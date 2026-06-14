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14. júna 2026
Remišová reaguje na nominácie Kmeca a Radačovského za veľvyslancov. „Pellegrini je oportunista a notár Ficovej vlády“
Tagy: Cyprus diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predsedníčka strany Za ľudí Prezident Slovenskej republiky Taliansko Veľvyslanci
Prezident sa v nedeľu v diskusnej relácii televízie JOJ 24 V politike 24 vyjadril, že Kmec má jeho dôveru na post veľvyslanca v Taliansku.
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14.6.2026 (SITA.sk) - Prezident sa v nedeľu v diskusnej relácii televízie JOJ 24 V politike 24 vyjadril, že Kmec má jeho dôveru na post veľvyslanca v Taliansku.
Prezident Peter Pellegrini sa opäť správa ako oportunista. Vyhlásila to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Reagovala tak na situáciu okolo Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, ktorí majú byť vymenovaní za veľvyslancov.
Prezident sa v nedeľu v diskusnej relácii televízie JOJ 24 V politike 24 vyjadril, že Kmec má jeho dôveru na post veľvyslanca v Taliansku. Súčasne nevylúčil vymenovanie Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Remišová v tejto súvislosti hovorí o ďalšej degradácii prezidentskej funkcie a slovenskej diplomacie.
„Pellegrini sa opäť správa ako oportunista, ktorý sa nevie postaviť toxickým nomináciám a politickým obchodom súčasnej vlády. Namiesto toho, aby chránil dôstojnosť prezidentského úradu a dobré meno Slovenska v zahraničí, tvári sa, že pri veľvyslancoch stačí splniť formálne podmienky. Lenže diplomacia nie je odkladiskom politicky nepohodlných ľudí, a už vôbec nemá byť predmetom koaličných kšeftov,“ zdôraznila Remišová.
Podľa poslankyne je neprijateľné, aby Kmeca po miliónovej dotačnej kauze odmenili veľvyslaneckým postom v jednej z najdôležitejších krajín EÚ. Pokiaľ ide o Radačovského, Remišová pripomenula jeho správanie na vypočúvaní zahraničného výboru. Jeho správania je podľa nej možné len u človeka so stratou súdnosti.
„Veľvyslanec má reprezentovať SR, nie zhadzovať dôveryhodnosť štátu nevhodným vystupovaním, primitívnymi výrokmi a neschopnosťou pochopiť vážnosť diplomatickej funkcie,“ dodala Remišová. Prezident podľa nej nemôže alibisticky hovoriť, že ak veľvyslanec zlyhá, môžu ho neskôr odvolať.
„To je presne Pellegriniho spôsob politiky. Najprv sa nepostaviť proti ničomu, neprevziať zodpovednosť a potom tvrdiť, že keď sa niečo pokazí, uvidí sa. Lenže prezident nemá byť notárom Ficovej vlády. Má chrániť ústavné hodnoty, dôstojnosť štátu a záujmy Slovenska. Ak dnes vie, že nominácia je hanbou, nemá čakať, kým tá hanba nastane v zahraničí,“ zdôraznila Remišová s výzvou prezidentovi, aby v sebe našiel zvyšky dôstojnosti a nominácie Kmeca a Radačovského odmietol.
„Slovensko potrebuje veľvyslancov, ktorí majú odbornosť, dôveryhodnosť a schopnosť reprezentovať krajinu,“ uzavrela Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Remišová reaguje na nominácie Kmeca a Radačovského za veľvyslancov. „Pellegrini je oportunista a notár Ficovej vlády“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini sa opäť správa ako oportunista. Vyhlásila to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Reagovala tak na situáciu okolo Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, ktorí majú byť vymenovaní za veľvyslancov.
Prezident sa v nedeľu v diskusnej relácii televízie JOJ 24 V politike 24 vyjadril, že Kmec má jeho dôveru na post veľvyslanca v Taliansku. Súčasne nevylúčil vymenovanie Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Remišová v tejto súvislosti hovorí o ďalšej degradácii prezidentskej funkcie a slovenskej diplomacie.
Oportunista Pellegrini
„Pellegrini sa opäť správa ako oportunista, ktorý sa nevie postaviť toxickým nomináciám a politickým obchodom súčasnej vlády. Namiesto toho, aby chránil dôstojnosť prezidentského úradu a dobré meno Slovenska v zahraničí, tvári sa, že pri veľvyslancoch stačí splniť formálne podmienky. Lenže diplomacia nie je odkladiskom politicky nepohodlných ľudí, a už vôbec nemá byť predmetom koaličných kšeftov,“ zdôraznila Remišová.
Podľa poslankyne je neprijateľné, aby Kmeca po miliónovej dotačnej kauze odmenili veľvyslaneckým postom v jednej z najdôležitejších krajín EÚ. Pokiaľ ide o Radačovského, Remišová pripomenula jeho správanie na vypočúvaní zahraničného výboru. Jeho správania je podľa nej možné len u človeka so stratou súdnosti.
"Keď sa niečo pokazí, uvidí sa"
„Veľvyslanec má reprezentovať SR, nie zhadzovať dôveryhodnosť štátu nevhodným vystupovaním, primitívnymi výrokmi a neschopnosťou pochopiť vážnosť diplomatickej funkcie,“ dodala Remišová. Prezident podľa nej nemôže alibisticky hovoriť, že ak veľvyslanec zlyhá, môžu ho neskôr odvolať.
„To je presne Pellegriniho spôsob politiky. Najprv sa nepostaviť proti ničomu, neprevziať zodpovednosť a potom tvrdiť, že keď sa niečo pokazí, uvidí sa. Lenže prezident nemá byť notárom Ficovej vlády. Má chrániť ústavné hodnoty, dôstojnosť štátu a záujmy Slovenska. Ak dnes vie, že nominácia je hanbou, nemá čakať, kým tá hanba nastane v zahraničí,“ zdôraznila Remišová s výzvou prezidentovi, aby v sebe našiel zvyšky dôstojnosti a nominácie Kmeca a Radačovského odmietol.
„Slovensko potrebuje veľvyslancov, ktorí majú odbornosť, dôveryhodnosť a schopnosť reprezentovať krajinu,“ uzavrela Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Remišová reaguje na nominácie Kmeca a Radačovského za veľvyslancov. „Pellegrini je oportunista a notár Ficovej vlády“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cyprus diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predsedníčka strany Za ľudí Prezident Slovenskej republiky Taliansko Veľvyslanci
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