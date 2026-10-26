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26. októbra 2026
Raši otvoril stretnutie parlamentov krajín V4 v Bratislave, rokovať budú o energiách aj budúcnosti Európy
Cieľom podujatia je posilnenie parlamentnej spolupráce, hľadanie spoločných riešení aktuálnych európskych výziev a koordinovanie postojov krajín stredoeurópskeho regiónu. Predseda
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26.10.2026 (SITA.sk) - Cieľom podujatia je posilnenie parlamentnej spolupráce, hľadanie spoločných riešení aktuálnych európskych výziev a koordinovanie postojov krajín stredoeurópskeho regiónu.
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) v pondelok otvoril stretnutie parlamentných výborov krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Stretnutie výborov pre európske záležitosti parlamentov členských štátov V4 sa koná v historickej budove parlamentu v Bratislave v rámci slovenského predsedníctva vo V4.
Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, cieľom podujatia je posilnenie parlamentnej spolupráce, hľadanie spoločných riešení aktuálnych európskych výziev a koordinovanie postojov krajín stredoeurópskeho regiónu. S úvodným príhovorom vystúpil okrem Rašiho aj predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Peter Kalivoda.
Predseda parlamentu vo svojom úvodnom vystúpení vyzdvihol význam obnovenia intenzívnej spolupráce krajín V4, obzvlášť v období zásadných geopolitických a hospodárskych zmien. Podotkol, že napriek rozdielnym národným postojom v niektorých zahraničnopolitických a európskych otázkach, je mnoho oblastí, v ktorých dokážu krajiny V4 postupovať spoločne a účinnejšie tak presadzovať svoje záujmy.
„Som presvedčený, že dnes máme všetky predpoklady na to, aby sa Vyšehradská štvorka vrátila k sile a významu, ktoré mala v minulosti. Na úrovni prezidentov, predsedov vlád, ale aj vedení národných parlamentov nachádzame zhodu v tom, že našu spoluprácu musíme postaviť predovšetkým na spoločných prioritách a záujmoch. V otázkach, v ktorých sa dokážeme zhodnúť, musíme postupovať spoločne a využiť potenciál, ktorý naše štyri krajiny majú,“ uviedol.
Upozornil tiež na dôležitosť koordinovaného postupu stredoeurópskych štátov v čase rastúcej globálnej konkurencie a meniacich sa medzinárodných vzťahov. Raši je toho názoru, že spoločné presadzovanie záujmov môže posilniť postavenie V4 pri rozhodovaní o budúcom smerovaní Európskej únie, jej hospodárskych politikách aj novom európskom rozpočte.
„Európa aj svet sa menia a naše krajiny čelia rozhodnutiam, ktoré majú zásadný dosah na ich ekonomiky aj každodenný život občanov. Práve preto môže byť silná a spolupracujúca Vyšehradská štvorka významným partnerom pri formovaní európskych rozhodnutí. Ak dokážeme spojiť svoje sily, môžeme oveľa účinnejšie presadzovať riešenia, ktoré potrebujú naše hospodárstva, podniky aj obyvatelia,“ prízvukoval.
Zástupcom výborov pre európske záležitosti krajín V4 predstavil aj štyri základné priority slovenského predsedníctva v zoskupení, a to konkurencieschopnosť, rozširovanie Európskej únie, sektorovú spoluprácu a prehlbovanie medziľudských vzťahov. Osobitne sa venoval potrebe posilnenia konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, dostupnosti energií, rozvoju dopravnej a energetickej infraštruktúry aj koordinácii postojov k európskej klimatickej a hospodárskej legislatíve.
„V súvislosti s rozširovaním Európskej únie vyzdvihol význam dôveryhodnej európskej perspektívy pre krajiny západného Balkánu. V oblasti medziľudskej spolupráce poukázal na dôležitosť kontaktov medzi školami, univerzitami, kultúrnymi inštitúciami a mladými ľuďmi. Informoval tiež o zámere vytvoriť platformu mládežníckej spolupráce V4, ktorá by umožnila dlhodobé prepájanie mladých ľudí pôsobiacich pri národných parlamentoch,” uviedli z Kancelárie NR SR.
Doplnili, že Raši sa venoval aj pripravovanému viacročnému finančnému rámcu Európskej únie na roky 2028 až 2034, pripomenul pri tom, že novembrové stretnutie predsedov parlamentov bude pokračovať rokovaním v rozšírenom formáte V4+, ktorého sa majú zúčastniť predstavitelia krajín skupiny Priatelia kohézie. Na rokovaní budú hľadať spoločné parlamentné stanoviská k budúcemu európskemu rozpočtu, obzvlášť zachovaniu silnej kohéznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politike.
