 24hod.sk    Z domova

21. augusta 2025

Pellegrini vyzdvihol pri príležitosti invázie budovanie štátnosti v rodine demokratických štátov zoskupených v EÚ a NATO – FOTO


Tagy: August 1968 Prezident

Invázia vojsk Varšavskej zmluvy je smutnou historickou udalosťou našich dejín, ktorá na dlhé obdobie ovplyvnila politický život v štáte a osudy ľudí vo vtedajšom Československu. Pri príležitosti 57. výročia ...



68517a83aee9d359652480 676x451 21.8.2025 (SITA.sk) - Invázia vojsk Varšavskej zmluvy je smutnou historickou udalosťou našich dejín, ktorá na dlhé obdobie ovplyvnila politický život v štáte a osudy ľudí vo vtedajšom Československu. Pri príležitosti 57. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa to na uviedol prezident Peter Pellegrini.


Ako napísal na sociálnej sieti, obrodný proces, na čele ktorého stál Slovák Alexander Dubček, stelesňoval túžbu ľudí zmeniť vtedajší skostnatelý režim a budovať sociálny štát na základe rešpektovania základných ľudských práv a slobôd.










Zobraziť tento príspevok na Instagrame

















Príspevok, ktorý zdieľa Peter Pellegrini (@peter_pellegrini)






Tieto historické udalosti sú však podľa neho aj príbehom o charaktere ľudí, ktorí zotrvali na svojom presvedčení bez ohľadu na to, že stáli zoči - voči tvrdému politickému vojenskému tlaku. Napriek tomu, že obrodný proces bol ukončený inváziou vojsk Varšavskej zmluvy a následnou normalizáciou, ktorá postihla jednu generáciu ľudí, túžba po slobode zotrvala a stala sa hodnotovým motívom pre neskoršiu Nežnú revolúciu.

„Dnes vnímame, že svet okolo nás sa mení a aby sa dejiny v ich krutej podobe neopakovali, je dôležité budovať našu štátnosť v rodine demokratických štátov zoskupených v EÚ a Aliancii. Budujme medzinárodné postavenie Slovenskej republiky tak, aby sa už nikdy nezopakoval násilný mocenský akt, kedy sa na základe sféry vplyvu jednej veľmoci rozhodne o osude celej krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú,“ vyzval Pellegrini.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vyzdvihol pri príležitosti invázie budovanie štátnosti v rodine demokratických štátov zoskupených v EÚ a NATO – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

