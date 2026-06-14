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14. júna 2026

Opitý vodič vpálil autom do záhrady rodinného domu. Zranenú ženu previezli do nemocnice vrtuľníkom – FOTO


Tagy: Alkohol za volantom Košická polícia Opitý vodič vážna dopravná nehoda Zranenia

Osobné motorové vozidlo zišlo mimo cestu a skončilo v záhrade rodinného domu. Opitý vodič vpálil autom do záhrady a vážne zranil ženu. Informovala o tom



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724341441_1496448082525268_949310726726226393_n 676x507 14.6.2026 (SITA.sk) - Osobné motorové vozidlo zišlo mimo cestu a skončilo v záhrade rodinného domu.


Opitý vodič vpálil autom do záhrady a vážne zranil ženu. Informovala o tom košická polícia na sociálnej sieti. Ako priblížila, dopravná nehoda sa stala v obci Čierna Lehota v okrese Rožňava. Osobné motorové vozidlo zišlo mimo cestu a skončilo v záhrade rodinného domu.

Podľa doterajších zistení bola v tom čase v záhrade žena, ktorá utrpela vážne zranenia. Letecky ju museli transportovať do nemocnice. Vodič podľa slov polície z miesta nehody najskôr ušiel, následne sa však vrátil späť.

Policajti vykonali dychovú skúšku a vodičovi namerali viac ako 1,2 promile. Na mieste ho obmedzili na slobode. Okolnosti nehody a miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania.

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Zdroj: SITA.sk - Opitý vodič vpálil autom do záhrady rodinného domu. Zranenú ženu previezli do nemocnice vrtuľníkom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alkohol za volantom Košická polícia Opitý vodič vážna dopravná nehoda Zranenia
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