„To, čo máme ako krajiny V4 spoločné a čo musíme spoločne presadzovať pri rokovaniach o novom viacročnom finančnom rámci, je silná kohézna politika a spoločná poľnohospodárska politika. Sú to oblasti, ktoré sú kľúčové pre rozvoj našich regiónov a ekonomík, ako aj pre kvalitu života našich obyvateľov,“ zdôraznil s tým, že verí, že aj závery aktuálneho stretnutia poskytnú dôležité podklady pre formulovanie spoločných pozícií na novembrových rokovaniach.
Na Rašiho úvodné vystúpenie nadviazal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Peter Kalivoda. Privítal účastníkov stretnutia a otvoril priestor na odborné rokovania parlamentných delegácií. „Program stretnutia, ktoré sa uskutočňuje v priestoroch bývalého sídla slovenského parlamentu, je rozdelený do troch tematických panelov reflektujúcich aktuálne výzvy vyšehradskej spolupráce,” priblížili z Kancelárie NR SR.
Doplnili, že jednotlivé panely sú venované poosilneniu parlamentnej koordinácie krajín V4 v rámci Európskej únie, identifikácii spoločných priorít a možnostiam spolupráce s Iniciatívou Trojmoria, taktiež zabezpečeniu cenovo dostupnej energie ako kľúčovej priority parlamentnej koordinácie V4, energetickej bezpečnosti, cenovej dostupnosti energií, rozvoju infraštruktúry či možnostiam formulovania spoločných postojov voči európskym inštitúciám.
Delegácie sa budú venovať aj budúcnosti V4 a jej konkurencieschopnosti prostredníctvom demografickej odolnosti, konkrétne otázkam demografického vývoja, podpory rodín, dostupného bývania, starostlivosti o deti a zapájania mladých ľudí.
„Vyvrcholením dnešného stretnutia bude slávnostný podpis Bratislavskej deklarácie. Deklarácia má potvrdiť spoločnú vôľu parlamentných výborov pokračovať v koordinácii a posilňovaní vyšehradskej spolupráce v duchu motta slovenského predsedníctva „V4 pre silnejšiu Európu“,” uviedli z Kancelárie NR SR. Raši dnešné stretnutie výborov označil za jedno z kľúčových podujatí slovenského predsedníctva vo V4, ktoré by malo prispieť k posilneniu postavenia zoskupenia v európskom priestore.
Zdroj: SITA.sk - Raši otvoril stretnutie parlamentov krajín V4 v Bratislave, rokovať budú o energiách aj budúcnosti Európy © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) v pondelok otvoril stretnutie parlamentných výborov krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Stretnutie výborov pre európske záležitosti parlamentov členských štátov V4 sa koná v historickej budove parlamentu v Bratislave v rámci slovenského predsedníctva vo V4.
Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, cieľom podujatia je posilnenie parlamentnej spolupráce, hľadanie spoločných riešení aktuálnych európskych výziev a koordinovanie postojov krajín stredoeurópskeho regiónu. S úvodným príhovorom vystúpil okrem Rašiho aj predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Peter Kalivoda.
Raši chce posilniť spoluprácu krajín V4
Predseda parlamentu vo svojom úvodnom vystúpení vyzdvihol význam obnovenia intenzívnej spolupráce krajín V4, obzvlášť v období zásadných geopolitických a hospodárskych zmien. Podotkol, že napriek rozdielnym národným postojom v niektorých zahraničnopolitických a európskych otázkach, je mnoho oblastí, v ktorých dokážu krajiny V4 postupovať spoločne a účinnejšie tak presadzovať svoje záujmy.
„Som presvedčený, že dnes máme všetky predpoklady na to, aby sa Vyšehradská štvorka vrátila k sile a významu, ktoré mala v minulosti. Na úrovni prezidentov, predsedov vlád, ale aj vedení národných parlamentov nachádzame zhodu v tom, že našu spoluprácu musíme postaviť predovšetkým na spoločných prioritách a záujmoch. V otázkach, v ktorých sa dokážeme zhodnúť, musíme postupovať spoločne a využiť potenciál, ktorý naše štyri krajiny majú,“ uviedol.
Upozornil tiež na dôležitosť koordinovaného postupu stredoeurópskych štátov v čase rastúcej globálnej konkurencie a meniacich sa medzinárodných vzťahov. Raši je toho názoru, že spoločné presadzovanie záujmov môže posilniť postavenie V4 pri rozhodovaní o budúcom smerovaní Európskej únie, jej hospodárskych politikách aj novom európskom rozpočte.
