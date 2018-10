Predávať energiu domácnostiam sa neoplatí, dodávatelia rušia zmluvy

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 22. októbra (TASR) - Predávať energiu domácnostiam sa neoplatí, niektorí dodávatelia rušia zmluvy. Uviedla to spoločnosť Magna Energia, alternatívny dodávateľ energií.povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Magna Energia Martin Ondko.Pre dodávateľov, ktorí nakúpili elektrinu v predstihu, kým stihla výrazne zdražieť, je podľa neho oveľa jednoduchšie ponúknuť ju na veľkoobchodnom trhu a slušne na tom zarobiť, než ju dodať domácnostiam pod cenu. Predávať za regulované ceny sa neoplatí ani dodávateľom, ktorí si zásoby nevytvorili a dnes musia nakupovať za trhové ceny.uviedol Ondko.Práve o tom je podľa neho však súčasná regulácia. Pri určovaní taríf pre domácnosti a malé podniky berie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) do úvahy sumy, ktoré už dávno nie sú aktuálne. Ceny pre rok 2019 sa totiž stanovujú na základe vývoja na burze v prvom polroku 2018. Tie sa od januára do júna pohybovali na úrovni od 36 do 45 eur za MWh. Preto ÚRSO dodávateľom priznáva náklad na kúpu komodity vo výške 40,49 eura za MWh. Spolu so zarátaním ďalších nákladov a zisku môžu elektrinu zákazníkom z regulovaného segmentu ponúknuť za približne 48 eur/MWh. A to napriek tomu, že dnes sa elektrina za túto sumu na burze kúpiť nedá, keďže je o približne 12 eur drahšia.vysvetlil Ondko.Podobná situácia vzniká podľa neho aj pri plyne. Ten dnes stojí na burze približne 26 eur za MWh, ale vzorce ÚRSO tlačia dodávateľov k tomu, aby ho predávali o pomaly štyri eurá lacnejšie. Prístup konkurencie, ktorá už nechce domácnostiam predávať energie so stratou, preto podľa Ondka Magna Energia plne chápe. Nateraz sa však nechce pridať k ostatným a dodávku pre domácnosti ukončiť.dodal Ondko.Magna Energia, a.s., je alternatívnym dodávateľom elektriny a plynu na slovenskom trhu. Na trhu s elektrinou pôsobí od roku 2007, na trhu s plynom od začiatku roka 2011. Dodáva elektrinu aj plyn pre vyše 5000 domácností a do viac ako 11.000 firemných odberných miest.