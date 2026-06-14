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14. júna 2026
Ruský postup na Ukrajine sa spomaľuje napriek intenzívnym útokom, tvrdia analytici
Tagy: Donbas Donecká oblasť Krym Luhanská oblasť Ruská armáda ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinská armáda
Vyplýva to z analýz vojenských expertov a údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Viac ako štyri roky po začiatku
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14.6.2026 (SITA.sk) - Vyplýva to z analýz vojenských expertov a údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).
Viac ako štyri roky po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vykazuje ruský postup na bojisku známky spomaľovania, hoci Moskva pokračuje v intenzívnom bombardovaní ukrajinských miest. Vyplýva to z analýz vojenských expertov a údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).
Podľa analýzy agentúry AFP založenej na dátach ISW stratila ruská armáda v apríli a máji viac územia, než získala. Hoci ide o malé zmeny, ktoré zásadne nemenia situáciu na fronte, naznačujú rastúce problémy ruských síl pri dosahovaní ďalších územných ziskov.
Ruský vojenský analytik Alexander Chramčichin uviedol, že postup ruskej armády prebieha „mimoriadne pomalým tempom“. Poukázal na to, že rozsiahle využívanie dronov vytvorilo na oboch stranách frontu akúsi „mŕtvu zónu“, ktorá výrazne sťažuje útočné operácie.
Ak sa zdroje ukrajinskej armády úplne nevyčerpajú, výrazné zrýchlenie ruského postupu podľa neho nemožno očakávať. ISW začiatkom júna konštatoval, že ukrajinské jednotky vo veľkej miere zastavili ruskú jarnú a letnú ofenzívu.
Moskva preto namiesto rozsiahlych útokov častejšie využíva infiltračné operácie, pri ktorých malé skupiny vojakov prenikajú za nepriateľské línie a snažia sa udržať strategické pozície do príchodu posíl. Ruské úsilie sa zároveň sústreďuje najmä na dobytie ukrajinskej bašty Kosťantynivka v Doneckej oblasti.
Podľa AFP sa zdá, že Rusko zároveň zmiernilo svoje vojnové ciele. Kým prezident Vladimir Putin ešte vlani hovoril o celej Ukrajine a naznačoval záujem o ďalšie územia vrátane oblasti okolo mesta Sumy, v súčasnosti deklaruje ako hlavný cieľ obsadenie Donbasu, teda Doneckej a Luhanskej oblasti.
Rusko naďalej kontroluje približne pätinu ukrajinského územia vrátane Krymu a veľkých častí štyroch ďalších regiónov. Aj Ukrajina však čelí problémom, predovšetkým dlhodobému nedostatku vojakov.
Podľa ukrajinského analytika Mykolu Bielieskova už Kyjev neusiluje o návrat k hraniciam z obdobia pred rokom 2014 ani k líniám z roku 2022. Jeho hlavným cieľom je zastaviť zhoršovanie situácie a prinútiť Rusko k rokovaniam.
„Čo určite môžeme povedať, je to, že situácia sa pre nás prestala zhoršovať,“ uviedol. Patová situácia na fronte viedla obe strany k zintenzívneniu útokov na veľké vzdialenosti.
Rusko pokračuje v rozsiahlych útokoch na ukrajinské územie, zatiaľ čo Ukrajina pravidelne útočí na ruský ropný sektor a logistické trasy v okupovaných oblastiach. Podľa Organizácie Spojených národov je vojna v súčasnosti smrteľnejšia pre civilistov než kedykoľvek od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Zdroj: SITA.sk - Ruský postup na Ukrajine sa spomaľuje napriek intenzívnym útokom, tvrdia analytici © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac ako štyri roky po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vykazuje ruský postup na bojisku známky spomaľovania, hoci Moskva pokračuje v intenzívnom bombardovaní ukrajinských miest. Vyplýva to z analýz vojenských expertov a údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).
Podľa analýzy agentúry AFP založenej na dátach ISW stratila ruská armáda v apríli a máji viac územia, než získala. Hoci ide o malé zmeny, ktoré zásadne nemenia situáciu na fronte, naznačujú rastúce problémy ruských síl pri dosahovaní ďalších územných ziskov.
Udržanie strategických pozícií
Ruský vojenský analytik Alexander Chramčichin uviedol, že postup ruskej armády prebieha „mimoriadne pomalým tempom“. Poukázal na to, že rozsiahle využívanie dronov vytvorilo na oboch stranách frontu akúsi „mŕtvu zónu“, ktorá výrazne sťažuje útočné operácie.
Ak sa zdroje ukrajinskej armády úplne nevyčerpajú, výrazné zrýchlenie ruského postupu podľa neho nemožno očakávať. ISW začiatkom júna konštatoval, že ukrajinské jednotky vo veľkej miere zastavili ruskú jarnú a letnú ofenzívu.
Moskva preto namiesto rozsiahlych útokov častejšie využíva infiltračné operácie, pri ktorých malé skupiny vojakov prenikajú za nepriateľské línie a snažia sa udržať strategické pozície do príchodu posíl. Ruské úsilie sa zároveň sústreďuje najmä na dobytie ukrajinskej bašty Kosťantynivka v Doneckej oblasti.
Kontrola nad pätinou ukrajinského územia
Podľa AFP sa zdá, že Rusko zároveň zmiernilo svoje vojnové ciele. Kým prezident Vladimir Putin ešte vlani hovoril o celej Ukrajine a naznačoval záujem o ďalšie územia vrátane oblasti okolo mesta Sumy, v súčasnosti deklaruje ako hlavný cieľ obsadenie Donbasu, teda Doneckej a Luhanskej oblasti.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Rusko naďalej kontroluje približne pätinu ukrajinského územia vrátane Krymu a veľkých častí štyroch ďalších regiónov. Aj Ukrajina však čelí problémom, predovšetkým dlhodobému nedostatku vojakov.
Prinútenia Ruska k rokovaniam
Podľa ukrajinského analytika Mykolu Bielieskova už Kyjev neusiluje o návrat k hraniciam z obdobia pred rokom 2014 ani k líniám z roku 2022. Jeho hlavným cieľom je zastaviť zhoršovanie situácie a prinútiť Rusko k rokovaniam.
„Čo určite môžeme povedať, je to, že situácia sa pre nás prestala zhoršovať,“ uviedol. Patová situácia na fronte viedla obe strany k zintenzívneniu útokov na veľké vzdialenosti.
Rusko pokračuje v rozsiahlych útokoch na ukrajinské územie, zatiaľ čo Ukrajina pravidelne útočí na ruský ropný sektor a logistické trasy v okupovaných oblastiach. Podľa Organizácie Spojených národov je vojna v súčasnosti smrteľnejšia pre civilistov než kedykoľvek od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Zdroj: SITA.sk - Ruský postup na Ukrajine sa spomaľuje napriek intenzívnym útokom, tvrdia analytici © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Donbas Donecká oblasť Krym Luhanská oblasť Ruská armáda ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinská armáda
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