Sobota 28.2.2026
Meniny má Zlatica
|
28. februára 2026
Policajný zbor SR prijal v súvislosti so situáciou na Blízkom východe preventívne bezpečnostné opatrenia
Policajný zbor SR prijal v súvislosti s aktuálnym vývojom bezpečnostnej situácie na Blízkom východe preventívne bezpečnostné opatrenia. Ako polícia informovala na ...
28.2.2026 (SITA.sk) - Policajný zbor SR prijal v súvislosti s aktuálnym vývojom bezpečnostnej situácie na Blízkom východe preventívne bezpečnostné opatrenia. Ako polícia informovala na sociálnej sieti, opatrenia sú zamerané najmä na prevenciu a včasnú identifikáciu prípadných rizík a prevenciu radikalizačných prejavov.
„Cieľom všetkých prijatých krokov je zabezpečenie verejného poriadku a ochrana života, zdravia a majetku občanov na území Slovenska," uvádza polícia. Doplnila, že situáciu priebežne monitorujú v spolupráci s ostatnými bezpečnostnými zložkami, sú pripravení operatívne reagovať na prípadné zmeny vývoja.
Izrael v sobotu ráno podnikol „preventívny úder“ proti Iránu. Oznámil to izraelský minister obrany Jisrael Kac. V celom židovskom štáte zároveň vyhlásili výnimočný stav. Izrael tiež v sobotu ráno uzavrel svoj vzdušný priestor. Informuje o tom web CNN, podľa jeho zdroja krajina koordinovala útok na Irán so Spojenými štátmi.
Zdroj: SITA.sk - Policajný zbor SR prijal v súvislosti so situáciou na Blízkom východe preventívne bezpečnostné opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.
