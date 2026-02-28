|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 28.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zlatica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. februára 2026
Opozícia reaguje na situáciu na Blízkom východe, Irán predstavuje riziko pre bezpečnosť celého sveta – FOTO
Tagy: izraelský minister obrany izraelský útok Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR napätie na Blízkom východe
Slovenské opozičné strany zareagovali na aktuálnu situáciu na Blízkom východe. Hnutie Progresívne Slovensko považuje zásah USA a Izraela v Iráne bez mandátu
Zdieľať
28.2.2026 (SITA.sk) - Slovenské opozičné strany zareagovali na aktuálnu situáciu na Blízkom východe. Hnutie Progresívne Slovensko považuje zásah USA a Izraela v Iráne bez mandátu OSN a rešpektovania medzinárodného práva za ďalšiu eskaláciu napätia na Blízkom východe. Podľa progresívcov tiež zvyšuje riziko širšej regionálnej destabilizácie.
„Pre Progresívne Slovensko je kľúčové trvať na ochrane a posilňovaní medzinárodného poriadku založeného na pravidlách, vrátane rešpektovania medzinárodného práva a úlohy OSN. Zároveň platí, že iránsky režim masakruje vlastných občanov, dlhodobo porušuje tieto pravidlá – jeho jadrový program a podpora teroristických organizácií predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť a sú jedným z hlavných zdrojov nestability v regióne," doplnilo PS.
S vážnymi obavami sleduje napätie na Blízkom východe, situáciu okolo Iránu a sobotnú vojenskú eskaláciu aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Pripomenulo, že v januári tohto roka vyzvalo vládu, aby reagovala na brutálne potlačenie pokojných masových protestov v Iráne, a tiež aby podporila sankcie voči iránskemu režimu, ktorý má len za ostatné dva mesiace na svedomí desiatky tisíc mŕtvych civilistov.
„Irán ovládaný teroristickými skupinami na čele s Iránskymi revolučnými gardami predstavuje vážnu hrozbu nielen pre regionálnu stabilitu, ale je aj bezpečnostným a ekonomickým rizikom pre Európu. Situácia na Blízkom východe je mimoriadne citlivá a každý krok, ktorý zvyšuje napätie v regióne, predstavuje ďalšie riziko pre globálnu bezpečnosť," uviedli kresťanskí demokrati.
Poukázali tiež, že celý svet dlhodobo sleduje iránske snahy o obohacovanie uránu, pripomenuli aj varovania Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktorá opakovane vystríhala pred existujúcimi zásobami vysoko obohateného uránu v Iráne a vyzvala predstaviteľov krajiny na spoluprácu a poskytnutie informácií, ku ktorým ale nedošlo.
„Rozumieme bezpečnostným obavám Izraela, zároveň však vyzývame všetky strany na maximálnu zdržanlivosť a vyzývame USA na návrat k plánovaným vyjednávaniam vo Viedni s cieľom nájsť diplomatické riešenia. Zároveň pripomíname, že dlhodobú stabilitu v regióne nemožno dosiahnuť bez rešpektovania vôle občanov Iránu, ktorú tamojší režim opakovane a brutálne potláča," doplnilo KDH.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyjadrila nádej, že dlhoočakávané útoky USA a Izraela na Irán povedú k pádu tamojšieho režimu a situácia nebude eskalovať.
Slovenský rezort diplomacie informoval, že v súčasnosti neeviduje v Iráne žiadneho slovenského občana. V Izraeli ich eviduje 71 vrátane 39 pútnikov, v Jordánsku 12 občanov Slovenskej republiky. MZVaEZ SR uviedlo, že všetci slovenskí občania, o ktorých má vedomosť, sú v bezpečí a v poriadku.
„Počet občanov v regióne Blízkeho východu môže byť vyšší vzhľadom na skutočnosť, že nie každý z nich využil pred cestou do regiónu možnosť dobrovoľnej registrácie. Občania SR v súvislosti s týmto konfliktom zatiaľ nekontaktovali MZVEZ SR ani zastupiteľské úrady s konkrétnou žiadosťou o pomoc," uvádzalo ministerstvo Doplnilo, že vydali cestovné odporúčanie 4. stupňa, slovenským občanom odporúča opustiť územia Izraela a Palestíny.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) tiež v tejto súvislosti rozhodol o aktivácii evakuačných plánov na najviac exponovaných zastupiteľských úradoch v regióne. Realizáciou poveril príslušných veľvyslancov. Krízový manažment rezortu diplomacie je so slovenskými úradmi v intenzívnom kontakte.
