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Prieskum verejnej mienky a pohľad vývoja zvoliteľnosti na kandidátov na primátora mesta Košice
Prieskum ukazuje, že voľby v druhom najväčšom slovenskom meste ešte vôbec nemajú jasného favorita. Informácia o výsledkoch zberu pre médiá: Zber dát sa uskutočnil v ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Prieskum ukazuje, že voľby v druhom najväčšom slovenskom meste ešte vôbec nemajú jasného favorita.
Informácia o výsledkoch zberu pre médiá:
Výsledky prieskumu:
Prieskum ukazuje, že voľby v druhom najväčšom slovenskom meste ešte vôbec nemajú jasného favorita. Najnovší zber volebných preferencií v Košiciach totiž potvrdzuje, že súboj o post primátora zostáva mimoriadne otvorený, že priebežné poradie sa dynamicky mení a rozdiely medzi štvoricou najsilnejších kandidátov sa výrazne zmenšili.
Na čele aktuálne zostáva Ladislav Lörinc s podporou 23,21 %, na druhé miesto sa však posunula Lenka Kovačevičová s 20,69 %. Nasledujú aktuálny primátor Jaroslav Polaček s 19,36 % a Martin Mudrák s 18,44 %.
Rozdiel medzi prvým a štvrtým kandidátom je tak iba 4,77 percentuálneho bodu. Ešte výraznejšie pôsobí rozdiel medzi prvými tromi kandidátmi – Kovačevičovú od vedúceho Lörinca delí iba 2,52 percentuálneho bodu a Polačeka od nej 1,33 bodu.
Najvýraznejší posun, nárast podpory od voličov, oproti predchádzajúcim meraniam zaznamenala Lenka Kovačevičová. V aktuálnom meraní je na úrovni 20,69 %. Ide o významný nárast. Pri vnímaní nazbieraných preferencií treba brať do úvahy aj aktuálnych 9,55 % respondentov, ktorí ešte nie sú rozhodnutí a na otázku, koho by volili za primátora odpovedali "neviem".
Výsledky naznačujú, že aktivácia Kovačevičovej kampane jej priniesli zvýšenú podporu medzi voličmi v meste a v tejto fáze kampane sa stáva jedným z hlavných vyzývateľov v boji o primátorskú funkciu.
Naopak, Jaroslav Polaček a Martin Mudrák strácajú oproti predchádzajúcim zberom svoju priebežnú pozíciu.
Čo môže byť za zmenou čísel v prieskumoch?
Vývoj môže mať niekoľko príčin. V prípade Kovačevičovej môže ísť o kombináciu rastúcej známosti, intenzívnejšej terénnej kampane, osobného kontaktu s voličmi a postupného profilovania ako reálnej alternatívy k ostatným kandidátom. Pri komunálnych voľbách je práve moment, keď voliči začnú kandidáta vnímať nielen ako "jedného z kandidátov", ale ako človeka s reálnou šancou vyhrať, často rozhodujúci. Následne môže začať dochádzať ku koncentrácii hlasov.
Vývoj pri Polačekovi a Mudrákovi môže naopak naznačovať, že časť ich pôvodnej podpory zatiaľ nie je pevne ukotvená a voliči si začínajú jednotlivých kandidátov navzájom intenzívnejšie porovnávať. Je to bežný jav v súvislosti s blížiacim sa termínom volieb. Pri takto tesnom súboji môže byť významná aj otázka, koho voliči začnú považovať za kandidáta schopného postúpiť do úplného záveru súboja o primátorskú stoličku.
Osobitnú pozornosť si zaslúži aj 9,55 % stále nerozhodnutých voličov. Ide o skupinu ľudí, ktorí deklarovali vôľu volieb sa zúčastniť, ale nateraz nevedia, ktorému z kandidátov dajú svoj hlas. Ide o dostatočne veľkú skupinu na to, aby ešte zásadne ovplyvnila konečné poradie. Súčasné výsledky preto nemožno čítať ako stabilizovaný stav, ale skôr ako obraz kampane v čase zberu dát, ktorá sa dostáva do fázy, keď sa voliči začínajú presúvať a rozhodovať medzi niekoľkými najsilnejšími alternatívami.
Zaujímavý je tiež sledovať vývoj v situácii, kedy kandidujú dvaja kandidáti s takmer identickými priezviskami Ladislav Lörinc – Ladislav Lörincz. Čas ukáže možný efekt zámeny mien respondentmi.
Najpodstatnejším odkazom aktuálneho merania je však výrazné vyrovnanie súboja vedúcich kandidátov. Kým v predchádzajúcom zbere delilo Kovačevičovú od prvého miesta 9,7 percentuálneho bodu, dnes je rozdiel iba 2,52 bodu. Z volebného súboja, v ktorom bola jasnejšie oddelená vedúca trojica, sa tak dnes stáva veľmi tesný zápas už štyroch kandidátov, pričom najvýraznejšiu pozitívnu dynamiku podpory zo strany voličov momentálne vykazuje Lenka Kovačevičová.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Prieskum verejnej mienky a pohľad vývoja zvoliteľnosti na kandidátov na primátora mesta Košice © SITA Všetky práva vyhradené.
Informácia o výsledkoch zberu pre médiá:
- Zber dát sa uskutočnil v termíne 7.9 až 14.9. 2026 na vzorke 754 dospelých respondentov s trvalým pobytom v meste Košice.
