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11. júna 2026

Hľadaný Austrálčan sa pred indonézskou políciou schoval na toalete súkromného lietadla


Tagy: Austrália Indonézia obchodovanie s drogami Pašovanie drog Pranie špinavých peňazí

Interpolom hľadaný muž dúfal, že z Bali odletí s brazílskym pasom. Zadržali ho tesne pred štartom. Indonézske úrady zadržali na ostrove Bali



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gettyimages 85642743 676x451 11.6.2026 (SITA.sk) - Interpolom hľadaný muž dúfal, že z Bali odletí s brazílskym pasom. Zadržali ho tesne pred štartom.

Indonézske úrady zadržali na ostrove Bali Interpolom hľadaného Austrálčana, ktorý sa pred políciou ukrýval na toalete súkromného lietadla pripraveného na odlet do Mozambiku.


Policajti zasiahli po tom, ako pilot dostal pokyn vrátiť lietadlo zo vzletovej dráhy späť k VIP terminálu letiska v Denpasare.



Cestoval s brazílskym pasom


Pozornosť imigračných úradníkov vzbudil cestujúci s brazílskym pasom, pri ktorom sa nenašiel záznam o vstupe do Indonézie ani platné povolenie na pobyt.


Po prehliadke lietadla našli troch cestujúcich v kabíne a štvrtého muža ukrytého na toalete. Na palube sa nachádzali aj traja členovia posádky.



Známy pašerák


Austrálske médiá identifikovali zadržaného ako 55-ročného Angeliho Pandela, významného člena motorkárskeho gangu spájaného s obchodovaním s drogami.


Muž bol hľadaný prostredníctvom Interpolu a podľa austrálskej federálnej polície je podozrivý z účasti na viacerých rozsiahlych operáciách pašovania drog. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že pri úteku používal cudzí brazílsky pas.



Už je v Austrálii


Indonézske úrady ho v stredu deportovali do Austrálie. Zároveň zdôraznili, že dovolenkové Bali sa nesmie stať útočiskom pre medzinárodných zločincov.


Podobný prípad riešili aj v apríli, keď na letisku na Bali zadržali Škóta, po ktorom pátrala španielska polícia pre podozrenia z obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí.




Zdroj: SITA.sk - Hľadaný Austrálčan sa pred indonézskou políciou schoval na toalete súkromného lietadla © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Austrália Indonézia obchodovanie s drogami Pašovanie drog Pranie špinavých peňazí
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