 Z domova

28. februára 2026

Policajný zbor SR prijal v súvislosti so situáciou na Blízkom východe preventívne bezpečnostné opatrenia


Bezpečnostné opatrenia izraelský útok napätie na Blízkom východe

Policajný zbor SR prijal v súvislosti s aktuálnym vývojom bezpečnostnej situácie na Blízkom východe preventívne bezpečnostné opatrenia. Ako polícia informovala na ...



titulka policia 676x451 28.2.2026 (SITA.sk) - Policajný zbor SR prijal v súvislosti s aktuálnym vývojom bezpečnostnej situácie na Blízkom východe preventívne bezpečnostné opatrenia. Ako polícia informovala na sociálnej sieti, opatrenia sú zamerané najmä na prevenciu a včasnú identifikáciu prípadných rizík a prevenciu radikalizačných prejavov.


Cieľom všetkých prijatých krokov je zabezpečenie verejného poriadku a ochrana života, zdravia a majetku občanov na území Slovenska," uvádza polícia. Doplnila, že situáciu priebežne monitorujú v spolupráci s ostatnými bezpečnostnými zložkami, sú pripravení operatívne reagovať na prípadné zmeny vývoja.



Izrael v sobotu ráno podnikol „preventívny úder“ proti Iránu. Oznámil to izraelský minister obrany Jisrael Kac. V celom židovskom štáte zároveň vyhlásili výnimočný stav. Izrael tiež v sobotu ráno uzavrel svoj vzdušný priestor. Informuje o tom web CNN, podľa jeho zdroja krajina koordinovala útok na Irán so Spojenými štátmi.




Zdroj: SITA.sk - Policajný zbor SR prijal v súvislosti so situáciou na Blízkom východe preventívne bezpečnostné opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Bezpečnostné opatrenia izraelský útok napätie na Blízkom východe
