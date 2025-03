Opitá žena po hádke bodla muža nožom do hrude, polícia ju stíha pre ublíženie na zdraví

24.3.2025 (SITA.sk) - Trestné stíhanie za ublíženie na zdraví vedie policajný vyšetrovateľ v Poprade v súvislosti so skutkom 31-ročnej ženy, ktorá nožíkom bodla 46-ročného muža. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , skutok sa stal v sobotu 22. marca popoludní v jednom z rodinných domov v obci v okrese Poprad.Medzi dvojicou ich vzájomná hádka vyústila až do fyzického útoku. „Žena vzala z kuchyne nôž a bodla muža do hrudníka. Spôsobila mu ťažké zranenie, ktoré si vyžiadalo operačný zákrok,“ uviedla Ligdayová s tým, že predpokladaná doba liečenia zraneného muža bude niekoľko týždňov.Ženu polícia zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. „Bola podrobená aj dychovej skúške, jej hodnota dosiahla takmer 1,9 promile,“ upozornila policajná hovorkyňa.