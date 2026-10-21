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21. októbra 2026
Opozícia žiada okamžitý odchod Kuffu a po kroku prezidenta hovorí o strate Ficovej autority – VIDEO
Tagy: Kauza Očistec Kresťanskí demokrati Liberáli Minister životného prostredia SR Podpredseda parlamentu Premiér Slovenskej republiky Prezident SR Prezumpcia neviny
Rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho nevymenovať Filipa Kuffu za ministra životného prostredia vyvolalo ostrú vlnu reakcií. Po stredajšom vyhlásení prezidenta
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21.10.2026 (SITA.sk) - Rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho nevymenovať Filipa Kuffu za ministra životného prostredia vyvolalo ostrú vlnu reakcií.
Po stredajšom vyhlásení prezidenta Petra Pellegriniho o nevymenovaní Filipa Kuffu za ministra životného prostredia stratil premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa progresívcov posledné zvyšky autority.
„Najprv sa zastával ministra Tomáša Tarabu, ktorého sme mu odvolali, ako jeho náhradu navrhol Kuffu a toho teraz odmietol vymenovať prezident pre vážne podozrenia z trestnej činnosti,“ zhrnul predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Poslankyňa Tamara Stohlová (PS) je názoru, že Kuffa je pre životné prostredie toxický. „Preto s úľavou konštatujem, že náš tlak mal opäť zmysel,“ doplnila.
Podozrenia z machinácie pri verejnom obstarávaní, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, podozrenia z legalizácie výnosov z trestnej činnosti, ako aj možného zneužívania právomoci verejného činiteľa, to sú podľa poslankyne veľmi vážne veci. Stohlová preto vyzvala predsedu vlády, ktorý má aktuálne na starosti ministerstvo životného prostredia, aby Kuffu odvolal z pozície štátneho tajomníka. Reputácia envirorezortu a jeho fungovanie sú totiž podľa nej ohrozené.
„Ako môže v mene ministerstva vystupovať človek s týmito podozreniami? Ako sa môže stretávať so zahraničnými partnermi, predstaviteľmi iných vlád, so zástupcami Európskej komisie? Ako môže dohliadať nad auditmi a kontrolami, ktoré v rezorte po Tarabovi prebiehajú? Kuffa musí okamžite skončiť,” uzavrela poslankyňa.
Poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina upozornil, že Kuffova nominácia bola od začiatku nezodpovedná a nemala sa vôbec dostať k prezidentovi. Poslanec súčasne varuje pred vytváraním nebezpečného precedensu, keď prezident s využitím informácií tajných služieb získava čoraz väčší vplyv na personálne zloženie vlády. Liberáli žiadajú aj vysvetlenie toho, prečo Kuffa nesmie byť ministrom, no štátnym tajomníkom naďalej byť môže.
„Samozrejme, som rád, že Kuffa nebude ministrom. Ale buďme veľmi opatrní, aby sme sa dnes netešili z niečoho, čo sa nám v budúcnosti môže vypomstiť. Načo potom máme voľby, ak si prezident začne vytvárať vlastné personálne sito a s pomocou tajných služieb rozhodovať, kto môže a kto nemôže byť ministrom? Zapájanie spravodajských služieb do preverovania politických nominácií je mimoriadne citlivá vec,“ upozornil Hlina.
Podľa Hlinu by mal súčasne prezident vysvetliť verejnosti presné dôvody svojho rozhodnutia tak, ako mu to umožní zákon a ochrana utajovaných skutočností. Poslanec zároveň upozornil aj na rozdielny prístup k ďalším vysokým ústavným činiteľom.
„Keď už prezident hovorí o riadnom chode ústavných orgánov, rád by som vedel, aká je jeho citlivosť napríklad pri (Tiborovi) Gašparovi, ktorý je obžalovaný v kauze Očistec a zastáva funkciu podpredsedu parlamentu. Nemôžeme mať rozdielne metre podľa toho, o koho ide,“ zdôraznil Hlina. Liberáli tak pokladajú za potrebné otvoriť odbornú diskusiu o rozsahu právomocí prezidenta pri menovaní členov vlády.
„Dnes ide o Kuffu, zajtra môže ísť o úplne iného kandidáta a inú vládu. Preto musíme vedieť, kde sa právomoci prezidenta začínajú a kde sa končia. Nechceme vytvoriť precedens, ktorý sa po ďalších voľbách môže obrátiť proti komukoľvek,“ doplnil poslanec.