- Prieskum sa uskutočnil formou telefonického dopytovania.
- Prieskum uverejňuje spoločnosť KEE spol. s r. o.
Výsledky prieskumu:
|Ladislav Lörinc
|23,21%
|Lenka Kovačevičová
|20,69%
|Jaroslav Polaček
|19,36%
|Martin Mudrák
|18,44%
|Ladislav Lörincz
|3,98%
|Alexander Riabov
|2,65%
|Miroslav Sabol
|1,19%
|Alexander Székely
|0,93%
|Neviem
|9,55%
Prieskum ukazuje, že voľby v druhom najväčšom slovenskom meste ešte vôbec nemajú jasného favorita. Najnovší zber volebných preferencií v Košiciach totiž potvrdzuje, že súboj o post primátora zostáva mimoriadne otvorený, že priebežné poradie sa dynamicky mení a rozdiely medzi štvoricou najsilnejších kandidátov sa výrazne zmenšili.
Na čele aktuálne zostáva Ladislav Lörinc s podporou 23,21 %, na druhé miesto sa však posunula Lenka Kovačevičová s 20,69 %. Nasledujú aktuálny primátor Jaroslav Polaček s 19,36 % a Martin Mudrák s 18,44 %.
Rozdiel medzi prvým a štvrtým kandidátom je tak iba 4,77 percentuálneho bodu. Ešte výraznejšie pôsobí rozdiel medzi prvými tromi kandidátmi – Kovačevičovú od vedúceho Lörinca delí iba 2,52 percentuálneho bodu a Polačeka od nej 1,33 bodu.
Najvýraznejší posun, nárast podpory od voličov, oproti predchádzajúcim meraniam zaznamenala Lenka Kovačevičová. V aktuálnom meraní je na úrovni 20,69 %. Ide o významný nárast. Pri vnímaní nazbieraných preferencií treba brať do úvahy aj aktuálnych 9,55 % respondentov, ktorí ešte nie sú rozhodnutí a na otázku, koho by volili za primátora odpovedali "neviem".
Výsledky naznačujú, že aktivácia Kovačevičovej kampane jej priniesli zvýšenú podporu medzi voličmi v meste a v tejto fáze kampane sa stáva jedným z hlavných vyzývateľov v boji o primátorskú funkciu.
Naopak, Jaroslav Polaček a Martin Mudrák strácajú oproti predchádzajúcim zberom svoju priebežnú pozíciu.
Čo môže byť za zmenou čísel v prieskumoch?
Vývoj môže mať niekoľko príčin. V prípade Kovačevičovej môže ísť o kombináciu rastúcej známosti, intenzívnejšej terénnej kampane, osobného kontaktu s voličmi a postupného profilovania ako reálnej alternatívy k ostatným kandidátom. Pri komunálnych voľbách je práve moment, keď voliči začnú kandidáta vnímať nielen ako "jedného z kandidátov", ale ako človeka s reálnou šancou vyhrať, často rozhodujúci. Následne môže začať dochádzať ku koncentrácii hlasov.
Vývoj pri Polačekovi a Mudrákovi môže naopak naznačovať, že časť ich pôvodnej podpory zatiaľ nie je pevne ukotvená a voliči si začínajú jednotlivých kandidátov navzájom intenzívnejšie porovnávať. Je to bežný jav v súvislosti s blížiacim sa termínom volieb. Pri takto tesnom súboji môže byť významná aj otázka, koho voliči začnú považovať za kandidáta schopného postúpiť do úplného záveru súboja o primátorskú stoličku.
Osobitnú pozornosť si zaslúži aj 9,55 % stále nerozhodnutých voličov. Ide o skupinu ľudí, ktorí deklarovali vôľu volieb sa zúčastniť, ale nateraz nevedia, ktorému z kandidátov dajú svoj hlas. Ide o dostatočne veľkú skupinu na to, aby ešte zásadne ovplyvnila konečné poradie. Súčasné výsledky preto nemožno čítať ako stabilizovaný stav, ale skôr ako obraz kampane v čase zberu dát, ktorá sa dostáva do fázy, keď sa voliči začínajú presúvať a rozhodovať medzi niekoľkými najsilnejšími alternatívami.
Zaujímavý je tiež sledovať vývoj v situácii, kedy kandidujú dvaja kandidáti s takmer identickými priezviskami Ladislav Lörinc – Ladislav Lörincz. Čas ukáže možný efekt zámeny mien respondentmi.
Najpodstatnejším odkazom aktuálneho merania je však výrazné vyrovnanie súboja vedúcich kandidátov. Kým v predchádzajúcom zbere delilo Kovačevičovú od prvého miesta 9,7 percentuálneho bodu, dnes je rozdiel iba 2,52 bodu. Z volebného súboja, v ktorom bola jasnejšie oddelená vedúca trojica, sa tak dnes stáva veľmi tesný zápas už štyroch kandidátov, pričom najvýraznejšiu pozitívnu dynamiku podpory zo strany voličov momentálne vykazuje Lenka Kovačevičová.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Prieskum verejnej mienky a pohľad vývoja zvoliteľnosti na kandidátov na primátora mesta Košice © SITA Všetky práva vyhradené.
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