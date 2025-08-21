|
Štvrtok 21.8.2025
Denník - Správy
Opozícia reaguje na výsledky analýzy SAV o vakcinách
Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay zároveň vyzval ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby odblokoval zastavený nákup vakcín a opätovne umožnil ľuďom očkovanie.
Analýza vakcín od Slovenskej akadémie vied (SAV) podľa poslanca Národnej rady SR za opozičné PS Oskara Dvořáka potvrdila len to, čo už odborná aj laická verejnosť dlho vedela, že vakcíny sú absolútne bezpečné. Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár podľa neho šíri o vakcínach len bludy a dezinformácie. Dvořák preto vyzval na jeho odvolanie z funkcie.
„V tejto chvíli teda už vyzývam ministrov z Hlasu, Druckera a Šaška, aby si stáli za svojimi slovami a trvali na odvolaní Petra Kotlára z jeho funkcie, aby už daňových poplatníkov nestál ani jedno euro navyše,“ uviedol poslanec vo vyhlásení.
SaS tiež vyzýva na odvolanie Kotlára
Aj Opozičná SaS vyzýva vládu SR, aby bezodkladne odvolala Petra Kotlára z postu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Odvoláva sa pritom na výsledky analýzy Slovenskej akadémie vied (SAV), ktoré potvrdili, že mRNA vakcíny proti COVID-19 obsahujú len nepatrné množstvá DNA, ktoré sú hlboko pod povolenými hodnotami. Tým sa podľa strany ukázalo, že Kotlárove tvrdenia o „nebezpečnosti“ vakcín sú zavádzajúce a nepravdivé. TASR stanovisko poslal hovorca SaS Ondrej Šprlák.
„Dnes už niet najmenších pochybností, že Peter Kotlár roky šíril klamstvá, ktoré vedome spochybňovali vedecké fakty a ohrozovali dôveru verejnosti v medicínu. Je neprijateľné, aby takýto človek zostával vo funkcii splnomocnenca vlády. Vyzývame Roberta Fica (Smer-SD), aby ho okamžite odvolal,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling. Kritizuje, že výsledkom „Kotlárových konšpirácií“ je analýza za 350.000 eur, ktoré mali ísť do zdravotníctva, nie na „vyvracanie bludov vládneho splnomocnenca“.
Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay zároveň vyzval ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby odblokoval zastavený nákup vakcín a opätovne umožnil ľuďom očkovanie. „Prišiel čas, aby Kotlár roztrhal svoj diplom. Analýza SAV vyvrátila jeho konšpirácie. Je čas vrátiť sa k medicíne založenej na dôkazoch,“ skonštatoval. Zdôraznil, že SaS od ministerstva, ako aj od strany Hlas-SD očakáva k splnomocnencovi jednoznačný postoj.
SAV vo štvrtok informovala o výsledkoch analýzy mRNA vakcín proti COVID-19. Tie podľa nej jednoznačne ukázali, že tieto vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Medializované vyhlásenia a práce obsahujúce tvrdenia o vysokom množstve DNA sa podľa jej slov zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. SAV ich označila za mylné a zavádzajúce.
O vypracovanie analýzy požiadal SAV ešte v apríli minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v reakcii na Kotlárove tvrdenia, že všetky testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Odborníci zo SAV mali zanalyzovať prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii i vplyv prítomných látok na ľudský organizmus. Analýza mala stáť približne 350.000 eur.
Hnutie Slovensko víta, že SAV informovala o analýze vakcín proti COVID-19Opozičné hnutie Slovensko víta vyjadrenie Slovenskej akadémie vied (SAV) o analýze mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19. Kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) za to, že výsledky analýzy zatiaľ nezverejnil. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ).
„Šaško stále otáľal s informovaním verejnosti o tejto veľmi dôležitej analýze, ktorú si nechal vypracovať za 350.000 eur z verejných zdrojov. Verím, že pán minister Kamil Šaško sa k tejto veci urýchlene postaví,“ skonštatoval.
Krajčí sa zároveň vyjadril, že verí, že SR zabezpečí dostatočné množstvo vakcín aj na najbližšiu chrípkovú sezónu. „Ochorenia COVID-19 a chrípka sú sezónne. Je dôležité, aby SR mala dostatok vakcín pre tých ľudí, ktorí sa zaočkovať budú chcieť a aj to očkovanie potrebujú vzhľadom na ich zdravotný stav,“ dodal.
Súvisiace články:
Slovenská akadémia vied: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky (21. 8. 2025)
Drucker: Na analýzu mRNA vakcín proti C0VID-19 treba asi 350.000 eur (6. 5. 2025)
Od tvrdení P. Kotlára sa ostro dištancuje 361 lekárov a farmaceutov (6. 5. 2025)
Zisteniam vládneho splnomocnenca Kotlára neveria takmer dve tretiny opýtaných Slovákov (23. 4. 2025)
Drucker: Súhlasíme s analýzou, no Kotlár musí predložiť svoje závery (23. 4. 2025)
Fico: Do realizácie analýzy SAV nebude SR odoberať vakcíny proti covidu (23. 4. 2025)
Robert Fico opäť podporil Petra Kotlára. Robert Fico v stredu na rokovaní vlády navrhne, aby Slovenská akadémia vied urobila ďalšiu analýzu mRNA vakcín. (22. 4. 2025)
Fico avizuje pripravenosť na spory s dodávateľmi pochybných vakcín (13. 4. 2025)
R. Kaliňák: Kotlár predstavil vážne údaje, o ktorých treba diskutovať (19. 3. 2025)
Generálny prokurátor Žilinka prijal Kotlára, ktorý mu odovzdal svoj posudok o vakcínach (19. 3. 2025)
