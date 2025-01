Fico zvolá k informáciám SIS Bezpečnostnú radu SR

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) zvolá na štvrtok o 9.00 h rokovanie Bezpečnostnej rady SR. Rada by sa mala venovať informáciám SIS. Jej rokovanie bude rozšírené a zúčastní sa na nej aj prezident SR Peter Pellegrini. Premiér o tom informoval na tlačovej konferencii.

Robert Fico vyhlasuje, že na Slovensku je „skupina expertov“ zo zahraničia, ktorá chystá povalenie vlády. Tiež povedal, že je pripravený na všetko, ale „rozvracať krajinu si nedá“. Na štvrtok zvolal bezpečnostnú radu.

Údajná skupina expertov sa podľa Fica aktívne podieľala na udalostiach v Gruzínsku a na Majdane.

Bezpečnostnej rady sa vo štvrtok o 9:00 zúčastní aj prezident Peter Pellegrini, ktorý premiéra predtým vyzval na jej zvolanie po stretnutí s riaditeľom SIS.

Premiér povedal, že súčasťou dnešného rokovania vlády bola aj utajená správa, ktorú v utorok čítal v parlamente. Povedal, že postrehol „obrovský chaos a obrovský strach“ v prostredí mimovládnych organizácií, opozície a médií. Tiež tvrdí, že správa je len „10 % z toho, čo má SIS k dispozícií“.

Fico okrem toho konšpiroval, ako by malo k zvrhnutiu vlády prísť – na základe občianskej neposlušnosti či nenásilnej okupácií budov. Ak by proti demonštrantom potom zasiahli bezpečnostné zložky, svetové médiá by podľa neho mohli skresliť realitu a došlo by k prevzatiu moci bez volieb.

Tibor Gašpar kritizuje opozíciu, že správu SIS zľahčovala a tvrdila, že informácie sa dali bežne vyhľadať na internete. Vyhlasuje, že SIS má k dispozícií aj „listinné dôkazy, informačno-technické prostriedky“ a že informácie sú závažné.

Gašpar tvrdí, že v roku 2018 bola situácia podobná, keď sa po vražde Jána Kuciaka aktivizovali mimovládne organizácie, zahraniční partneri či psychológovia a psychiatri. „Hľadá sa rozbuška typu ako bola vražda novinára Kuciaka,“ dodal.