Izrael v sobotu ráno podnikol „preventívny úder“ proti Iránu. Oznámil to izraelský minister obrany Jisrael Kac. V celom židovskom štáte zároveň vyhlásili výnimočný stav. Izrael tiež v sobotu ráno uzavrel svoj vzdušný priestor. Informuje o tom web CNN, podľa jeho zdroja krajina koordinovala útok na Irán so Spojenými štátmi.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia reaguje na situáciu na Blízkom východe, Irán predstavuje riziko pre bezpečnosť celého sveta – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vážna hrozba pre bezpečnosť
„Pre Progresívne Slovensko je kľúčové trvať na ochrane a posilňovaní medzinárodného poriadku založeného na pravidlách, vrátane rešpektovania medzinárodného práva a úlohy OSN. Zároveň platí, že iránsky režim masakruje vlastných občanov, dlhodobo porušuje tieto pravidlá – jeho jadrový program a podpora teroristických organizácií predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť a sú jedným z hlavných zdrojov nestability v regióne," doplnilo PS.
S vážnymi obavami sleduje napätie na Blízkom východe, situáciu okolo Iránu a sobotnú vojenskú eskaláciu aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Pripomenulo, že v januári tohto roka vyzvalo vládu, aby reagovala na brutálne potlačenie pokojných masových protestov v Iráne, a tiež aby podporila sankcie voči iránskemu režimu, ktorý má len za ostatné dva mesiace na svedomí desiatky tisíc mŕtvych civilistov.
„Irán ovládaný teroristickými skupinami na čele s Iránskymi revolučnými gardami predstavuje vážnu hrozbu nielen pre regionálnu stabilitu, ale je aj bezpečnostným a ekonomickým rizikom pre Európu. Situácia na Blízkom východe je mimoriadne citlivá a každý krok, ktorý zvyšuje napätie v regióne, predstavuje ďalšie riziko pre globálnu bezpečnosť," uviedli kresťanskí demokrati.
Opakované varovania
Poukázali tiež, že celý svet dlhodobo sleduje iránske snahy o obohacovanie uránu, pripomenuli aj varovania Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktorá opakovane vystríhala pred existujúcimi zásobami vysoko obohateného uránu v Iráne a vyzvala predstaviteľov krajiny na spoluprácu a poskytnutie informácií, ku ktorým ale nedošlo.
„Rozumieme bezpečnostným obavám Izraela, zároveň však vyzývame všetky strany na maximálnu zdržanlivosť a vyzývame USA na návrat k plánovaným vyjednávaniam vo Viedni s cieľom nájsť diplomatické riešenia. Zároveň pripomíname, že dlhodobú stabilitu v regióne nemožno dosiahnuť bez rešpektovania vôle občanov Iránu, ktorú tamojší režim opakovane a brutálne potláča," doplnilo KDH.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyjadrila nádej, že dlhoočakávané útoky USA a Izraela na Irán povedú k pádu tamojšieho režimu a situácia nebude eskalovať.
Slovenský rezort diplomacie informoval, že v súčasnosti neeviduje v Iráne žiadneho slovenského občana. V Izraeli ich eviduje 71 vrátane 39 pútnikov, v Jordánsku 12 občanov Slovenskej republiky. MZVaEZ SR uviedlo, že všetci slovenskí občania, o ktorých má vedomosť, sú v bezpečí a v poriadku.
„Počet občanov v regióne Blízkeho východu môže byť vyšší vzhľadom na skutočnosť, že nie každý z nich využil pred cestou do regiónu možnosť dobrovoľnej registrácie. Občania SR v súvislosti s týmto konfliktom zatiaľ nekontaktovali MZVEZ SR ani zastupiteľské úrady s konkrétnou žiadosťou o pomoc," uvádzalo ministerstvo Doplnilo, že vydali cestovné odporúčanie 4. stupňa, slovenským občanom odporúča opustiť územia Izraela a Palestíny.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) tiež v tejto súvislosti rozhodol o aktivácii evakuačných plánov na najviac exponovaných zastupiteľských úradoch v regióne. Realizáciou poveril príslušných veľvyslancov. Krízový manažment rezortu diplomacie je so slovenskými úradmi v intenzívnom kontakte.
Izrael v sobotu ráno podnikol „preventívny úder“ proti Iránu. Oznámil to izraelský minister obrany Jisrael Kac. V celom židovskom štáte zároveň vyhlásili výnimočný stav. Izrael tiež v sobotu ráno uzavrel svoj vzdušný priestor. Informuje o tom web CNN, podľa jeho zdroja krajina koordinovala útok na Irán so Spojenými štátmi.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia reaguje na situáciu na Blízkom východe, Irán predstavuje riziko pre bezpečnosť celého sveta – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: izraelský minister obrany izraelský útok Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR napätie na Blízkom východe
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Policajný zbor SR prijal v súvislosti so situáciou na Blízkom východe preventívne bezpečnostné opatrenia
Policajný zbor SR prijal v súvislosti so situáciou na Blízkom východe preventívne bezpečnostné opatrenia
<< predchádzajúci článok
Proces v kauze informačného systému Iskra bude na Špecializovanom trestnom súde pokračovať v marci
Proces v kauze informačného systému Iskra bude na Špecializovanom trestnom súde pokračovať v marci