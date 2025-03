V Prešove sa stretlo viac ako 400 starostov a primátorov, župan Majerský im chce pomôcť – FOTO

Informovali o rôznych projektoch

Spravodlivé rozdelenie peňazí

24.3.2025 (SITA.sk) - Viac ako 400 starostov a primátorov z celého Prešovského kraja sa v pondelok 24. marca v Prešove stretlo na Zasadnutí regionálnej a miestnej samosprávy. Išlo v poradí o tretí ročník koordinačného stretnutia, ktorého zámerom je rozvíjať platformu pre spoluprácu a vzájomné partnerstvo medzi miestnou a regionálnou samosprávou. Podujatie zorganizoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) Ako uviedol predseda PSK Milan Majerský , stretnutie malo za cieľ predovšetkým informovať a oboznámiť všetkých starostov a primátorov s tým, aké projekty sú pre nich pripravené, ako funguje PSK a ako vie pomôcť v jednotlivých výzvach a problémoch, ktoré musia riešiť.„Najčastejšie sú to cesty alebo dopravná infraštruktúra, prímestská autobusová doprava, riešilo sa školstvo. Toto všetko sú veci, na ktoré potrebujú mať odpovede aj starostovia. Keď majú informáciu, oni sa potom vedia zariadiť ako majú ďalej konať,“ uviedol Majerský.Prezentované boli dôležité informácie o aktuálnych možnostiach a prioritách PSK v oblasti dopravy, strategických projektov a cestovného ruchu. Dôležitou témou boli aj integrované územné investície, kde je pre Prešovský kraj alokovaných vyše 293 miliónov eur. Zaoberalo sa tiež grantovými nástrojmi PSK, ktoré sú v aktuálnom roku alokované vo výške 2,4 milióna eur. Rovnako bol vytvorený priestor na konzultácie s odbormi a organizáciami župy.„Som na tomto stretnutí už tretíkrát, zatiaľ som nevynechal ani jedno, pretože to považujem za taký naozaj ústretový krok samosprávneho kraja voči tým menším samosprávam, ktoré sú v regiónoch,“ uviedol primátor mesta Podolínec (okres Stará Ľubovňa) Michal Marhefka.„Od kraja očakávame asi všetci starostovia to isté - aby bola dobrá informovanosť, aby bolo dosť peňazí, ktoré prerozdelia spravodlivo medzi všetky obce a možno skôr také urýchlenie riešenia niektorých problémov, ktoré nás všetkých trápia,“ dodala starostka obce Šarišská Poruba (okres Prešov) Viera Cinová.Formou prezentačných stánkov boli k dispozícií tiež body záujmu PSK. Napríklad cezhraničný program Interreg, Integrovaný dopravný systém IDS, Inovačné a partnerské centrum, Nadácia PSK pre podporu rodiny, Krajská organizácia cestového ruchu a päť oblastných organizácií cestovného ruchu a ďalšie.„Starostov najviac zaujímajú otázky týkajúce sa organizácie verejnej dopravy, zastávok najmä v prípade potreby zriadiť novú zastávku a tak isto bývajú otázky spojené s tarifou a cestovnými lístkami,“ skonštatoval konateľ IDS Východ Milan Škorupa.