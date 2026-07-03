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03. júla 2026

Na americkej výletnej lodi Ruby Princess sa norovírusom nakazilo 125 ľudí


Tagy: Hnačka Nákaza Norovírus Výletná loď

Spoločnosť Princess Cruises eviduje už tretie prepuknutie nákazy na svojich lodiach v tomto roku. Na palube výletnej lode Ruby Princess sa počas 20-dňovej plavby na ...



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gettyimages 2243514307 676x384 3.7.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Princess Cruises eviduje už tretie prepuknutie nákazy na svojich lodiach v tomto roku.

Na palube výletnej lode Ruby Princess sa počas 20-dňovej plavby na Aljašku a do Kanady nakazilo norovírusom 125 ľudí. Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) ochorelo 102 cestujúcich a 23 členov posádky.


Loď vo štvrtok zakotvila v San Franciscu po plavbe, ktorá sa začala 12. júna. Informovala o tom televízia ABC News.



Vysoko nákazlivý vírus


Na palube sa nachádzalo 3 032 pasažierov a 1 144 členov posádky. Infikovaní hlásili najmä hnačky, vracanie a bolesti žalúdka, ktoré patria medzi typické príznaky vysoko nákazlivého norovírusu.


Ohnisko nákazy bolo oficiálne nahlásené 28. júna po tom, ako počet chorých prekročil hranicu troch percent všetkých osôb na palube.


Prevádzkovateľ lode uviedol, že chorí cestujúci aj členovia posádky boli izolovaní vo svojich kajutách a na lodi boli zavedené sprísnené hygienické a dezinfekčné opatrenia. Po návrate do San Francisca plavidlo prešlo dôkladnou dezinfekciou pred ďalšou plavbou.



Výletné lode a norovírus


Norovírus patrí medzi najčastejšie príčiny akútnych gastrointestinálnych ochorení na výletných lodiach. Šíri sa najmä prostredníctvom kontaminovaných povrchov, potravín alebo priameho kontaktu s infikovanou osobou.


Podľa CDC ide už o tretie prepuknutie nákazy norovírusom na lodiach spoločnosti Princess Cruises v tomto roku.




Zdroj: SITA.sk - Na americkej výletnej lodi Ruby Princess sa norovírusom nakazilo 125 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hnačka Nákaza Norovírus Výletná loď
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