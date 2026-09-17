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17. septembra 2026

Opozícia musí prestať politicky taktizovať, Mikloško považuje za dôležité aj vyjasnenie otázky spolupráce s Matovičom – VIDEO


Tagy: Opozícia Parlamentné voľby

Za veľkú slabinu súčasnej opozície považuje Mikloško aj nedostatočnú prípravu spoločných programových tímov. Opozičné strany by mali ešte pred parlamentnými ...



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frantisek miklosko 676x507 17.9.2026 (SITA.sk) - Za veľkú slabinu súčasnej opozície považuje Mikloško aj nedostatočnú prípravu spoločných programových tímov.


Opozičné strany by mali ešte pred parlamentnými voľbami jasne povedať, na akých princípoch chcú spolupracovať a pripraviť spoločný program. V rozhovore pre SITA to uviedol poslanec Národnej rady SR za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) František Mikloško.

Podľa neho v súčasnej situácii nie je čas na politické taktizovanie. "Už dnes sa malo povedať, že chceme zostaviť vládu a musíme sa dohodnúť na takom spoločnom menovateli a kompromise, ktorý bude vyhovovať všetkým. To znamená, že každý bude musieť v niečom ustúpiť," povedal Mikloško.

Vyjasnenie otázky spolupráce s Matovičom


Za dôležité považuje aj vyjasnenie otázky spolupráce s Igorom Matovičom a jeho Hnutím Slovensko. Ak by sa do parlamentu dostali Demokrati, Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko, KDH a SaS, podľa Mikloška by ich spoločná vláda nebola jednoduchá. "Všetci vieme, že to stojí a padá na spolupráci s Igorom Matovičom," skonštatoval.

Pripomenul skúsenosť z obdobia Matovičovej vlády, ktorá sa podľa neho skončila "škandálom" a vytvorila pôdu pre návrat Roberta Fica k moci. Ak by Matovič nebol pripravený na partnerskú spoluprácu, podľa Mikloška by bolo možné uvažovať aj o menšinovej vláde.

"Ak Igor Matovič nebude pripravený na riadnu partnerskú spoluprácu, tak potom pôjdeme aj bez neho. A dobre, nech nás zhodia, nech neprijmú programové vyhlásenie vlády, a teda sa ukáže, kto podporuje Roberta Fica," povedal.

Riskantná dohoda


Mikloško zároveň pripustil, že pre strany, ktoré sa pohybujú okolo hranice zvoliteľnosti, môže byť predvolebná dohoda politicky riskantná. "Keď má strana okolo tých šesť - sedem percent, tam stačí jedno zlé slovo alebo jedno zlé rozhodnutie a tí voliči reagujú veľmi prudko," povedal.

Podľa neho však prichádza doba, keď sa treba jasne vyjadrovať a staviť na to, že voliči pochopia jasnú reč. Mikloško zároveň priznal, že aj samotné KDH môže v súčasnosti pôsobiť akoby "vajatalo".

Súvisí to podľa neho aj s tým, že strana bola osem rokov mimo parlamentu a stratila časť kontinuity, ktorú mala v minulosti. Za dôležitú súčasť politickej kultúry označil odvahu riskovať. "Táto odvaha ísť do rizika, tá v dnešnej politickej scéne chýba, prevláda viac taktizovanie," zhodnotil.



Veľká slabina opozície


Za veľkú slabinu súčasnej opozície považuje Mikloško aj nedostatočnú prípravu spoločných programových tímov. Strany by podľa neho nemali čakať na výsledok volieb a až následne začať rokovať o tom, ako bude vyzerať prípadná vláda. Mali by už teraz vytvoriť ekonomické tímy, tímy pre zdravotníctvo, pre sociálne veci a podobne, aby boli schopné povedať, že sú pripravené na vládnutie.

Členská základňa aj voliči KDH sú podľa názoru Františka Mikloška vo výraznej väčšine proti spolupráci hnutia s vládou Roberta Fica. Zároveň však pripustil, že prílišné vyhranenie sa voči Ficovi môže viesť k obvineniam, že KDH je odnožou Progresívneho Slovenska.

"PS si tiež bude musieť uvedomiť, že ak bude chcieť zostaviť vládu, tak z mnohých svojich názorov bude musieť tiež ustúpiť," dodal.

Celý rozhovor s Františkom Mikloškom





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Zdroj: SITA.sk - Opozícia musí prestať politicky taktizovať, Mikloško považuje za dôležité aj vyjasnenie otázky spolupráce s Matovičom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Opozícia Parlamentné voľby
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