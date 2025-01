Erik Tomáš ohlásil historickú zmenu. Krátenie opatrovateľských príspevkov sa po 14 rokoch ruší – VIDEO

Opatrovateľské príspevky sa krátia už od ich zavedenia

Takmer 40-tisíc opatrovateľov si prilepší

14.1.2025 (SITA.sk) - Začína sa vyplácanie nekrátených opatrovateľských príspevkov. Na tlačovej konferencií to oznámil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš . Od utorka budú úrady práce posielať nekrátené opatrovateľské príspevky, ktoré budú vo výške 615,50 eur.V prípade, že opatrovateľ sa bude starať o ťažko zdravotne postihnuté dieťa, má nárok na príplatok 20 eur, čiže finálna suma jeho príspevku bude 815,50 eur. Úrady práce budú od utorka posielať opatrovateľské príspevky na účty, od 20. januára budú zvyšné zasielať poštou.„Na Slovensku je v súčasnosti presne 71 558 opatrovateľov a po novom, všetci dostanú plnohodnotné nekrátené príspevky," uviedol minister práce. Zároveň poukázal na to, že opatrovateľské príspevky sa krátia už od ich zavedenia od roku 2009, v prípade krátenia opatrovateľských príspevkov pre opatrovateľov-dôchodcov to zaviedol zákon súčasnej opozície.„Po prvýkrát v histórií rušíme krátenie opatrovateľských príspevkov na základe príjmu odkázanej osoby, a to bez ohľadu na to či je opatrovateľ v ekonomicky aktívnom či dôchodkovom veku," pokračoval Erik Tomáš.Z celkového množstva slovenských opatrovateľov si takmer 40-tisíc z nich podľa ministra práce prilepší zrušením krátenia príspevkov. V súčasnosti si opatrovateľ bude môcť ponechať opatrovateľský príspevok, a domácnosť smie zároveň využiť aj domácu opatrovateľskú službu v rozsahu 40 hodín mesačne.Erik Tomáš pripomenul, že nanovo a efektívnejšie začínajú fungovať aj odľahčovacie služby, ktoré rovnako môže využiť rodina so zdravotne postihnutou osobou. Po novom budú môcť domácnosti využiť 360 hodín odľahčovacej služby v prípade ambulantnej alebo terénnej starostlivosti, v prípade pobytovej starostlivosti to je 30 dní.