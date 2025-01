Utajenie schôdze

22.1.2025 (SITA.sk) - Opozícia podala opätovne návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k vysloveniu nedôvery vláde. Pod návrh sa podpísalo vyše 50 poslancov hnutia Progresívne Slovensko , strany Sloboda a Solidarita Návrh na novú schôdzu zdôvodnil líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka tým, že koalícia utorkovú schôdzu k vysloveniu vlády zmarila, pričom na tento účel zneužila Slovenskú informačnú službu (SIS) na politické účely.„Utajili ju. To sa ešte nikdy v dejinách slovenského parlamentu nestalo. Budeme túto schôdzu opätovne zvolávať, pretože toto nesmie byť v slovenskom parlamente normou," povedal Šimečka. Dodal, že koalícia sa tým, že schôdzu zmarila, vyhla aj hlasovaniu, takže nevieme, či má vláda Roberta Fica v parlamente väčšinu, alebo nie.Líder progresívcov zopakoval, že celá utorková schôdza bola fraška na úrovni dlažobných kociek pred Úradom vlády SR . (Premiér vtedy hovoril o mimoriadne vážnej situácii, na ktorú musela reagovať bezpečnostná rada štátu, kocky tam však ostali po rekonštrukcii námestia, pozn. SITA). V tomto prípade išlo podľa Šimečku o jeden e-mail, ktorý vôbec nebol tajný, a navyše jeho text vyprodukovala umelá inteligencia.„Je to naozaj už paródia, čoho sme tu svedkami. Ale zároveň je to aj nebezpečné, pretože to chce zasiať v ľuďoch strach, aby sa báli využiť svoje právo zhromažďovať sa, napríklad už tento piatok," dodal Šimečka. Schôdza, o zvolenie ktorej aktuálne požiadala opozícia, musí byť zvolaná do siedmich dní. Ak sa ju poslancom nepodarí otvoriť, zaradia odvolávanie na najbližšiu riadnu schôdzu parlamentu. Mária Kolíková z SaS vyzvala vládu, aby prestala byť zbabelá, postavila sa pred verejnosť a vystavila účet za svoje vládnutie.„To nie je o tom, či sa mu chce, alebo nechce, ale jednoducho premiér sa pred parlament postaviť musí, a to pred očami verejnosti, a nie tajne," uviedla. Fico podľa nej sám vo svojom statuse a na tlačovej besede s maďarským premiérom Viktorom Orbánom povedal všetko, čo bolo v utajenej správe.„To neboli žiadne utajované skutočnosti. Jediný cieľ bolo odkloniť pozornosť od toho, že táto vláda zlyháva. Je to jednoducho vymyslený príbeh a zmanipulovaná správa," podčiarkla Kolíková a dodala, že by za to mal niekto niesť zodpovednosť, preto vo štvrtok SaS podala trestné oznámenie. Je presvedčená, že Fico je zúfalý, pretože si ešte pamätá, čo dokáže ulica a čo nasledovalo po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Poslanec za KDH František Mikloško povedal, že Robert Fico ide na vlne autoritatívneho vládnutia. Pripomenul, že premiér necítil potrebu informovať parlament o tom, že ide do Ruska, informácie sa verejnosť dozvedela zo Srbska.„My sme parlamentná demokracia. Nedajme sa zatlačiť ani Robertom Ficom, ani koalíciou do toho, že oni budú hovoriť, čo sa bude diať v slovenskom parlamente. My dávame jasný signál, že tu je a bude parlamentná demokracia," povedal.Predseda KDH Milan Majerský dodal, že nás tlačí do totalitných režimov k totalitným krajinám. My však patríme do Európskej únie NATO a sme parlamentnou demokraciou, nie premiérskou, zdôraznil.„Premiér povedal, že bude bordel. Ak sa nejaký bordel koná, tak v jeho vládnej koalícii. Nech si uprace ten bordel aj na svojich ministerstvách," vyzval ho Majerský.