Hnutie Slovensko označilo stredajšie vyhlásenie prezidenta za divadelné predstavenie. Podľa lídra hnutia Igora Matoviča sa totiž prezident nerozhodol sám takto konať. Dokonca sa podľa neho na konci prejavu výstižne preriekol, keď namiesto predseda vlády vyslovil takmer prezident.
„A tu je krásne vidieť, ako Pellegrini submisívne pristupuje k Ficovi, ktorého považuje za skutočného prezidenta a svojho pána. Preto môžeme celé jeho stanovisko považovať len za jedno veľké divadlo,“ vyhlásil Matovič. Zároveň uviedol, že kľúčový divák tohto divadla je predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Podľa Matoviča ho chcú totiž oklamať a využili ho pri hlasovaní o rozpočte či iných zákonov, na ktoré potrebovali jeho hlas. „Teraz, keď ho nepotrebujú, v pohode ho hodia cez palubu,“ uviedol Matovič.
Matovič upozornil, že prezidentovi nevadí obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, no pri štátnom tajomníkovi mu vadí začaté trestné stíhanie, pretože mal nominantov, ktorí mohli spáchať trestný čin.
„Pýtam sa Andreja Danka, dokedy bude robiť užitočného idiota ľuďom, ktorí si z neho robia srandu,“ doplnil predseda Hnutia Slovensko. Zároveň podotkol, že Pellegrini svojím vyhlásením potvrdil, že súčasná vláda pácha závažné zločiny, pre ktoré nemôže vymenovať za ministra nominanta SNS, a teda koaličného partnera. Toto sa podľa Matoviča v histórii Slovenska ešte nestalo.
Kresťanskí demokrati v reakcii na vzniknutú situáciu na rezorte životného prostredia vyzvali premiéra, aby to čo najskôr vyriešil. Zároveň sú názoru, že podozrenia, ktoré vyslovil Pellegrini, musia byť dôsledne vyšetrené pri plnom rešpektovaní prezumpcie neviny. Poslanec Marián Čaučík (KDH) upozornil, že slová prezidenta otvorili vážne otázky o tom, čo sa na ministerstve dialo, a kto za to ponesie politickú zodpovednosť. Kresťanskí demokrati si myslia, že zodpovednosť nesie exminister Tomáš Taraba.
„Jeho pôsobenie sprevádzali personálne výmeny, spory o ochranu prírody a zonáciu národných parkov, ale aj otvorené konflikty vo vedení ministerstva,“ uviedlo hnutie. Podľa Čaučíka to otvára aj otázky smerom k premiérovi. „Aké informácie mal Robert Fico o podozreniach na ministerstve? Odkedy ich mal k dispozícii? A prečo napriek týmto podozreniam navrhol Filipa Kuffu za ministra? Verejnosť má právo poznať odpovede,“ dodal Čaučík.
Kresťanskí demokrati zdôraznili, že envirorezort nemôže byť rukojemníkom politických sporov, pretože má pred sebou dôležité úlohy. „Fico má dnes dosť problémov s riadením vlastnej vlády. Je namieste pochybovať, či popri tom dokáže riadne viesť aj ministerstvo životného prostredia. Slovensko potrebuje na jeho čele ministra na plný úväzok, ktorý bude mať odbornú aj morálnu dôveryhodnosť. Premiér musí prestať riešiť personálne hry vo vlastnej koalícii a čo najskôr predložiť novú nomináciu,“ doplnil Čaučík.
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila, že prezident v stredu verejnosti oznámil, že sa na ministerstve životného prostredia vyšetruje celý balík trestných činov.
„Toto nie je náhoda ani jedno zlyhanie. Toto je systém a obraz celej vlády, ktorá si funkcie v štáte rozdáva ako trafiky za lojalitu v parlamente. Zdá sa, že vládna koalícia nie je schopná nájsť nominanta, ktorý by nebol podozrivý z trestnej činnosti. Ešte nikdy Slovensko neriadila koalícia, ktorá mala vo svojich radoch toľko ľudí, ktorí majú problém so zákonmi,“ uviedla poslankyňa.
Zároveň tiež kritizuje, že sa prezident nikdy nevyjadril k tomu, že vo vedení parlamentu pôsobí obžalovaný Gašpar. „Jeho dnešné rozhodnutie zaváňa účelovým konaním a politickou odvetou,“ vyhlásila Remišová.
