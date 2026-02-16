Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

16. februára 2026

Samosprávy vidia v Centrách zdieľaných služieb prínos, anketa odhalila pozitívne reakcie od väčšiny starostov


Centrá zdieľaných služieb sa podľa slov rezortu vnútra osvedčili. Ministerstvo vnútra sa s anketou obrátilo na ...



67f6e0146cee3777880297 676x451 16.2.2026 (SITA.sk) - Centrá zdieľaných služieb sa podľa slov rezortu vnútra osvedčili. Ministerstvo vnútra sa s anketou obrátilo na stovky samospráv, ktoré pôsobia v Centrách zdieľaných služieb. „Anketa potvrdila správnosť spájania obcí, ale naznačila aj omnoho viac,“ informovalo ministerstvo.

Nadpolovičná účasť v ankete


Štátny tajomník a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák priblížil, že anketa nastavila zrkadlo projektu a vzťahom medzi obcami.

Získané postoje od viac ako 400 starostov z celkového počtu 700 obcí zaradených do 21 Centier zdieľaných služieb považujeme za významný informačný zdroj, s ktorým budeme ďalej pracovať,“ doplnil Kaliňák.

Výsledky ankety


Anketou rezort vnútra zistil, že 78,4 percenta oslovených starostov vidí prínos v začlenení svojej obce do Centra zdieľaných služieb. Pre 59 percent z nich ide o lepšiu kvalitu služieb a 55 percent starostov považuje fungovanie obcí pod jednou strechou za prínos kvôli efektívnejšiemu výkonu agendy.

Finančné úspory vyplývajúce zo spolupráce vníma pozitívne 44 percent oslovených starostov. Rozširovanie agendy poskytovanej obci alebo občanom správne hodnotí 42 percent starostov a prínos v personálnej stabilite vidí viac ako tretina oslovených,“ spresnilo ministerstvo.

Pozitívne reakcie samospráv


V ankete sa pýtali aj na to, či pre samosprávy boli zohľadnené ich požiadavky na výkon poskytovanej agendy. Kaliňák priblížil, že pozitívnu reakciu získali od 74,4 percenta starostov.

Zaujímalo nás aj hodnotenie komunikácie a informovanosti medzi obcami a ich Centrom zdieľaných služieb. Šesťdesiat percent hovorí o veľmi dobrej komunikácii, takmer 36 percent sa vyjadrilo, že komunikácia je dobrá. A to nás bude zaujímať, nakoľko nevieme, čo presne znamená občasná komunikácia,“ dodal Kaliňák.

Ministerstvo súčasne pripravuje rokovanie Riadiaceho výboru Centier zdieľaných služieb. Ten sa bude zaoberať implementačnou fázou projektu, otázkami rozširovaniu agendy Centier zdieľaných služieb, a tiež pripravovanou legislatívou, ktorej cieľom je posilniť spoluprácu medzi obcami.


Zdroj: SITA.sk - Samosprávy vidia v Centrách zdieľaných služieb prínos, anketa odhalila pozitívne reakcie od väčšiny starostov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Anketa centrum zdieľaných služieb Obce starostovia
