STORMZY – HLAS NOVEJ BRITSKEJ GENERÁCIE NA POHODE 2020

Ešte pred piatimi rokmi bol neznámym autorom freestyle videí na Youtube a dnes sa usmieva z obálky magazínu Time s titulkom „Lídri novej generácie“. Z minuloročných Brit Awards si odniesol ako prvý predstaviteľ žánru grime cenu za najlepší album a zvíťazil aj v kategórii spevák roka, kde za sebou nechal Eda Sheerana. O pol roka uzavrie prvý deň Pohody 2020 fantastický rapper, aktivista a hlas novej britskej generácie – Stormzy.

Stormzy je stále len 26 ročný londýnsky MC, no už je dvojnásobným víťazom Brit Awards, dvojnásobným umelcom roka podľa magazínu GQ, víťazom BBC Music Awards, Ivor Novello Awards, Q Awards, MTV Europe Music Awards, BET Awards, UK Music Video Awards či mnohých MOBO Awards. Prednedávnom pritom tohto sympaťáka poznali len fanúšikovia londýnskej grimeovej scény. Dnes mu na albumoch hosťujú ľudia ako Ed Sheeran, na pódiu Chris Martin a na sociálnych sieťach ho ospevuje Adele a mnohí ďalší.

Stormzy rapuje od jedenástich rokov a okolo dvadsiatky si získal pozornosť vďaka sérii freestyleov s názovm Wicked Skengman. V júli 2014 vydal EP Dreamers Disease a okamžite získal titul Best Grime Act at the MOBO Awards. Veci nabrali rýchly spád, keď v rámci WickedSkengMan 4 zverejnil pieseň „Shut Up“. Išlo o prvý freestyle, ktorý sa kedy dostal do top 40 britskej hitparády. Pieseň sa už ako singel dostala aj do TOP 10 hitparády a dodnes sa z nej predalo už vyše milión kusov. Následne sa odmlčal na sociálnych sieťach, aby 24. februára 2017 vykopol dvere s fantastickým debutom Gang Signs & Prayer, s ktorým dobyl britský rebríček predajnosti albumov, čo dokázal ako vôbec prvý grimeový umelec v histórii. Album má aj ďalšie historické prvenstvo v Británii, keď v prvom týždni zaznamenal najviac streamov v dejinách krajiny a prekonal predchádzajúci rekordný zápis Drakea. NME ho označil za „knockoutový debut, ktorý je v rovnakej miere drzý i hĺbavý“. DIY napísal, že „kým Skeptova Konnichiwa bola pre grime prelomovým albumom Gang Signs & Prayer je absolútnym trhákom – všestrannou jazdou ľudskou skúsenosťou, ktorá bude vyčnievať po desaťročia.“ Na albume sa predstavili aj viacerí hviezdni hostia ako MNEK, Lily Allen či Kehlani. Undergroundový žáner postavil Stormzyho do centra diania.

