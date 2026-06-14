|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 14.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vasiľ
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. júna 2026
Opitý vodič vpálil autom do záhrady rodinného domu. Zranenú ženu previezli do nemocnice vrtuľníkom – FOTO
Osobné motorové vozidlo zišlo mimo cestu a skončilo v záhrade rodinného domu. Opitý vodič vpálil autom do záhrady a vážne zranil ženu. Informovala o tom
Zdieľať
14.6.2026 (SITA.sk) - Osobné motorové vozidlo zišlo mimo cestu a skončilo v záhrade rodinného domu.
Opitý vodič vpálil autom do záhrady a vážne zranil ženu. Informovala o tom košická polícia na sociálnej sieti. Ako priblížila, dopravná nehoda sa stala v obci Čierna Lehota v okrese Rožňava. Osobné motorové vozidlo zišlo mimo cestu a skončilo v záhrade rodinného domu.
Podľa doterajších zistení bola v tom čase v záhrade žena, ktorá utrpela vážne zranenia. Letecky ju museli transportovať do nemocnice. Vodič podľa slov polície z miesta nehody najskôr ušiel, následne sa však vrátil späť.
Policajti vykonali dychovú skúšku a vodičovi namerali viac ako 1,2 promile. Na mieste ho obmedzili na slobode. Okolnosti nehody a miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Opitý vodič vpálil autom do záhrady rodinného domu. Zranenú ženu previezli do nemocnice vrtuľníkom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opitý vodič vpálil autom do záhrady a vážne zranil ženu. Informovala o tom košická polícia na sociálnej sieti. Ako priblížila, dopravná nehoda sa stala v obci Čierna Lehota v okrese Rožňava. Osobné motorové vozidlo zišlo mimo cestu a skončilo v záhrade rodinného domu.
Podľa doterajších zistení bola v tom čase v záhrade žena, ktorá utrpela vážne zranenia. Letecky ju museli transportovať do nemocnice. Vodič podľa slov polície z miesta nehody najskôr ušiel, následne sa však vrátil späť.
Policajti vykonali dychovú skúšku a vodičovi namerali viac ako 1,2 promile. Na mieste ho obmedzili na slobode. Okolnosti nehody a miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Opitý vodič vpálil autom do záhrady rodinného domu. Zranenú ženu previezli do nemocnice vrtuľníkom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Remišová reaguje na nominácie Kmeca a Radačovského za veľvyslancov. „Pellegrini je oportunista a notár Ficovej vlády“
Remišová reaguje na nominácie Kmeca a Radačovského za veľvyslancov. „Pellegrini je oportunista a notár Ficovej vlády“
<< predchádzajúci článok
Referendum je podľa Majerského vyhodenie peňazí na promo Demokratov, súhlasí s tým aj Šutaj Eštok
Referendum je podľa Majerského vyhodenie peňazí na promo Demokratov, súhlasí s tým aj Šutaj Eštok