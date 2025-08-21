|
Štvrtok 21.8.2025
21. augusta 2025
Opozícia si uctila pamiatku obetí okupácie z augusta 1968, podľa Remišovej opäť čelíme imperiálnej politike Ruska
Invázia zničila tisícom ľudom sny o slobodnejšom a spravodlivejšom živote. Pri príležitosti 57. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa to uviedlo
21.8.2025 (SITA.sk) - Invázia zničila tisícom ľudom sny o slobodnejšom a spravodlivejšom živote. Pri príležitosti 57. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa to uviedlo Progresívne Slovensko (PS). Ako hnutie uviedlo, s príchodom tankov v auguste 1968 sa skončila nádej a na dlhých 20 rokov sa zmrazila cesta k slobode.
"August 1968 nám pripomína, že slobodu si musíme chrániť aj dnes. Hlavne vo svete, kde vojna zúri rovno za našimi hranicami. Bojujme za Slovensko slobodné, demokratické a pevne ukotvené v Európe," uviedol Ivan Korčok (PS).
Europoslanci Martin Hojsík (PS) a Lucia Yar si vo štvrtok uctili pamiatku obetí okupácie na Šafárikovom námestí v Bratislave a položili vence pri pamätnej tabuli obetiam invázie.
"21. august 1968 je dňom, kedy bolo násilne pošliapané právo Československa na slobodnú cestu. Stovky obetí a desaťročia neslobody sú dôsledkom tejto agresie. Je našou povinnosťou nezabudnúť a jasne pomenúvať, že okupácia nikdy nie je oslobodením," uviedol Hojsík.
Europoslankyňa Yar doplnila, že udalosti z augusta 1968 sú bolestnou pripomienkou, že sloboda nie je samozrejmosťou. "Povinnosťou našej generácie je pamätať si obete okupácie a zároveň chrániť demokraciu pred novými hrozbami. Pripomíname si minulosť aj preto, aby sa nikdy neopakovala," doplnila Yar.
Vstup vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa si pripomenulo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) položením venca pri Pamätnej tabuli obetiam invázie UK na Šafárikovom námestí v Bratislave.
Podľa kresťanských demokratov by sa malo stále pripomínať, že 21. august je symbolom toho, ako ľahko môžu byť potlačené základné ľudské práva, a aké jednoduché je prísť o slobodu. KDH bude naďalej upozorňovať, že vzhliadanie k nedemokratickým režimom je nebezpečné a nemôže slobodnému národu priniesť nič pozitívne.
"Že návštevy ústavných činiteľov v takýchto krajinách nie sú ich súkromnými výletmi, o ktorých nie sú povinní verejnosť pravdivo informovať. Že hľadanie vonkajšieho nepriateľa na prekrývanie vlastného zlyhávania a upevňovania si moci je cestou do izolácie. Že nie len postkomunistické, ale akékoľvek ideológie, ktoré sú ochotné na presadenie svojho pohľadu na svet potláčať a obmedzovať slobodu iných názorov, sú a budú pre spoločnosť vždy nebezpečné," uzavrelo KDH.
Tento deň je podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) symbolom toho, ako cudzie mocnosti dokážu násilím zastaviť slobodu a demokratické ambície krajiny.
"Tak, ako v roku 1968 bolo Československu odopreté právo slobodne sa rozvíjať a rozhodovať o vlastnej budúcnosti, dnes sa to deje na Ukrajine. Aj preto je dôležité, aby Ukrajina mohla sama a nezávisle rozhodovať o svojej ceste. V aktuálnych mierových rokovaniach musí byť vypočutý predovšetkým hlas Ukrajiny – aby o sebe rozhodovala sama, a nie pod tlakom agresora," uviedla podpredsedníčka SaS Mária Kolíková.
Podpredseda SaS Juraj Droba upozornil, že Fico Slovenko ťahá smerom na východ a k autoritárskym režimom. "To je cesta späť do neslobody. Naša budúcnosť je v EÚ a v demokratickom svete, nie vo sfére ruského vplyvu," zdôraznil Droba.
Strana SaS si udalosti 21. augusta 1968 pripomenula položením venca pred Univerzitou Komenského. SaS zdôrazňuje, že sloboda nie je samozrejmosťou a treba ju chrániť každý deň. "Aj tým, že odmietneme ruskú propagandu a autoritárske praktiky, ktoré dnes ohrozujú nielen Ukrajinu, ale aj demokratické základy Slovenska," uzavrel poslanec za SaS Ondrej Dostál.
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová pri tejto príležitosti upozornila, že Slovensko je v ohrození nielen zvonka, ale aj zvnútra. "Tak, ako pred 57 rokmi, dnes opäť čelíme imperiálnej politike Ruska, ktorej cieľom je presadzovať svoje mocenské záujmy a podrobiť si iné krajiny vojenskou silou," vyhlásila Remišová.
Ako ďalej upozornila, vládni politici bez hanby šíria ruskú propagandu a klamstvá Vladimira Putina. Putinov režim podľa poslankyne už teraz úspešne "okupuje" slovenskú zahraničnú politiku a geopolitickú orientáciu.
"Premiér Fico a jeho vláda podkopávajú jednotu Európy v otázkach bezpečnosti a minister obrany verejne vyhlasuje, že pred agresorom je zbytočné sa brániť. Vláda tak oslabuje obranyschopnosť štátu a Slovensko doviedla do medzinárodnej izolácie,” zdôraznila Remišová.
Poslankyňa pripomenula, že rovnako, ako v roku 1969 existovali kolaboranti vítajúci okupantov, aj dnes sú tu politici, ktorí "drukujú vojnovým zločincom" a oslabujú dôveru v demokratické hodnoty. Poslankyňa preto varuje, že je morálnou povinnosťou spoločne sa postaviť proti kolaborantom tejto doby a vrátiť Slovensko na demokratickú mapu Európy.
V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy, s výnimkou Rumunska, do Československej socialistickej republiky (ČSSR). Jednotky Poľska, Maďarska, Bulharska a Nemeckej demokratickej republiky sa neskôr stiahli, no Zväz sovietskych socialistických republík (ZSSR) rozmiestnil svoje vojská na území ČSSR. Sovietske vojská sa nakoniec stiahli až v roku 1991.
Okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených. Československá vláda zaznamenala v septembri 1968 od 21. augusta do 3. septembra 72 mŕtvych, napokon ich priznala 90. Počty zranených sa líšili. Vojská za sebou nechali zničené cesty a rozstrieľané fasády domov.
Podľa odhadov vtedajšieho ministerstva financií bola výška priamych škôd 1,4 miliardy vtedajších korún. Neskôr boli škody odhadnuté na 4,48 miliardy korún, nepriame škody však boli oveľa vyššie. V súvislosti s pozvaním sovietskych vojsk do krajiny sa pred súdom ocitli viacerí predstavitelia komunistického režimu, nikto však nebol potrestaný.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia si uctila pamiatku obetí okupácie z augusta 1968, podľa Remišovej opäť čelíme imperiálnej politike Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.
