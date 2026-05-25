Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Urban
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. mája 2026

Pápež Lev XIV. požiadal o odpustenie za mlčanie cirkvi o otroctve


Tagy: digitálna ekonomika Odsúdenie Otroctvo Pápež

Pápež označil oneskorené odsúdenie otroctva za „ranu v kresťanskej pamäti“ a varoval pred novými formami vykorisťovania.



Zdieľať
vatican_pope_encyclical_28882 1 676x451 25.5.2026 (SITA.sk) - Pápež označil oneskorené odsúdenie otroctva za „ranu v kresťanskej pamäti“ a varoval pred novými formami vykorisťovania.

Pápež Lev XIV. požiadal v pondelok o odpustenie za stáročia trvajúce meškanie katolíckej cirkvi pri odsúdení otroctva. Označil ho za „ranu v kresťanskej pamäti“.


„Za to v mene cirkvi úprimne prosím o odpustenie,“ napísal pápež vo svojej prvej encyklike Magnifica Humanitas (Skvelé ľudstvo), ktorá sa zameriava najmä na rast umelej inteligencie a nové formy vykorisťovania v digitálnej ekonomike.



Absolútne odsúdenie


Lev XIV. pripomenul, že cirkev vlastnila otrokov až do stredoveku a európskym panovníkom poskytovala argumenty na ospravedlnenie zotročovania „neveriacich“. Podľa neho až v 19. storočí vzniklo „oficiálne, absolútne a univerzálne odsúdenie otroctva“.


„Je pravda, že minulé udalosti nemožno posudzovať anachronicky, akoby morálne kritériá vytvorené časom existovali vždy. Nemôžeme však popierať ani zľahčovať oneskorenie, s akým spoločnosť a cirkev odsúdili metlu otroctva,“ uviedol pápež.



Nové otroctvo


Katolícka cirkev sa už v minulosti ospravedlnila za účasť kresťanov na obchode s otrokmi. Pápež Ján Pavol II. otroctvo odsúdil v roku 1992 a v roku 2000 požiadal o odpustenie za historické nespravodlivosti.


Pápež František opakovane upozorňoval na moderné formy otroctva a obchodovania s ľuďmi.


Lev XIV. vo svojom texte zároveň varoval pred novými formami závislosti a vykorisťovania spojenými s technologickým pokrokom a digitálnou ekonomikou.




Zdroj: SITA.sk - Pápež Lev XIV. požiadal o odpustenie za mlčanie cirkvi o otroctve © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: digitálna ekonomika Odsúdenie Otroctvo Pápež
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Opäť bodujeme u mladých. COOP Jednota je TOP firma mladých 2025
<< predchádzajúci článok
Pellegrini sa rozlúčil s generálmi Balogom a Jantošom pri ukončení ich kariéry, ocenil ich profesionálne výsledky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 