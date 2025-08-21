Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. augusta 2025

Saková: Došlo k útoku na ropovod Družba, prečerpávanie sa zastaví


Tagy: Denisa Saková

Z dôvodu poškodenia transformátorovej stanice na území Ruska boli aj v pondelok pozastavené dodávky ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba.



Zdieľať
Saková: Došlo k útoku na ropovod Družba, prečerpávanie sa zastaví

Na ropovod Družba vedúci z Ruska aj na Slovensko došlo vo štvrtok k ďalšiemu útoku, konkrétne pri bieloruských hraniciach, uviedla večer na sociálnej sieti Facebook ministerka hospodárstva SR Denisa Saková. Prečerpávanie sa podľa nej čoskoro zastaví a rozsah škôd sa zisťuje.


Z dôvodu poškodenia transformátorovej stanice na území Ruska boli aj v pondelok pozastavené dodávky ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba. Išlo vtedy o druhé poškodenie infraštruktúry v priebehu siedmich dní, ktoré však v tomto prípade malo za následok aj obmedzenie funkčnosti ropovodu, uviedlo slovenské ministerstvo hospodárstva.

Ukrajinská armáda v pondelok potvrdila, že vykonala útok na stanicu v ruskej Tambovskej oblasti, ktorý viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba aj na Slovensko. V utorok večer boli dodávky obnovené.

Tagy: Denisa Saková
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Opozícia reaguje na výsledky analýzy SAV o vakcinách

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 