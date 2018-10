Opozícia: Školy si vedia poskytovateľa internetu vybrať aj samy

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) – Peniaze na internet by poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling (SaS) poslal priamo školám. Ako ďalej doplnil, riaditeľ by si za istú sumu vedel zabezpečiť internet sám cez lokálnych poskytovateľov. S myšlienkou, že školy si vedia samy najlepšie vybrať poskytovateľa internetového pripojenia, súhlasí aj ďalší poslanec NR SR Miroslav Sopko (OĽaNO). Pre TASR to uviedli po tom, čo ministerstvo oznámilo, že uzavrelo zmluvu s dodatkom s úspešným účastníkom súťaže na dodávanie projektu Edunet_SK pre školy.Podľa poslanca liberálov by sa takýmto spôsobom vyriešila celá situácia na väčšine škôl, ktoré by mali rýchly a funkčný internet.povedal Gröhling. Ako ďalej doplnil, školy si dokážu zabezpečiť internet samy aj za menej ako 50 eur mesačne.Rezort školstva podpísal začiatkom októbra zmluvu so spoločnosťou Swan na dodávanie projektu Edunet_SK vo výške viac ako 53.690.155 eur bez DPH, vyplýva to zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv. Zmluva je uzatvorená na štyri roky. Podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS) projekt Edunet je koncipovaný ako rámcová zmluva pre súhrnný počet 6700 škôl a školských zariadení, čo zahŕňa materské, základné aj stredné školy na Slovensku.Podľa zmluvy je projekt Edunet_SK zameraný na poskytovanie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami pripojenia pre školy.dodala Lubyová.povedal pre TASR Sopko. Zároveň navrhol, aby ministerstvo poskytlo ušetrené finančné prostriedky tým školám, ktoré si už kvalitnejšie a dostupnejšie internetové pripojenie zabezpečujú samy.Sopko tvrdí, že ak sa chce ministerstvo angažovať v oblasti zabezpečenia kvalitných IT služieb pre školy, malo by stanoviť kritéria, ktoré by jednotliví regionálni poskytovatelia mali spĺňať.uzavrel Sopko.