete efektívnejšie a šetríte nielen životné prostredie, ale aj svoju peňaženku.
- Vyberajte správny program podľa typu bielizne
Každý materiál si vyžaduje inú starostlivosť. Jemné tkaniny, športové oblečenie či posteľná bielizeň majú svoje špecifiká, preto sa oplatí zvoliť vhodný program. Pranie bude účinnejšie a oblečenie vám vydrží dlhšie.
- Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, než je potrebné
Väčšie množstvo pracieho prostriedku neznamená čistejšie oblečenie. Naopak, môže zanechávať zvyšky v textíliách aj v práčke. Riaďte sa odporúčaným dávkovaním podľa tvrdosti vody a množstva bielizne.
- Perte na nižších teplotách
Moderné pracie prostriedky sú účinné aj pri nižších teplotách. Pranie na 30 alebo 40 stupňov môže výrazne znížiť spotrebu energie a zároveň je šetrnejšie k oblečeniu.
- Pravidelne čistite práčku
Usadeniny, vodný kameň či zvyšky pracieho prostriedku môžu znižovať účinnosť prania. Pravidelné čistenie práčky pomáha udržať jej výkon a predlžuje jej životnosť.
- Po spotrebovaní pracieho prostriedku obal správne vytrieďte
Aj tento krok je súčasťou zodpovedného prania. Obaly z pracích prostriedkov stačí vyprázdniť, prípadne oddeliť jednotlivé časti, a následne ich vyhodiť do správneho kontajnera podľa materiálu.
O ENVI - PAK
OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkov podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu. ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Priemerná domácnosť perie trikrát týždenne. Kam však s obalmi z pracích prostriedkov? © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina ako pridružený člen EÚ? Korčok nápad podporuje, naopak podľa Krúpu je to trochu riskantný krok – VIDEO
Opäť bodujeme u mladých. COOP Jednota je TOP firma mladých 2025
