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25. septembra 2026
Drony ako nová bezpečnostná hrozba? KDH žiada odpovede od vlády
Tagy: Bezpečnostná hrozba bezpečnostná situácia kritická infrštruktúra Premiér Slovenskej republiky útok dronmi
Podľa KDH nie je dostatočné hovoriť o bezpečnostných hrozbách až po tom, čo nastane incident. Bezpečnostná situácia v Európe sa zhoršuje a drony predstavujú ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - Podľa KDH nie je dostatočné hovoriť o bezpečnostných hrozbách až po tom, čo nastane incident.
Bezpečnostná situácia v Európe sa zhoršuje a drony predstavujú čoraz vážnejšiu bezpečnostnú hrozbu. Ako v piatok pripomenulo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), slovenská vláda neinformuje verejnosť o tom, ako je Slovensko pripravené čeliť týmto novým druhom rizík. KDH považuje ochranu obyvateľov a kritickej infraštruktúry za jednu z najdôležitejších povinností štátu.
V súčasnom nestabilnom bezpečnostnom prostredí by mala vláda nielen efektívne reagovať na možné hrozby, ale zároveň občanom dôveryhodne vysvetliť mieru pripravenosti štátu.
František Majerský ako člen Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) adresoval výzvu premiérovi Robertovi Ficovi aj vedeniu SIS. „Bezpečnostná situácia v Európe sa výrazne zhoršuje. Zahraničné spravodajské služby hovoria o možných dronových útokoch, no naša vláda je ticho. Vláda rieši svoje vlastné konflikty, svoje problémy a svoje kšefty, namiesto toho, aby riešila bezpečnosť tejto krajiny,“ uviedol.
Podľa KDH nie je dostatočné hovoriť o bezpečnostných hrozbách až po tom, čo nastane incident. Štát musí byť schopný chrániť strategické objekty, kritickú infraštruktúru a svojich občanov. Verejnosť pritom má právo vedieť, aká je skutočná pripravenosť bezpečnostných zložiek na nové typy hrozieb.
František Majerský dôrazne vyzval premiéra a riaditeľa SIS, aby verejne a otvorene predstavili aktuálne hodnotenie rizík a pripravené opatrenia.
„Vyzývame premiéra a riaditeľa Slovenskej informačnej služby, aby predstúpili pred verejnosť a otvorene povedali, aký je reálny stav bezpečnosti v našej krajine a ako je Slovensko pripravené na prípadné hrozby spojené s dronovými útokmi,“ zakončil František Majerský.
Zdroj: SITA.sk - Drony ako nová bezpečnostná hrozba? KDH žiada odpovede od vlády © SITA Všetky práva vyhradené.
Bezpečnostná situácia v Európe sa zhoršuje a drony predstavujú čoraz vážnejšiu bezpečnostnú hrozbu. Ako v piatok pripomenulo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), slovenská vláda neinformuje verejnosť o tom, ako je Slovensko pripravené čeliť týmto novým druhom rizík. KDH považuje ochranu obyvateľov a kritickej infraštruktúry za jednu z najdôležitejších povinností štátu.
Zhoršená bezpečnostná situácia
V súčasnom nestabilnom bezpečnostnom prostredí by mala vláda nielen efektívne reagovať na možné hrozby, ale zároveň občanom dôveryhodne vysvetliť mieru pripravenosti štátu.
František Majerský ako člen Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) adresoval výzvu premiérovi Robertovi Ficovi aj vedeniu SIS. „Bezpečnostná situácia v Európe sa výrazne zhoršuje. Zahraničné spravodajské služby hovoria o možných dronových útokoch, no naša vláda je ticho. Vláda rieši svoje vlastné konflikty, svoje problémy a svoje kšefty, namiesto toho, aby riešila bezpečnosť tejto krajiny,“ uviedol.
Ochrana strategických objektov
Podľa KDH nie je dostatočné hovoriť o bezpečnostných hrozbách až po tom, čo nastane incident. Štát musí byť schopný chrániť strategické objekty, kritickú infraštruktúru a svojich občanov. Verejnosť pritom má právo vedieť, aká je skutočná pripravenosť bezpečnostných zložiek na nové typy hrozieb.
František Majerský dôrazne vyzval premiéra a riaditeľa SIS, aby verejne a otvorene predstavili aktuálne hodnotenie rizík a pripravené opatrenia.
„Vyzývame premiéra a riaditeľa Slovenskej informačnej služby, aby predstúpili pred verejnosť a otvorene povedali, aký je reálny stav bezpečnosti v našej krajine a ako je Slovensko pripravené na prípadné hrozby spojené s dronovými útokmi,“ zakončil František Majerský.
Zdroj: SITA.sk - Drony ako nová bezpečnostná hrozba? KDH žiada odpovede od vlády © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bezpečnostná hrozba bezpečnostná situácia kritická infrštruktúra Premiér Slovenskej republiky útok dronmi
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