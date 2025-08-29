|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 29.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nikola, Nikolaj
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. augusta 2025
Slovensko otvorilo v Kodani nový Honorárny konzulárny úrad SR, bude rozvíjať slovensko-dánsku spoluprácu
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vo štvrtok počas pracovnej návštevy Dánskeho kráľovstva slávnostne otvoril Honorárny konzulárny úrad SR ...
Zdieľať
29.8.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vo štvrtok počas pracovnej návštevy Dánskeho kráľovstva slávnostne otvoril Honorárny konzulárny úrad SR v Dánsku so sídlom v Kodani s pôsobnosťou pre územie konzulárneho obvodu Sjaelland.
„Som presvedčený, že odborné znalosti, skúsenosti a kontakty nového honorárneho konzula sa stanú pevným základom pre budovanie ďalšej významnej etapy vo vzťahoch medzi Slovenskom a Dánskom, medzi našimi národmi, ako aj medzi podnikateľmi a investormi, pretože naša diplomacia má aj ekonomický rozmer," hovorí Blanár.
Nové zastúpenie SR bude podľa ministra zahraničia ďalej rozvíjať slovensko-dánsku spoluprácu, a to najmä v oblasti obchodu a investícií, kde Dánsko patrí medzi 30 najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenskej republiky a v rámci Európskej únie zastáva 17. miesto.
„Je pre mňa cťou byť v Dánsku práve v deň, kedy si naša vlasť pripomína 35 rokov od vzniku samostatnej slovenskej diplomacie. Je to symbolický okamih, že práve tu otvárame nový honorárny konzulát, ktorým posilňujeme naše zastúpenie v zahraničí," dodal minister Blanár.
Novým honorárnym konzulom SR sa stal dánsky podnikateľ Jacob Fromm Christiansen, ktorý má rozsiahle skúsenosti v oblasti investícií a auditu. Honorárny konzulárny úrad bude poskytovať konzulárnu asistenciu občanom SR nachádzajúcim sa na území Dánska, podporovať aktivity Veľvyslanectva SR v Štokholme. Úrad má zároveň pracovať na zintenzívnení vzájomného obchodného obratu, ktorý vlani dosiahol približne 767 miliónov eur, a na rozvoji kultúrnej výmeny a cestovného ruchu.
Slovenská republika má v súčasnosti približne 170 aktívnych honorárnych konzulov po celom svete. Minister Juraj Blanár navyše informoval, že Slovenská republika pripravuje otvorenie ďalšieho honorárneho konzulátu v Dánsku na Jutskom polostrove v meste Aarhus. Aj ten bude slúžiť na prehĺbenie obchodných väzieb, obohatenie kultúrnych aktivít medzi oboma krajinami a tiež ako podpora početnej slovenskej krajanskej komunity žijúcej v Dánsku.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko otvorilo v Kodani nový Honorárny konzulárny úrad SR, bude rozvíjať slovensko-dánsku spoluprácu © SITA Všetky práva vyhradené.
„Som presvedčený, že odborné znalosti, skúsenosti a kontakty nového honorárneho konzula sa stanú pevným základom pre budovanie ďalšej významnej etapy vo vzťahoch medzi Slovenskom a Dánskom, medzi našimi národmi, ako aj medzi podnikateľmi a investormi, pretože naša diplomacia má aj ekonomický rozmer," hovorí Blanár.
Rozvíjanie slovensko-dánskej spolupráce
Nové zastúpenie SR bude podľa ministra zahraničia ďalej rozvíjať slovensko-dánsku spoluprácu, a to najmä v oblasti obchodu a investícií, kde Dánsko patrí medzi 30 najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenskej republiky a v rámci Európskej únie zastáva 17. miesto.
„Je pre mňa cťou byť v Dánsku práve v deň, kedy si naša vlasť pripomína 35 rokov od vzniku samostatnej slovenskej diplomacie. Je to symbolický okamih, že práve tu otvárame nový honorárny konzulát, ktorým posilňujeme naše zastúpenie v zahraničí," dodal minister Blanár.
Nový honorárny konzul SR
Novým honorárnym konzulom SR sa stal dánsky podnikateľ Jacob Fromm Christiansen, ktorý má rozsiahle skúsenosti v oblasti investícií a auditu. Honorárny konzulárny úrad bude poskytovať konzulárnu asistenciu občanom SR nachádzajúcim sa na území Dánska, podporovať aktivity Veľvyslanectva SR v Štokholme. Úrad má zároveň pracovať na zintenzívnení vzájomného obchodného obratu, ktorý vlani dosiahol približne 767 miliónov eur, a na rozvoji kultúrnej výmeny a cestovného ruchu.
Slovenská republika má v súčasnosti približne 170 aktívnych honorárnych konzulov po celom svete. Minister Juraj Blanár navyše informoval, že Slovenská republika pripravuje otvorenie ďalšieho honorárneho konzulátu v Dánsku na Jutskom polostrove v meste Aarhus. Aj ten bude slúžiť na prehĺbenie obchodných väzieb, obohatenie kultúrnych aktivít medzi oboma krajinami a tiež ako podpora početnej slovenskej krajanskej komunity žijúcej v Dánsku.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko otvorilo v Kodani nový Honorárny konzulárny úrad SR, bude rozvíjať slovensko-dánsku spoluprácu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Opozícia si pripomenula výročie vypuknutia SNP. Posolstvo hrdinov SNP je dôležité aj dnes, uvádza SaS
Opozícia si pripomenula výročie vypuknutia SNP. Posolstvo hrdinov SNP je dôležité aj dnes, uvádza SaS
<< predchádzajúci článok
Raši: SNP bolo súčasťou celosvetového boja proti nacizmu a fašizmu. Odkaz povstania je stále živý
Raši: SNP bolo súčasťou celosvetového boja proti nacizmu a fašizmu. Odkaz povstania je stále živý