Stormzyho tvorbu nezdobí len fantastický flow a vymakaná produkcia. Sleduje spoločnosť a jasne pomenúva jej problémy. Zároveň naplno využíva svoje prostriedky a postavenie, aby sa stal súčasťou riešenia. Keď Financial Times kritizovali univerzitu Cambridge, že nemá na niektorých fakultách žiadnych černošských umelcov, prišiel Storzmy s vlastným štipendiom na podporu minoritných študentov na tejto škole. Už predtým pomohol so školným britskej študentke na Harvarde. Napriek raketovo rastúcej popularite bolo zverejnenie Storzmyho ako headlinera Glastonbury miernym prekvapením. Bol totiž vôbec prvým predstaviteľom žánru grime i sólo britským černošským umelcom, ktorý kedy headlineoval tento festival. Historickej výzvy sa chopil dokonale. Na Pyramid stage predviedol fantastický vyskladanú show, do ktorej zakomponoval množstvo silných odkazov, spoločensko-politickej kritiky, prekvapení a hostí medzi ktorými bola napríklad tanečná skupina Black Ballet či spevák Coldplay Chris Martin. Na pódium vyšiel v nepriestrelnej veste s britskou vlajkou, ktorú navrhol Bansky a reagoval ňou na vzostup násilia (predovšetkým na útoky nožmi) v uliciach Londýna. Po koncerte sa v médiách i na sociálnych sieťach spustili ódy na jeho výkon. Adele napríklad na svojom Instagrame napísala: „Bola to radosť, keď som ťa sledovala, ako sa rozvíjaš rýchlosťou blesku s absolútnym pôvabom. Je skutočne šialené, čo si dokázal za necelé tri roky. Koncert videl aj šéfredaktor českého magazínu Headliner Honza Vedral, ktorý uviedol: „Stormzy prepísal pravidlá Glastonbury. Z rapu spravil najdôležitejšiu hudbu v Británii,“ a ďalej dodáva: „Stormzy je dnes pre britskú hudbu a popkultúru rovnako dôležitý, ako bývali The Beatles či The Clash.“

Koncom apríla vydal pieseň „Vossi Bop“, ktorá sa stala jeho prvým n°1 hitom a bol predzvesťou chystaného albumu. Skvelú pieseň podporil nemej dobrý klip, ktorý ocenil ako jeden z najlepších za rok 2019 aj Pitchfork. V auguste vyšla ďalšia hitparádová jednotka so Stormzyho účasťou, keď hosťoval na piesni Eda Sheerana s názvon „Take Me Back to London“. Sheeran mu to oplatil (spolu s Burna Boy) hosťovaním na piesni „Own it“. V krátkom slede vydal aj skaldby „Crown“, „Sounds of The Skeng“ či „Wiley Flow“ a 13. decembra napokon aj druhý album Heavy Is the head. Podľa magazínu Clash ide, podobne ako pri debute, o výhernú kombináciu „grime-bangerov“ a rádioviek, no v tomto prípade lepšie spolupracujú na celkovom zámere a výsledku. Esquire nahrávkou začína svoj výber najlepších albumov roka a dostal sa tiež do výberoviek NME, GQ či The Independent. Stormzy predviedol na Glastonbury obrovský talent i do detailov vyšperkovanú show. Na jej záver zaradil pieseň „Blinded by Your Grace Pt. 2“, počas ktorej vynikla jeho ľudská stránka, keď si dojatý užíval posledné minúty koncertu spev návštevníkov i výkon zboru a kapely na pódiu. Ako píše NME: „Svoj brilantný set využil ako platformu na pozdvihnutie iných.“ Veríme, že jeho účasť v Trenčíne ešte väčšmi pozdvihne silu nášho line-upu a atmosféru prvého dňa Pohody 2020.

VIDEÁ:

Vossi Bop: https://youtu.be/9ClYy0MxsU0

Shut up: https://youtu.be/RqQGUJK7Na4

Blinded By Your Grace Pt.2 Ft. Mnek https://youtu.be/HPuj6UISMhs

Big For Your Boots: https://youtu.be/dFOErVWlsxg

Own It (Feat. Ed Sheeran & Burna Boy): https://youtu.be/eYwbGaSurCQ

Sounds Of The Skeng: https://youtu.be/0IHSlLIP24E

Scarry: https://youtu.be/C7xA8Hzuyac

Stormzy – Glastonbury 2019: https://youtu.be/9vgar9pInkg

Potvrdení umelci: Stormzy, Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes, The Libertines, Metronomy, ZHU, Wolf Alice, JPEGMafia, Kevin Morby, Floating Points, Archive, Black Midi, Hatari, Shame, Yves Tumor, Chai, Kokoroko, Emel Mathlouthi, Iva Bittová & Dunaj, Bazzookas, Wooze, Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, Black Country, New Road, Malox, PENGSHUi, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, Shht, a mnohí ďalší.

