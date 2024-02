Opozícia podala podnet na Ústavný súd ohľadom novely Trestného zákona, podľa Kolíkovej ide o faktickú amnestiu (video)

Zákon znamená amnestiu

Zrýchlené prijatie novely

20.2.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) hnutie Slovensko podali podnet na Ústavný súd SR v prípade novely Trestného zákona. Poslanci namietajú nesúlad schválených zmien v parlamente.Ako ďalej informovala poslankyňa Mária Kolíková (SaS), podnet má viac ako 80 strán a obsahuje pripomienky, ako napr. nesplnenie podmienky skráteného legislatívneho konania, spôsob prerokovania novely a hlasovanie o nej, ale aj obsah právnej úpravy.„Táto novela Trestného zákona znamená faktickú amnestiu. Zákonodarný zbor si tu osobuje niečo, čo mu vôbec neprináleží. V rámci deľby moci parlament nemá právo udeľovať amnestiu. Neexistuje žiaden dôvod, ktorý by vôbec uviedla táto vláda a vysvetľoval by potrebu takejto radikálnej právnej úpravy, ktorá má platiť zo dňa na deň," uviedla Kolíková.V opozícii sú si podľa poslankyne vedomí, že nie sú schopní vymenovať, na čo všetko bude mať schválená právna úprava dopad. Kolíková doplnila, že zákon ako celok je protiústavný a taktiež je potrebné pozastaviť jeho účinnosť.Koalícia si schválila rozsiahlu vládnu novelu Trestného zákona v štvrtok 8. februára. Jej prijatím sa okrem rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry znížia niektoré trestné sadzby. Národná rada SR zároveň prijala novelu zrýchlene. Rokovanie o novele Trestného zákona v druhom čítaní bolo obmedzené na 62 hodín.Čas bol rozpočítaný medzi všetky parlamentné politické strany. Tesne pred schválením zmien koalícia zároveň predčasne ukončila rozpravu v treťom čítaní k novele, a to po procedurálnom návrhu predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Hlas-SD ). Do rozpravy bolo prihlásených ešte približne 50 poslancov, ktorí tak nemohli vystúpiť.