 24hod.sk    Zo zahraničia

29. augusta 2025

Slovensko otvorilo v Kodani nový Honorárny konzulárny úrad SR, bude rozvíjať slovensko-dánsku spoluprácu


Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vo štvrtok počas pracovnej návštevy Dánskeho kráľovstva slávnostne otvoril Honorárny konzulárny úrad SR ...



66dad4e5adf21324715959 676x451 29.8.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vo štvrtok počas pracovnej návštevy Dánskeho kráľovstva slávnostne otvoril Honorárny konzulárny úrad SR v Dánsku so sídlom v Kodani s pôsobnosťou pre územie konzulárneho obvodu Sjaelland.


Som presvedčený, že odborné znalosti, skúsenosti a kontakty nového honorárneho konzula sa stanú pevným základom pre budovanie ďalšej významnej etapy vo vzťahoch medzi Slovenskom a Dánskom, medzi našimi národmi, ako aj medzi podnikateľmi a investormi, pretože naša diplomacia má aj ekonomický rozmer," hovorí Blanár.

Rozvíjanie slovensko-dánskej spolupráce


Nové zastúpenie SR bude podľa ministra zahraničia ďalej rozvíjať slovensko-dánsku spoluprácu, a to najmä v oblasti obchodu a investícií, kde Dánsko patrí medzi 30 najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenskej republiky a v rámci Európskej únie zastáva 17. miesto.

Je pre mňa cťou byť v Dánsku práve v deň, kedy si naša vlasť pripomína 35 rokov od vzniku samostatnej slovenskej diplomacie. Je to symbolický okamih, že práve tu otvárame nový honorárny konzulát, ktorým posilňujeme naše zastúpenie v zahraničí," dodal minister Blanár.

Nový honorárny konzul SR


Novým honorárnym konzulom SR sa stal dánsky podnikateľ Jacob Fromm Christiansen, ktorý má rozsiahle skúsenosti v oblasti investícií a auditu. Honorárny konzulárny úrad bude poskytovať konzulárnu asistenciu občanom SR nachádzajúcim sa na území Dánska, podporovať aktivity Veľvyslanectva SR v Štokholme. Úrad má zároveň pracovať na zintenzívnení vzájomného obchodného obratu, ktorý vlani dosiahol približne 767 miliónov eur, a na rozvoji kultúrnej výmeny a cestovného ruchu.

Slovenská republika má v súčasnosti približne 170 aktívnych honorárnych konzulov po celom svete. Minister Juraj Blanár navyše informoval, že Slovenská republika pripravuje otvorenie ďalšieho honorárneho konzulátu v Dánsku na Jutskom polostrove v meste Aarhus. Aj ten bude slúžiť na prehĺbenie obchodných väzieb, obohatenie kultúrnych aktivít medzi oboma krajinami a tiež ako podpora početnej slovenskej krajanskej komunity žijúcej v Dánsku.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko otvorilo v Kodani nový Honorárny konzulárny úrad SR, bude rozvíjať slovensko-dánsku spoluprácu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Konzulát Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Opozícia si pripomenula výročie vypuknutia SNP. Posolstvo hrdinov SNP je dôležité aj dnes, uvádza SaS
Raši: SNP bolo súčasťou celosvetového boja proti nacizmu a fašizmu. Odkaz povstania je stále živý