Podľa mimoparlamentných Demokratov dalo dnešné stanovisko prezidenta za pravdu ich podozreniam o kšeftoch v národných parkoch. Je podľa nich nemysliteľné aby Kuffa zastával akúkoľvek verejnú funkciu. Michal Kiča z Demokratov pripomenul, že v decembri 2024 podali trestné oznámenie pre machinácie vo verejnom obstarávaní a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.
„Dve prepojené firmy, dovtedy bez známych zákaziek pre štát vyhrali miliónové tendre na ťažby v národných parkoch, ktoré sa ukázali ako predražené. Kuffa dodnes nevysvetlil jeho možné kontakty s podnikateľom prepojeným s týmito spoločnosťami. Dnes prezident potvrdil, že tieto podozrenia, najvypuklejšie v Národnom parku Muránska planina, sú predmetom rozsiahleho vyšetrovania a nemožno s vysokou pravdepodobnosťou vylúčiť obvinenie Filipa Kuffu,“ uviedol Kiča s tým, že pre podozrenia by mal Kuffa skončiť vo funkcii.
Pellegrini sa zároveň podľa neho zachoval aj alibisticky. „Namiesto jasného rozhodnutia o odmietnutí vymenovania Filipa Kuffu prehodil loptičku naspať ku Ficovi a vytvoril tým predpoklady pre jeho opätovnú nomináciu, nad ktorou sa vopred zbavuje zodpovednosti,“ uzavrel Kiča.
Prezident Pellegrini 21. 10. informoval, že Filipa Kuffu, ktorý je v súčasnosti štátnym tajomníkom envirorezortu, zatiaľ nevymenuje za ministra. Argumentoval pritom podozreniami z trestných činov. Hlava štátu pripomenula, že už niekoľko týždňov v mediálnom priestore zaznievajú informácie, ktoré naznačujú možnosť nekalého konania niektorej z organizácií ministerstva životného prostredia či prípadného nehospodárneho nakladania s majetkom SR.
Príslušníci Policajného zboru mu tieto informácie potvrdili a informovali ho o začatom trestnom stíhaní pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov. Ide o podozrenia z machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, legalizácii výnosov z trestnej činnosti, ako aj možného zneužívania právomoci verejného činiteľa. Prezident preto požiadal premiéra Roberta Fica o prehodnotenie nominácie a predloženie nového návrhu na vymenovanie člena vlády.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia žiada okamžitý odchod Kuffu a po kroku prezidenta hovorí o strate Ficovej autority – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Po stredajšom vyhlásení prezidenta Petra Pellegriniho o nevymenovaní Filipa Kuffu za ministra životného prostredia stratil premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa progresívcov posledné zvyšky autority.
„Najprv sa zastával ministra Tomáša Tarabu, ktorého sme mu odvolali, ako jeho náhradu navrhol Kuffu a toho teraz odmietol vymenovať prezident pre vážne podozrenia z trestnej činnosti,“ zhrnul predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Poslankyňa Tamara Stohlová (PS) je názoru, že Kuffa je pre životné prostredie toxický. „Preto s úľavou konštatujem, že náš tlak mal opäť zmysel,“ doplnila.
Výzva na odvolanie z pozície štátneho tajomníka
Podozrenia z machinácie pri verejnom obstarávaní, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, podozrenia z legalizácie výnosov z trestnej činnosti, ako aj možného zneužívania právomoci verejného činiteľa, to sú podľa poslankyne veľmi vážne veci. Stohlová preto vyzvala predsedu vlády, ktorý má aktuálne na starosti ministerstvo životného prostredia, aby Kuffu odvolal z pozície štátneho tajomníka. Reputácia envirorezortu a jeho fungovanie sú totiž podľa nej ohrozené.
„Ako môže v mene ministerstva vystupovať človek s týmito podozreniami? Ako sa môže stretávať so zahraničnými partnermi, predstaviteľmi iných vlád, so zástupcami Európskej komisie? Ako môže dohliadať nad auditmi a kontrolami, ktoré v rezorte po Tarabovi prebiehajú? Kuffa musí okamžite skončiť,” uzavrela poslankyňa.
