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26. októbra 2026
Opozícia podrobila Blanárovu cestu do Moskvy kritike. Za jeho zradu a zlyhania ho chce odvolať
Predstavitelia opozície ostro kritizujú stretnutie ministra zahraničných vecí SR Juraja Blanára s jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom v Moskve. V parlamente chcú iniciovať zvolanie schôdze za odvolanie Juraja ...
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Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Juraj Blanár, poškodzuje meno Slovenska u našich najdôležitejších obchodných partnerov a spojencov v Európskej únii.
Zhodli sa na tom v pondelok popoludní na tlačovej konferencii pred sídlom ministerstva v Bratislave bývalý šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska (PS), niekdajší premiér Eduard Heger (Demokrati), bývalý minister školstva Ján Horecký (KDH) a člen zahraničného výboru parlamentu Juraj Krúpa zo strany Sloboda a Solidarita (SaS).
Do Moskvy šiel vraj po niečo iné
Všetci štyri členovia opozície vyjadrili presvedčenie, že Juraj Blanár nešiel do Moskvy pýtať sa na mierové iniciatívy ohľadne ruskej agresie na Ukrajine ako to prezentoval. Podľa nich šiel žiadať od šéfa ruskej diplomacie, aby Rusko dovolilo zamestnávať až 30 svojich občanov na našej ambasáde v Moskve.
"Dnes ich tam pracuje šestnásť, ale zrejme to nie je dosť. Druhý dôvod jeho návštevy je odsúhlasiť ruskej strane zvýšenie počtu ruských diplomatických pracovníkov na ich ambasáde v Bratislave. Pýtam sa, či je to náhoda, ak sa to deje rok pred našimi parlamentnými voľbami," povedal Ivan Korčok.
Bývalý slovenský minister zahraničných vecí odkazuje Jurajovi Blanárovi, aby sa nesnažil o normalizáciu vzťahov s Ruskom, ktorý je vo vojne na Ukrajine agresor. "Táto vláda rada propaguje tzv. politiku na štyri svetové strany, ale zjavne je pre nich dôležitejšie byť v Moskve. Fico a Blanár mali dokopy už osem stretnutí s Putinom a Lavrovom. Len tri stretnutia však absolvovali s nemeckými a poľskými partnermi. Normalizujte vzťahy s Nemeckom, ktoré ja náš najdôležitejší obchodný partner a nie s Ruskom."
Posledná kvapka v mori zlyhaní
Korčok verí, že opozičné strany v parlamente dajú dokopy dostatok podpisov na návrh na odvolanie Juraja Blanára z jeho funkcie. "Toto je posledná kvapka v mori Blanárových zlyhaní Je to neviditeľný minister za európskym stolom. Nevidieť ho tam a nepočuť. Zhoršil naše vzťahy so susednými krajinami Slovenska a z ministerstva zahraničných vecí urobil trafiku pre svojich ľudí. Cesta do Moskvy je zrada a Juraj Blanár musí byť odvolaný."
Tímlíder pre bezpečnosť za SaS Juraj Krúpa upozornil, že po voľbách v Srbsku a konci Vučićovej éry sa Robert Fico stáva jednou z posledných nádejí Ruskej federácie v Európskej únii.
"Je hanebné, že premiér spochybňuje článok 5 NATO aj samotnú Alianciu, kritizuje Európsku úniu a otvára diskusiu o možnosti vystúpenia z nej. Vyslaním svojej spojky do Moskvy navyše dáva najavo, že Slovensko je pripravené presadzovať ruské záujmy priamo v európskych štruktúrach. Parlamentné voľby v septembri 2027 preto rozhodnú o tom, či zostaneme demokratickou krajinou pevne ukotvenou v Európskej únii a euroatlantickom priestore, alebo sa vydáme cestou, ktorá nás od týchto partnerov postupne vzdiali."
Horecký: Čie záujmy presadzuje Blanár?
Podpredseda KDH Ján Horecký pripomenul, že po ruskej invázii Slovensko pozastavilo aj účasť svojich vedcov na jadrovom výskume v Dubne. "Ak sme dokázali pozastaviť aj mierovú vedeckú spoluprácu, minister Blanár dnes nemôže obnovovať vzťahy v mene falošnej normality. Podmienkou takejto spolupráce musí byť ukončenie ruskej agresie na Ukrajine. Samotné Rusko pritom zaradilo Slovensko na zoznam nepriateľských krajín. Pýtam sa preto, čie záujmy minister Blanár v Moskve presadzuje – záujmy Slovenskej republiky, alebo režimu, ktorý vedie vojnu proti nášmu susedovi? KDH bude stáť na strane Slovenska, našich spojencov a princípov, nie na strane Putinovho režimu," uviedol Horecký.
Podpredseda Demokratov Eduard Heger pripomenul, že zatiaľ čo vláda pod jeho vedením vyhostila 44 ruských diplomatov, kabinet Roberta Fica im otvára dvere, aby na Slovensku mohli vykonávať aktivity nie v prospech Slovenska, ale v prospech Vladimíra Putina. "Garantujem vám, že v ďalšej vláde sa aj s týmto vysporiadame a hanba na všetky štyri svetové strany sa skončí," ukončil podpredseda Demokratov Eduard Heger.
Grendel: Z návštevy Blanára nemáme nič, iba hanbu
Aj Hnutie SLOVENSKO vo svojom stanovisku zaslanom médiám odsúdilo cestu ministra Blanára do Moskvy. Podľa neho nemá konkrétny prínos pre ľudí na Slovensku. Tí podľa poslanca NR SR Gábora Grendela zápasia s vysokými cenami pohonných látok, energií a potravín a ešte musia platiť takéto pre Slovensko ponižujúce zahraničné cesty.
"Juraj Blanár by mal zodpovedať otázku, čo majú občania Slovenska z tejto návštevy. Majú lacnejšiu ruskú ropu a teda konečne lacnejší benzín, energie alebo potraviny? Samozrejme, že nie," vyhlásil Gábor Grendel.
Za ďalší problém považuje aj okolnosti cesty do Moskvy. Poľsko totiž opäť zakázalo prelet vládneho špeciálu cez svoje územie. "Slovenská diplomacia má len veľkú medzinárodnú hanbu. Inak sa nedá nazvať to, že Poliaci nám opäť zakázali prelet vládneho špeciálu na ceste do Moskvy,“ uviedol Grendel.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia podrobila Blanárovu cestu do Moskvy kritike. Za jeho zradu a zlyhania ho chce odvolať © SITA Všetky práva vyhradené.
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