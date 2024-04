Opozícia pácha v zahraničí „ekonomickú vlastizradu“, podľa Fica Šimečka otočil a Ódorova vláda sa správala ako lenivé vši (video)

Eurofondy ohrozuje opozícia

Šimečka aj Majerský otočili

Kritizoval aj Ódorovu vládu

Správali sa ako lenivé vši

Problémom sú kroky Ficovej vlády

Progresívci chcú poskytnúť súčinnosť

15.4.2024 (SITA.sk) - Slovenská opozícia pácha v zahraničí „ekonomickú vlastizradu“ a teraz sa chce z toho vyviniť. Vyhlásil to premiér Robert Fico v pondelok na tlačovej besede. Tvrdí, že súčasná opozícia žiadala v Bruseli, aby Európska komisia pozastavila Slovensku eurofondy s tým, že si od toho sľubovala politický profit.„Myslia si, že keď sa tak stane, tak naša vláda bude výrazne poškodená, ľudia to budú kritizovať, že nie sme schopní zabezpečiť financovanie cez európske peniaze a oni na tomto vyhrajú,“ povedal Fico.Premiér zároveň zdôraznil, že vláda momentálne komunikuje s Bruselom čisto „na technickej úrovni“ a ak niekto ohrozuje eurofondy , tak je to opozícia.„My teraz odpovedáme na technické otázky a riešime predovšetkým otázky trestného zákona, ktorý má pozastavenú účinnosť. Pochopili, že z toho asi nič nebude a pravdepodobne si uvedomili, že prestrelili, keď takto útočili na záujmy Slovenskej republiky,“ povedal Fico o opozícii.Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka a líder Kresťanskodemokratického hnutia podľa neho otočili, keď dnes hovoria, že sú pripravení poskytnúť vláde súčinnosť, pokiaľ ide o záchranu európskych peňazí.Ľudia blízki opozičným stranám Progresívne Slovensko a SaS podľa Fica škodili Slovensku už počas svojej návštevy v Bruseli 17. – 19. apríla 2023.„Pokúšali sa vytvoriť atmosféru, ktorá mala byť predovšetkým nasmerovaná proti vtedajšej opozícii, teda nám, aby sme náhodou nevyhrali parlamentné voľby 30. septembra,“ tvrdí Fico a citoval zo správy Národného bezpečnostného úradu , ktorá popisuje priebeh tejto návštevy.Predstavitelia delegácie žiadali Európsku úniu, aby pomohla zabezpečiť demokratické a nezávislé voľby a poukazovali na hrozbu, že zo Slovenska sa po voľbách stane druhé Maďarsko.Fico tiež pustil aktuálne video z vystúpenia europoslanca za PS Martina Hojsíka v pléne Európskeho parlamentu , ktorý vo svojom prejave sumarizoval doterajšie kroky Ficovej vlády, s ktorými vyjadril dôrazný nesúhlas.V prejave však nezaznelo nič o eurofondoch pre Slovensko. Premiér sa nevyhol ani kritike expremiéra Ľudovíta Ódora, ktorý stál na čele úradníckej vlády a dnes je lídrom kandidátky Progresívneho Slovenska.Podľa neho sa predchádzajúce vlády k plánu obnovy „správali ako lenivé vši a nerobili nič,“, a to najmä vláda Ľudovíta Ódora. Vicepremiér pre plán obnovy Peter Kmec uviedol, že pripravujú piatu žiadosť o platbu, kým iné krajiny sú len na druhej či tretej. Prvé štyri žiadosti pripravili ešte bývalé vlády, štvrtú už podala vláda Roberta Fica začiatkom februára tohto roka, žiadne peniaze však Slovensko ešte nedostalo.Predseda vlády by sa mal podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga prestať neustále vyhovárať na opozíciu a začať intenzívny dialóg s Európskou komisiu.„Za stranu SaS môžem deklarovať, že ani my nechceme, aby Slovensko prišlo o stovky miliónov eur z Bruselu. Problémom sú však len a len kroky Ficovej vlády. Konkrétne ide o novelu trestného zákona a zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry ," dodáva predseda SaS, podľa ktorého je faktom, že Fico porušil pravidlá EÚ a kvôli nemu môže prísť Slovensko o miliardy eur.Gröhling vyzval premiéra, aby prestal vyplakávať a útočiť na opozíciu, sadol si za rokovací stôl a rokoval.Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka v pondelok na tlačovej besede uviedol, že ak pre Ficovu vládu príde Slovensko o eurofondy, dejiny si ich budú pamätať ako vlastizradcov.Zdôraznil, že predseda vlády Robert Fico namiesto toho, aby okamžite vyjednával s Európskou komisiou o záchrane financií z Plánu obnovy, ktoré sú ohrozené pre jeho novelu Trestného zákona , si natáča videá a obviňuje zo všetkého Progresívne Slovensko a jeho predsedu.Progresívci sú však podľa neho pripravení poskytnúť slovenskej vláde všetku možnú súčinnosť, pokiaľ ide o záchranu spomínaných peňazí.„Nevedia vládnuť, tak iba fňukajú a hľadajú vinníkov a je to hanba. Ak vláda a premiér nezaberú teraz, ak pre nich príde Slovensko o Plán obnovy, prípadne o eurofondy, tak si ich dejiny budú pamätať ako vlastizradcov. Vyhovárajú sa ako malé deti. Nevedia čerpať európske peniaze, nevedia opraviť naše školy a nemocnice, nevedia stavať diaľnice, nevedia udržiavať vzťahy s našimi zahraničnými partnermi," povedal Šimečka.