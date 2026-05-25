Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Pápež Lev XIV. požiadal o odpustenie za mlčanie cirkvi o otroctve
Pápež označil oneskorené odsúdenie otroctva za „ranu v kresťanskej pamäti“ a varoval pred novými formami vykorisťovania.
Pápež Lev XIV. požiadal v pondelok o odpustenie za stáročia trvajúce meškanie katolíckej cirkvi pri odsúdení otroctva. Označil ho za „ranu v kresťanskej pamäti“.
„Za to v mene cirkvi úprimne prosím o odpustenie,“ napísal pápež vo svojej prvej encyklike Magnifica Humanitas (Skvelé ľudstvo), ktorá sa zameriava najmä na rast umelej inteligencie a nové formy vykorisťovania v digitálnej ekonomike.
Absolútne odsúdenie
Lev XIV. pripomenul, že cirkev vlastnila otrokov až do stredoveku a európskym panovníkom poskytovala argumenty na ospravedlnenie zotročovania „neveriacich“. Podľa neho až v 19. storočí vzniklo „oficiálne, absolútne a univerzálne odsúdenie otroctva“.
„Je pravda, že minulé udalosti nemožno posudzovať anachronicky, akoby morálne kritériá vytvorené časom existovali vždy. Nemôžeme však popierať ani zľahčovať oneskorenie, s akým spoločnosť a cirkev odsúdili metlu otroctva,“ uviedol pápež.
Nové otroctvo
Katolícka cirkev sa už v minulosti ospravedlnila za účasť kresťanov na obchode s otrokmi. Pápež Ján Pavol II. otroctvo odsúdil v roku 1992 a v roku 2000 požiadal o odpustenie za historické nespravodlivosti.
Pápež František opakovane upozorňoval na moderné formy otroctva a obchodovania s ľuďmi.
Lev XIV. vo svojom texte zároveň varoval pred novými formami závislosti a vykorisťovania spojenými s technologickým pokrokom a digitálnou ekonomikou.
Zdroj: SITA.sk - Pápež Lev XIV. požiadal o odpustenie za mlčanie cirkvi o otroctve © SITA Všetky práva vyhradené.