„Európa aj svet sa menia a naše krajiny čelia rozhodnutiam, ktoré majú zásadný dosah na ich ekonomiky aj každodenný život občanov. Práve preto môže byť silná a spolupracujúca Vyšehradská štvorka významným partnerom pri formovaní európskych rozhodnutí. Ak dokážeme spojiť svoje sily, môžeme oveľa účinnejšie presadzovať riešenia, ktoré potrebujú naše hospodárstva, podniky aj obyvatelia,“ prízvukoval.
Štyri priority slovenského predsedníctva vo V4
Zástupcom výborov pre európske záležitosti krajín V4 predstavil aj štyri základné priority slovenského predsedníctva v zoskupení, a to konkurencieschopnosť, rozširovanie Európskej únie, sektorovú spoluprácu a prehlbovanie medziľudských vzťahov. Osobitne sa venoval potrebe posilnenia konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, dostupnosti energií, rozvoju dopravnej a energetickej infraštruktúry aj koordinácii postojov k európskej klimatickej a hospodárskej legislatíve.
„V súvislosti s rozširovaním Európskej únie vyzdvihol význam dôveryhodnej európskej perspektívy pre krajiny západného Balkánu. V oblasti medziľudskej spolupráce poukázal na dôležitosť kontaktov medzi školami, univerzitami, kultúrnymi inštitúciami a mladými ľuďmi. Informoval tiež o zámere vytvoriť platformu mládežníckej spolupráce V4, ktorá by umožnila dlhodobé prepájanie mladých ľudí pôsobiacich pri národných parlamentoch,” uviedli z Kancelárie NR SR.
Doplnili, že Raši sa venoval aj pripravovanému viacročnému finančnému rámcu Európskej únie na roky 2028 až 2034, pripomenul pri tom, že novembrové stretnutie predsedov parlamentov bude pokračovať rokovaním v rozšírenom formáte V4+, ktorého sa majú zúčastniť predstavitelia krajín skupiny Priatelia kohézie. Na rokovaní budú hľadať spoločné parlamentné stanoviská k budúcemu európskemu rozpočtu, obzvlášť zachovaniu silnej kohéznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politike.
„To, čo máme ako krajiny V4 spoločné a čo musíme spoločne presadzovať pri rokovaniach o novom viacročnom finančnom rámci, je silná kohézna politika a spoločná poľnohospodárska politika. Sú to oblasti, ktoré sú kľúčové pre rozvoj našich regiónov a ekonomík, ako aj pre kvalitu života našich obyvateľov,“ zdôraznil s tým, že verí, že aj závery aktuálneho stretnutia poskytnú dôležité podklady pre formulovanie spoločných pozícií na novembrových rokovaniach.
Parlamentné delegácie čakajú tri tematické panely
Na Rašiho úvodné vystúpenie nadviazal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Peter Kalivoda. Privítal účastníkov stretnutia a otvoril priestor na odborné rokovania parlamentných delegácií. „Program stretnutia, ktoré sa uskutočňuje v priestoroch bývalého sídla slovenského parlamentu, je rozdelený do troch tematických panelov reflektujúcich aktuálne výzvy vyšehradskej spolupráce,” priblížili z Kancelárie NR SR.
Doplnili, že jednotlivé panely sú venované poosilneniu parlamentnej koordinácie krajín V4 v rámci Európskej únie, identifikácii spoločných priorít a možnostiam spolupráce s Iniciatívou Trojmoria, taktiež zabezpečeniu cenovo dostupnej energie ako kľúčovej priority parlamentnej koordinácie V4, energetickej bezpečnosti, cenovej dostupnosti energií, rozvoju infraštruktúry či možnostiam formulovania spoločných postojov voči európskym inštitúciám.
Delegácie sa budú venovať aj budúcnosti V4 a jej konkurencieschopnosti prostredníctvom demografickej odolnosti, konkrétne otázkam demografického vývoja, podpory rodín, dostupného bývania, starostlivosti o deti a zapájania mladých ľudí.
„Vyvrcholením dnešného stretnutia bude slávnostný podpis Bratislavskej deklarácie. Deklarácia má potvrdiť spoločnú vôľu parlamentných výborov pokračovať v koordinácii a posilňovaní vyšehradskej spolupráce v duchu motta slovenského predsedníctva „V4 pre silnejšiu Európu“,” uviedli z Kancelárie NR SR. Raši dnešné stretnutie výborov označil za jedno z kľúčových podujatí slovenského predsedníctva vo V4, ktoré by malo prispieť k posilneniu postavenia zoskupenia v európskom priestore.
Zdroj: SITA.sk - Raši otvoril stretnutie parlamentov krajín V4 v Bratislave, rokovať budú o energiách aj budúcnosti Európy © SITA Všetky práva vyhradené.
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