Hlina varuje pred nebezpečným precedensom
Poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina upozornil, že Kuffova nominácia bola od začiatku nezodpovedná a nemala sa vôbec dostať k prezidentovi. Poslanec súčasne varuje pred vytváraním nebezpečného precedensu, keď prezident s využitím informácií tajných služieb získava čoraz väčší vplyv na personálne zloženie vlády. Liberáli žiadajú aj vysvetlenie toho, prečo Kuffa nesmie byť ministrom, no štátnym tajomníkom naďalej byť môže.
„Samozrejme, som rád, že Kuffa nebude ministrom. Ale buďme veľmi opatrní, aby sme sa dnes netešili z niečoho, čo sa nám v budúcnosti môže vypomstiť. Načo potom máme voľby, ak si prezident začne vytvárať vlastné personálne sito a s pomocou tajných služieb rozhodovať, kto môže a kto nemôže byť ministrom? Zapájanie spravodajských služieb do preverovania politických nominácií je mimoriadne citlivá vec,“ upozornil Hlina.
Rozdielny prístup k iným ústavným činiteľom
Podľa Hlinu by mal súčasne prezident vysvetliť verejnosti presné dôvody svojho rozhodnutia tak, ako mu to umožní zákon a ochrana utajovaných skutočností. Poslanec zároveň upozornil aj na rozdielny prístup k ďalším vysokým ústavným činiteľom.
„Keď už prezident hovorí o riadnom chode ústavných orgánov, rád by som vedel, aká je jeho citlivosť napríklad pri (Tiborovi) Gašparovi, ktorý je obžalovaný v kauze Očistec a zastáva funkciu podpredsedu parlamentu. Nemôžeme mať rozdielne metre podľa toho, o koho ide,“ zdôraznil Hlina. Liberáli tak pokladajú za potrebné otvoriť odbornú diskusiu o rozsahu právomocí prezidenta pri menovaní členov vlády.
„Dnes ide o Kuffu, zajtra môže ísť o úplne iného kandidáta a inú vládu. Preto musíme vedieť, kde sa právomoci prezidenta začínajú a kde sa končia. Nechceme vytvoriť precedens, ktorý sa po ďalších voľbách môže obrátiť proti komukoľvek,“ doplnil poslanec.
Podľa Matoviča ide o divadlo
Hnutie Slovensko označilo stredajšie vyhlásenie prezidenta za divadelné predstavenie. Podľa lídra hnutia Igora Matoviča sa totiž prezident nerozhodol sám takto konať. Dokonca sa podľa neho na konci prejavu výstižne preriekol, keď namiesto predseda vlády vyslovil takmer prezident.
„A tu je krásne vidieť, ako Pellegrini submisívne pristupuje k Ficovi, ktorého považuje za skutočného prezidenta a svojho pána. Preto môžeme celé jeho stanovisko považovať len za jedno veľké divadlo,“ vyhlásil Matovič. Zároveň uviedol, že kľúčový divák tohto divadla je predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Podľa Matoviča ho chcú totiž oklamať a využili ho pri hlasovaní o rozpočte či iných zákonov, na ktoré potrebovali jeho hlas. „Teraz, keď ho nepotrebujú, v pohode ho hodia cez palubu,“ uviedol Matovič.
Súčasná vláda pácha závažné zločiny?
Matovič upozornil, že prezidentovi nevadí obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, no pri štátnom tajomníkovi mu vadí začaté trestné stíhanie, pretože mal nominantov, ktorí mohli spáchať trestný čin.
„Pýtam sa Andreja Danka, dokedy bude robiť užitočného idiota ľuďom, ktorí si z neho robia srandu,“ doplnil predseda Hnutia Slovensko. Zároveň podotkol, že Pellegrini svojím vyhlásením potvrdil, že súčasná vláda pácha závažné zločiny, pre ktoré nemôže vymenovať za ministra nominanta SNS, a teda koaličného partnera. Toto sa podľa Matoviča v histórii Slovenska ešte nestalo.
Vyjadrenie kresťanských demokratov
Kresťanskí demokrati v reakcii na vzniknutú situáciu na rezorte životného prostredia vyzvali premiéra, aby to čo najskôr vyriešil. Zároveň sú názoru, že podozrenia, ktoré vyslovil Pellegrini, musia byť dôsledne vyšetrené pri plnom rešpektovaní prezumpcie neviny. Poslanec Marián Čaučík (KDH) upozornil, že slová prezidenta otvorili vážne otázky o tom, čo sa na ministerstve dialo, a kto za to ponesie politickú zodpovednosť. Kresťanskí demokrati si myslia, že zodpovednosť nesie exminister Tomáš Taraba.
