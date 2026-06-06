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06. júna 2026
Opozícia by mala ťahať za jeden povraz, Demokrati začínajú prípravy na spoločný postup proti Ficovi – VIDEO
Jaroslav Naď vyzýva na spoluprácu opozície. Republiková rada strany Demokrati poverila predsedníctvo pripraviť strategický rámec ...
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6.6.2026 (SITA.sk) - Jaroslav Naď vyzýva na spoluprácu opozície.
Republiková rada strany Demokrati poverila predsedníctvo pripraviť strategický rámec rokovaní o predvolebnej spolupráci demokratických a proeurópsky orientovaných opozičných strán.
Demokrati sú pripravení rokovať so stranami Progresívne Slovensko, SaS, KDH, Hnutie Slovensko a Maďarská aliancia o vytvorení čo najsilnejšej alternatívy voči vláde Roberta Fica. Republiková rada zasadla v sobotu v Košiciach.
„Je najvyšší čas prestať sa hrať s lopatkami na pieskovisku a nastúpiť víťaznú mentalitu. Roberta Fica neporazíme vzájomnými útokmi medzi opozičnými stranami. Porazíme ho spoluprácou, rešpektom a spoločným cieľom vrátiť Slovensku slušnosť, spravodlivosť a dôveru v štát,“ povedal Jaroslav Naď, predseda strany Demokrati. Cieľom rokovaní je vytvorenie predpokladov pre vznik zodpovednej, odbornej a dôveryhodnej alternatívy k súčasnej vláde.
„Musíme sa spolu priamo rozprávať, odborne aj politicky, a pripravovať sa na budúcnosť, hľadať koordináciu a spôsob, ako politicky poraziť Roberta Fica,“ hovorí Juraj Šeliga, podpredseda strany.
Demokrati zároveň deklarujú pripravenosť rokovať aj o vytvorení predvolebnej koalície, ak si to bude vyžadovať dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým je výmena súčasnej vlády a návratu Slovenska na cestu demokracie, právneho štátu a prosperity.
Republiková rada na zasadnutí v Košiciach zároveň vyjadrila plnú podporu kandidátom strany Demokrati v nadchádzajúcich komunálnych a regionálnych voľbách. Osobitne podporila kandidatúru primátora mesta Prešov Františka Oľhu na opätovné zvolenie a kandidatúru Natálie Svitkovej na predsedníčku Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia by mala ťahať za jeden povraz, Demokrati začínajú prípravy na spoločný postup proti Ficovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Republiková rada strany Demokrati poverila predsedníctvo pripraviť strategický rámec rokovaní o predvolebnej spolupráci demokratických a proeurópsky orientovaných opozičných strán.
Alternatíva voči vláde
Demokrati sú pripravení rokovať so stranami Progresívne Slovensko, SaS, KDH, Hnutie Slovensko a Maďarská aliancia o vytvorení čo najsilnejšej alternatívy voči vláde Roberta Fica. Republiková rada zasadla v sobotu v Košiciach.
„Je najvyšší čas prestať sa hrať s lopatkami na pieskovisku a nastúpiť víťaznú mentalitu. Roberta Fica neporazíme vzájomnými útokmi medzi opozičnými stranami. Porazíme ho spoluprácou, rešpektom a spoločným cieľom vrátiť Slovensku slušnosť, spravodlivosť a dôveru v štát,“ povedal Jaroslav Naď, predseda strany Demokrati. Cieľom rokovaní je vytvorenie predpokladov pre vznik zodpovednej, odbornej a dôveryhodnej alternatívy k súčasnej vláde.
„Musíme sa spolu priamo rozprávať, odborne aj politicky, a pripravovať sa na budúcnosť, hľadať koordináciu a spôsob, ako politicky poraziť Roberta Fica,“ hovorí Juraj Šeliga, podpredseda strany.
Predvolebná koalícia
Demokrati zároveň deklarujú pripravenosť rokovať aj o vytvorení predvolebnej koalície, ak si to bude vyžadovať dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým je výmena súčasnej vlády a návratu Slovenska na cestu demokracie, právneho štátu a prosperity.
Republiková rada na zasadnutí v Košiciach zároveň vyjadrila plnú podporu kandidátom strany Demokrati v nadchádzajúcich komunálnych a regionálnych voľbách. Osobitne podporila kandidatúru primátora mesta Prešov Františka Oľhu na opätovné zvolenie a kandidatúru Natálie Svitkovej na predsedníčku Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia by mala ťahať za jeden povraz, Demokrati začínajú prípravy na spoločný postup proti Ficovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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