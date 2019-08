Vláda podporí v Poltári viac súčasných zamestnávateľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Na snímke zľava starosta obce Kokava nad Rimavicou Ján Chromek, podpredseda vlády SR Richard Raši a predseda vlády SR Peter Pellegrini počas výjazdového rokovania vlády SR v Kokave nad Rimavicou v okrese Poltár 27. augusta 2019. Foto: TASR - Ján Krošlák Foto: TASR - Ján Krošlák

V okrese Poltár vzniklo 501 pracovných miest, znížila sa nezamestnanosť

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kokava nad Rimavicou/Poltár 27. augusta (TASR) - Sklárska výroba v Poltári a okolí by mohla opäť naberať na váhe. Vláda SR podľa vyjadrenia jej predstaviteľov po utorkovom výjazdovom zasadaní v Kokave nad Rimavicou pravdepodobne prispeje investičným stimulom na rozvoj obnovenej sklárne v Katarínskej Hute.Vláda podľa podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho totiž nemôže donútiť investorov, aby do Poltára išli.uviedol pre TASR.dodal.Okresnému Poltáru sa dlhodobo nedarí prilákať investora, ktorý by zamestnal aspoň 200 ľudí. Neúspešne sa o to snažili všetci primátori po roku 2000. Aj súčasná primátorka Martina Brisudová by bola rada, keby časť z viac ako 500 nezamestnaných v meste našlo prácu na jednom mieste.povedala TASR. R2 by totiž mala prechádzať popri Lučenci, iba asi 18 kilometrov od Poltára.Richard Raši i predseda vlády Peter Pellegrini dnes ale vidia nové pracovné miesta práve v sklárni v Katarínskej Hute, alebo u malých zamestnávateľov, ktorí v minulosti získali podporu na rozvoj z eurofondov.konštatoval Raši.Premiér Pellegrini v tejto súvislosti pripomenul, že napriek neúspechom je v tomto smere stále dôležitá aj iniciatíva primátorov a starostov. Ako príklad uviedol starostu obce Utekáč Miroslava Barutiaka, ktorý aktuálnepracuje na tom, aby sa ruiny starej sklárne Clara zlikvidovali, a aby na ich mieste už čoskoro vznikli nové prevádzky výroby či služieb.poznamenal.Kokava nad Rimavicou 27. augusta (TASR) – Celkovo 501 nových pracovných miest sa podarilo vytvoriť v okrese Poltár za posledné tri roky od spustenia akčného plánu jeho rozvoja. Informovali o tom predstavitelia vlády SR na výjazdovom rokovaní v Kokave nad Rimavicou.konkretizoval predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).To viedlo podľa neho k výraznému zníženiu miery evidovanej nezamestnanosti.dodal Pellegrini.Spomenul tiež konkrétnu pomoc štátu, ktorú chce kabinet nasmerovať do dvoch obcí Poltárskeho okresu.podotkol premiér, podľa ktorého to bude financované z rozpočtu štátu a Európskej únie.dodal.Druhou pomocou je podľa neho zamýšľaný investičný stimul výrobnej spoločnosti v Katarínskej Hute. „Ide o sklársku, dlhoročne známu fabriku, ktorá už predtým investovala do novej pece a do úplne novej technológie výroby kyslíka. Táto firma chce ďalej rozšíriť svoju výrobu, má v pláne investovať viac ako dva milióny eur. Od vlády by požadovala stimul v objeme 600.000 až 800.000 eur, čo je, myslím, primerané,“ poznamenal premiér.Podľa neho sa už len musia doriešiť určité administratívno-technické problémy vo veci existencie dvoch veľmi podobných spoločností, ktoré sú majetkovo prepojené a jedna z nich má určité podlžnosti voči štátu v oblasti sociálneho poistenia.povedal Pellegrini.Ako pokračoval minister práce Ján Richter (Smer-SD), Poltársky okres je špecifický tým, že je malý a tomu zodpovedá aj štruktúra trhu práce.ozrejmil Richter.Z tohto dôvodu preto považuje za nevyhnutné, aby sa v takýchto okresoch počítalo s vytvorením nových pracovných miest aj u verejných zamestnávateľov.zdôraznil Richter.V okrese sú podľa neho vhodné podmienky pre naplnenie cieľa vytvoriť 750 pracovných miest.zakončil Richter.