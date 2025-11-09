Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 9.11.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

09. novembra 2025

Pre ukrajinské útoky zostalo v ruských oblastiach pri hraniciach bez elektriny najmenej 20-tisíc ľudí


Tagy: vojna na Ukrajine

Viac ako 20-tisíc obyvateľov niekoľkých ruských pohraničných regiónov zostalo bez elektriny po ukrajinských útokoch na energetickú infraštruktúru, uviedli v nedeľu miestne ruské úrady. Gubernátor ...



gettyimages 2149179000 676x338 9.11.2025 (SITA.sk) - Viac ako 20-tisíc obyvateľov niekoľkých ruských pohraničných regiónov zostalo bez elektriny po ukrajinských útokoch na energetickú infraštruktúru, uviedli v nedeľu miestne ruské úrady.


Gubernátor ruskej Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov uviedol, že v meste Belgorod „utrpela vážne škody elektrická a vykurovacia sieť“. „Niekoľko ulíc je postihnutých problémami s elektrinou... Viac ako 20-tisíc obyvateľov je bez prúdu,“ konštatoval na komunikačnej platforme Telegram.

V ruskej Kurskej oblastivypukol požiar v elektrární v obci Korenevo“, čo viedlo k prerušeniu dodávky elektriny v desiatich lokalitách, oznámil na Telegrame gubernátor oblasti Alexander Chinštein. Podľa gubernátora Voronežskej oblasti Alexandra Guseva v tomto regióne vypukol požiar v teplárni.

Ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že nad hraniciach Brianskej oblasti zostrelilo 44 dronov.


Zdroj: SITA.sk - Pre ukrajinské útoky zostalo v ruských oblastiach pri hraniciach bez elektriny najmenej 20-tisíc ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
