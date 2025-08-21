|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 21.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. augusta 2025
Slovenská akadémia vied: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v apríli požiadal SAV o otestovanie vzoriek mRNA vakcín proti COVID-19.
Zdieľať
Analýza zloženia mRNA vakcín proti COVID-19 jednoznačne ukázala, že tieto vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Medializované vyhlásenia a práce obsahujúce tvrdenia o vysokom množstve DNA, na základe ktorých bola uskutočnená aj analýza Slovenskej akadémie vied (SAV), sa zakladajú na technicky nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Takéto vyhlásenia sú mylné a zavádzajúce. SAV to uviedla v stanovisku, ktoré TASR poslala Andrea Nozdrovická z akadémie.
„Toto malé množstvo zvyškovej DNA sa skladá z veľmi krátkych úsekov, ktoré nekódujú žiadne funkčné bielkoviny a pochádzajú z DNA, ktorá sa použila ako predloha na produkciu mRNA. Vakcíny tiež neobsahujú prímesi iných látok a predovšetkým neobsahujú zlúčeniny grafénu,“ ozrejmila SAV. O podrobných výsledkoch bude podľa jej slov informovať, akonáhle dostane poverenie od Ministerstva zdravotníctva SR.
SAV zároveň zdôraznila, že medializované vyhlásenia a práce obsahujúce tvrdenia o vysokom množstve DNA, spolu s nepodloženými a „nezmyselnými“ tvrdeniami o hrozbách očkovania, predstavujú nebezpečný zdroj manipulácie so strachom verejnosti, ktorý vážne ohrozuje zdravie jednotlivcov, ako aj verejné zdravie.
Na dané vyjadrenie pre TASR reagoval aj splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár. Ten už skôr hovoril, že má analýzu, ktorá potvrdila, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA. Vo štvrtok uviedol, že dve strany budú v jednom momente sedieť pred prokurátorom. „Súdny znalec z certifikovaného pracoviska a vedci bez znaleckej pečiatky z necertifikovaného pracoviska SAV,“ podotkol. Chce, aby vo veci rozhodla súdna moc. „Ja sa vyjadrovať nebudem, intuitívne vnímam prácu polícia-prokuratúra-súdy zo svojho pohľadu. Pravda je svojbytná, netreba jej pomáhať. Čas ukáže,“ vyhlásil.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v apríli požiadal SAV o otestovanie vzoriek mRNA vakcín proti COVID-19. Odborníci mali vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii. Rovnako analýzu vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus. Analýza mala stáť približne 350.000 eur.
Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár v marci odovzdal generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi znalecký posudok k analýze mRNA vakcín používaných na Slovensku počas pandémie. Analýza podľa neho potvrdila, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.
Súvisiace články:
Drucker: Na analýzu mRNA vakcín proti C0VID-19 treba asi 350.000 eur (6. 5. 2025)
Od tvrdení P. Kotlára sa ostro dištancuje 361 lekárov a farmaceutov (6. 5. 2025)
Zisteniam vládneho splnomocnenca Kotlára neveria takmer dve tretiny opýtaných Slovákov (23. 4. 2025)
Drucker: Súhlasíme s analýzou, no Kotlár musí predložiť svoje závery (23. 4. 2025)
Fico: Do realizácie analýzy SAV nebude SR odoberať vakcíny proti covidu (23. 4. 2025)
Robert Fico opäť podporil Petra Kotlára. Robert Fico v stredu na rokovaní vlády navrhne, aby Slovenská akadémia vied urobila ďalšiu analýzu mRNA vakcín. (22. 4. 2025)
Fico avizuje pripravenosť na spory s dodávateľmi pochybných vakcín (13. 4. 2025)
R. Kaliňák: Kotlár predstavil vážne údaje, o ktorých treba diskutovať (19. 3. 2025)
Generálny prokurátor Žilinka prijal Kotlára, ktorý mu odovzdal svoj posudok o vakcínach (19. 3. 2025)
Kotlár žiada zvolanie bezpečnostnej rady k analýze vakcín proti covidu (18. 3. 2025)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Opozícia reaguje na výsledky analýzy SAV o vakcinách
Opozícia reaguje na výsledky analýzy SAV o vakcinách
<< predchádzajúci článok
Polícia vzniesla obvinenie zo zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva 23-ročnému moldavskému občanovi – VIDEO
Polícia vzniesla obvinenie zo zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva 23-ročnému moldavskému občanovi – VIDEO