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14. júna 2026

Referendum je podľa Majerského vyhodenie peňazí na promo Demokratov, súhlasí s tým aj Šutaj Eštok


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR O 5 minút 12 STVR Predseda strany Hlas-SD Prezident Slovenskej republiky Referendum Ústava SR

Ide podľa neho o absolútne zbytočné referendum, ktoré je kampaňou pre Demokratov za 11 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Referendum od



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14.6.2026 (SITA.sk) - Ide podľa neho o absolútne zbytočné referendum, ktoré je kampaňou pre Demokratov za 11 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.


Referendum od Demokratov sú podľa predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milana Majerského vyhodené peniaze. Uviedol to v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

„Je to síce možno povinná jazda Demokratov, aby si urobili promo, ale nechcem na nich kydať ani sa na nich sťažovať. Vopred bolo jasné, ako bude naložené s jednou otázkou tohto referenda. Tie ďalšie dve otázky sme mohli vyriešiť priamo v pléne Národnej rady SR,“ povedal Majerský a oznámil, že on osobne sa na referende nezúčastní, ale voličom KDH necháva voľnú ruku, aby zvážili, či pôjdu alebo nie.

Referendum s dvomi otázkami


Rovnaký názor na referendum vyjadril v relácii O 5 minút 12 aj minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Ide podľa neho o absolútne zbytočné referendum, ktoré je kampaňou pre Demokratov za 11 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.

„Ja si ale samozrejme vážim inštitút referenda. Ak sa naši voliči rozhodnú zúčastniť na referende, určite to budeme rešpektovať,“ uzavrel Šutaj Eštok. Prezident SR Peter Pellegrini vyhlásil na 4. júla 2026 referendum s dvomi otázkami.

Rozpor s Ústavou SR


Občania SR budú môcť rozhodovať o tom, či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.

Prezident SR vyhlásil referendum na základe petície, ktorú organizovala mimoparlamentná strana Demokrati. Po preskúmaní predložených troch referendových otázok prezident SR dospel k rozhodnutiu, že prvá otázka, týkajúca sa skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády, nie je v súlade s Ústavou SR.


Zdroj: SITA.sk - Referendum je podľa Majerského vyhodenie peňazí na promo Demokratov, súhlasí s tým aj Šutaj Eštok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR O 5 minút 12 STVR Predseda strany Hlas-SD Prezident Slovenskej republiky Referendum Ústava SR
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