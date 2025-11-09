|
Nedeľa 9.11.2025
|
09. novembra 2025
Opozícia sa spolu stretne počas Dňa boja za slobodu a demokraciu, uskutoční sa aj občianske zhromaždenie
Podpredseda parlamentu z hnutia Progresívne Slovensko (PS) Martin Dubéci avizoval, že 17. novembra sa pri príležitosti Dňa ...
9.11.2025 (SITA.sk) - Podpredseda parlamentu z hnutia Progresívne Slovensko (PS) Martin Dubéci avizoval, že 17. novembra sa pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu stretnú na proteste v Bratislave spolu so stranami Sloboda a Solidarita, Demokrati a Kresťanskodemokratickým hnutím.
Po ich zhromaždení bude nasledovať zhromaždenie občianskej spoločnosti. Odmietol tiež tvrdenia predsedu Hnutia Slovensko Igora Matoviča, že by progresívci organizovali „trucprotesty". Matovičovci nedávno apelovali na predstaviteľov PS, aby sa pripojili k spoločným opozičným protestom 17. novembra.
Tvrdili, že oslovili všetky demokratické opozičné strany, pričom KDH, Demokrati a SaS podľa Matoviča ponuku prijali. Tvrdil tiež, že sa dozvedeli, že progresívci si začali rezervovať iné blízke plochy pre vlastné protesty v mestách, kde si oni zarezervovali priestor pre svoje akcie.
Dubéci v relácii televízie Markíza Na telo povedal, že nevie o tom, že by niekde mali protesty prebiehať simultánne, čiže osobitne protest matovičovcov a osobitne protest zvyšku opozície.
Dubéci v relácii poprel, že by mal mať post v tieňovej vláde, ktorú plánuje PS predstaviť v najbližších dňoch. Podľa jeho slov ho baví parlament. Konkrétne mená nechcel spomínať, progresívci ale majú podľa neho pripravený kompletný zoznam mien.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia sa spolu stretne počas Dňa boja za slobodu a demokraciu, uskutoční sa aj občianske zhromaždenie © SITA Všetky práva vyhradené.
