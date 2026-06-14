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14. júna 2026
Opozícia sa nemôže rozdeliť pre kultúrno-etické témy, Šimečka zdôrazňuje riešenie ekonomických problémov – ROZHOVOR
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) kultúrno-etické otázky Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Premiér Slovenskej republiky
Podľa neho je jasné, že prípadná opozícia so Smerom-SD sa môže snažiť budúcu vládu rozdeľovať prostredníctvom citlivých spoločenských tém.
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14.6.2026 (SITA.sk) - Podľa neho je jasné, že prípadná opozícia so Smerom-SD sa môže snažiť budúcu vládu rozdeľovať prostredníctvom citlivých spoločenských tém.
Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka verí, že prípadná budúca vládna koalícia zložená zo súčasných opozičných strán sa nenechá rozdeliť kultúrno-etickými témami a sústredí sa na riešenie ekonomických problémov krajiny. Uviedol to v rozhovore pre SITA.
„Buď chceme vládnuť spoločne liberáli aj kresťanskí demokrati, lebo máme nejakú spoločnú víziu, ako Slovensko posunúť dopredu, alebo sa necháme rozleptať nejakým Ficom. Ja do toho idem s tým, že to chceme urobiť, že chceme priniesť zmenu a cítim to aj u kolegov z KDH. Je jasné, že nebudeme v každej téme spolu súhlasiť, to si treba vydiskutovať pred voľbami,“ povedal Šimečka.
Podľa neho je jasné, že prípadná opozícia so Smerom-SD sa môže snažiť budúcu vládu rozdeľovať prostredníctvom citlivých spoločenských tém.
„Môžete vziať jed na to, že Robert Fico alebo Mazurek budú do parlamentu prinášať návrhy, ktorých cieľom bude rozbiť vládnu koalíciu,“ myslí si šéf progresívcov. Na základe doterajšej spolupráce s kresťanskými demokratmi je však presvedčený, že koalícia s nimi vydrží.
„Myslím si, že keď raz uzavrieme dohodu o koalícii, kde si povieme, čo tá koalícia chce presadiť a kde nie je zhoda, tak ja by som potom už očakával, že všetky strany budú držať koaličnú dohodu a nehlasovať s opozíciou. Čo je mimochodom, pozícia, ktorú aj predseda KDH Milan Majerský verejne hovorí,“ dodal. Šimečka pripustil, že medzi PS a KDH existujú rozdielne názory na viaceré spoločenské otázky, tie však nie sú v súčasnosti prioritou.
„Dnes sa potrebujeme sústrediť na ekonomiku, životnú úroveň ľudí, korupciu a fungovanie štátu. Toto sú témy, ktoré občanov trápia najviac,“ podčiarkol a dodal, že premiér Fico používa nastoľovanie kultúrno-etických tém na to, aby prekryl svoju bezmocnosť v oblasti ekonomiky či stavu nemocníc.
Vyzdvihol, že medzi opozičnými stranami existuje široká zhoda v zahraničnopolitických otázkach, v oblasti spravodlivosti a právneho štátu a do veľkej miery aj v ekonomických témach. Práve tieto oblasti by podľa neho mali tvoriť základ prípadnej budúcej vládnej spolupráce.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia sa nemôže rozdeliť pre kultúrno-etické témy, Šimečka zdôrazňuje riešenie ekonomických problémov – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka verí, že prípadná budúca vládna koalícia zložená zo súčasných opozičných strán sa nenechá rozdeliť kultúrno-etickými témami a sústredí sa na riešenie ekonomických problémov krajiny. Uviedol to v rozhovore pre SITA.
„Buď chceme vládnuť spoločne liberáli aj kresťanskí demokrati, lebo máme nejakú spoločnú víziu, ako Slovensko posunúť dopredu, alebo sa necháme rozleptať nejakým Ficom. Ja do toho idem s tým, že to chceme urobiť, že chceme priniesť zmenu a cítim to aj u kolegov z KDH. Je jasné, že nebudeme v každej téme spolu súhlasiť, to si treba vydiskutovať pred voľbami,“ povedal Šimečka.
Podľa neho je jasné, že prípadná opozícia so Smerom-SD sa môže snažiť budúcu vládu rozdeľovať prostredníctvom citlivých spoločenských tém.
Rozbitie vládnej koalície
„Môžete vziať jed na to, že Robert Fico alebo Mazurek budú do parlamentu prinášať návrhy, ktorých cieľom bude rozbiť vládnu koalíciu,“ myslí si šéf progresívcov. Na základe doterajšej spolupráce s kresťanskými demokratmi je však presvedčený, že koalícia s nimi vydrží.
„Myslím si, že keď raz uzavrieme dohodu o koalícii, kde si povieme, čo tá koalícia chce presadiť a kde nie je zhoda, tak ja by som potom už očakával, že všetky strany budú držať koaličnú dohodu a nehlasovať s opozíciou. Čo je mimochodom, pozícia, ktorú aj predseda KDH Milan Majerský verejne hovorí,“ dodal. Šimečka pripustil, že medzi PS a KDH existujú rozdielne názory na viaceré spoločenské otázky, tie však nie sú v súčasnosti prioritou.
Zhoda v zahraničnopolitických otázkach
„Dnes sa potrebujeme sústrediť na ekonomiku, životnú úroveň ľudí, korupciu a fungovanie štátu. Toto sú témy, ktoré občanov trápia najviac,“ podčiarkol a dodal, že premiér Fico používa nastoľovanie kultúrno-etických tém na to, aby prekryl svoju bezmocnosť v oblasti ekonomiky či stavu nemocníc.
Vyzdvihol, že medzi opozičnými stranami existuje široká zhoda v zahraničnopolitických otázkach, v oblasti spravodlivosti a právneho štátu a do veľkej miery aj v ekonomických témach. Práve tieto oblasti by podľa neho mali tvoriť základ prípadnej budúcej vládnej spolupráce.
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Opozícia sa nemôže rozdeliť pre kultúrno-etické témy, Šimečka zdôrazňuje riešenie ekonomických problémov – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) kultúrno-etické otázky Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Premiér Slovenskej republiky
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