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14. júna 2026

Viac ako polovica civilných obetí bola zapríčinená výbušnými zbraňami izraelskej armády


Tagy: Boje medzi Izraelom a Libanonom Civilné obete Humanitárna pomoc Izraelská armáda izraelsko-libanonský konflikt Pásmo Gazy

Ide o dáta z roku 2025 podľa novej správy Explosive Weapons Monitor. Viac ako polovica všetkých civilných úmrtí spôsobených výbušnými zbraňami v roku 2025 bola podľa novej správy Explosive Weapons ...



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israel_lebanon_62578 scaled 1 676x451 14.6.2026 (SITA.sk) - Ide o dáta z roku 2025 podľa novej správy Explosive Weapons Monitor.


Viac ako polovica všetkých civilných úmrtí spôsobených výbušnými zbraňami v roku 2025 bola podľa novej správy Explosive Weapons Monitor pripísaná izraelskej armáde. Monitor zároveň upozornil na rastúcu „normalizáciu“ civilných obetí vo vojnových konfliktoch po celom svete.

Podľa správy zahynulo vlani v 65 krajinách viac ako 22 600 civilistov v dôsledku použitia výbušných zbraní. Oproti roku 2024 ide o pokles o 21 percent, čo autori pripisujú najmä prímeriam v Pásme Gazy a v Libanone.

Konflikt s libanonským Hizballáhom


„Civilné škody zostali naďalej závažné, pričom 56 percent všetkých zaznamenaných civilných úmrtí bolo pripísaných izraelským ozbrojeným silám,“ uvádza správa monitoru, ktorý pre Medzinárodnú sieť pre výbušné zbrane združujúcu takmer 50 mimovládnych organizácií sleduje používanie výbušných zbraní v obývaných oblastiach.

Monitor pripomenul, že Izrael bol počas roku 2025 zapojený do vojny s hnutím Hamas v Pásme Gazy, pokračujúceho konfliktu s libanonským Hizballáhom a tiež do 12-dňovej vojny s Iránom.

Medzi najviac zasiahnuté oblasti zaradil Irán, Libanon, palestínske územia, Mjanmarsko, Ukrajinu a Sudán. Podľa správy boli štátne ozbrojené sily zodpovedné za 85 percent všetkých incidentov, ktoré viedli k civilným obetiam alebo poškodeniu civilných objektov.

Incidenty na palestínskych územiach


Autori zároveň upozornili na rastúce ohrozenie kritickej infraštruktúry a základných služieb. Správa konštatuje, že počet útokov výbušnými zbraňami zasahujúcich humanitárnu pomoc sa v roku 2025 zvýšil o 52 percent. Približne 90 percent všetkých takýchto incidentov bolo zaznamenaných na palestínskych územiach.

„Keď sa výbušné zbrane používajú v obývaných oblastiach, trpia civilisti. Mimoriadne znepokojujúce je, že tieto škody sa stali trvalou súčasťou konfliktov po celom svete, čo vytvára riziko normalizácie civilného utrpenia v masovom rozsahu,“ uviedla manažérka výskumu a monitorovania Katherine Youngová.


Zdroj: SITA.sk - Viac ako polovica civilných obetí bola zapríčinená výbušnými zbraňami izraelskej armády © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Boje medzi Izraelom a Libanonom Civilné obete Humanitárna pomoc Izraelská armáda izraelsko-libanonský konflikt Pásmo Gazy
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