„Jeho pôsobenie sprevádzali personálne výmeny, spory o ochranu prírody a zonáciu národných parkov, ale aj otvorené konflikty vo vedení ministerstva,“ uviedlo hnutie. Podľa Čaučíka to otvára aj otázky smerom k premiérovi. „Aké informácie mal Robert Fico o podozreniach na ministerstve? Odkedy ich mal k dispozícii? A prečo napriek týmto podozreniam navrhol Filipa Kuffu za ministra? Verejnosť má právo poznať odpovede,“ dodal Čaučík.
Kresťanskí demokrati zdôraznili, že envirorezort nemôže byť rukojemníkom politických sporov, pretože má pred sebou dôležité úlohy. „Fico má dnes dosť problémov s riadením vlastnej vlády. Je namieste pochybovať, či popri tom dokáže riadne viesť aj ministerstvo životného prostredia. Slovensko potrebuje na jeho čele ministra na plný úväzok, ktorý bude mať odbornú aj morálnu dôveryhodnosť. Premiér musí prestať riešiť personálne hry vo vlastnej koalícii a čo najskôr predložiť novú nomináciu,“ doplnil Čaučík.
Vyjadrenie Veroniky Remišovej
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila, že prezident v stredu verejnosti oznámil, že sa na ministerstve životného prostredia vyšetruje celý balík trestných činov.
„Toto nie je náhoda ani jedno zlyhanie. Toto je systém a obraz celej vlády, ktorá si funkcie v štáte rozdáva ako trafiky za lojalitu v parlamente. Zdá sa, že vládna koalícia nie je schopná nájsť nominanta, ktorý by nebol podozrivý z trestnej činnosti. Ešte nikdy Slovensko neriadila koalícia, ktorá mala vo svojich radoch toľko ľudí, ktorí majú problém so zákonmi,“ uviedla poslankyňa.
Zároveň tiež kritizuje, že sa prezident nikdy nevyjadril k tomu, že vo vedení parlamentu pôsobí obžalovaný Gašpar. „Jeho dnešné rozhodnutie zaváňa účelovým konaním a politickou odvetou,“ vyhlásila Remišová.
Vyjadrenie Demokratov
Podľa mimoparlamentných Demokratov dalo dnešné stanovisko prezidenta za pravdu ich podozreniam o kšeftoch v národných parkoch. Je podľa nich nemysliteľné aby Kuffa zastával akúkoľvek verejnú funkciu. Michal Kiča z Demokratov pripomenul, že v decembri 2024 podali trestné oznámenie pre machinácie vo verejnom obstarávaní a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.
„Dve prepojené firmy, dovtedy bez známych zákaziek pre štát vyhrali miliónové tendre na ťažby v národných parkoch, ktoré sa ukázali ako predražené. Kuffa dodnes nevysvetlil jeho možné kontakty s podnikateľom prepojeným s týmito spoločnosťami. Dnes prezident potvrdil, že tieto podozrenia, najvypuklejšie v Národnom parku Muránska planina, sú predmetom rozsiahleho vyšetrovania a nemožno s vysokou pravdepodobnosťou vylúčiť obvinenie Filipa Kuffu,“ uviedol Kiča s tým, že pre podozrenia by mal Kuffa skončiť vo funkcii.
Pellegrini sa zároveň podľa neho zachoval aj alibisticky. „Namiesto jasného rozhodnutia o odmietnutí vymenovania Filipa Kuffu prehodil loptičku naspať ku Ficovi a vytvoril tým predpoklady pre jeho opätovnú nomináciu, nad ktorou sa vopred zbavuje zodpovednosti,“ uzavrel Kiča.
Argumenty Petra Pellegriniho
Prezident Pellegrini 21. 10. informoval, že Filipa Kuffu, ktorý je v súčasnosti štátnym tajomníkom envirorezortu, zatiaľ nevymenuje za ministra. Argumentoval pritom podozreniami z trestných činov. Hlava štátu pripomenula, že už niekoľko týždňov v mediálnom priestore zaznievajú informácie, ktoré naznačujú možnosť nekalého konania niektorej z organizácií ministerstva životného prostredia či prípadného nehospodárneho nakladania s majetkom SR.
Príslušníci Policajného zboru mu tieto informácie potvrdili a informovali ho o začatom trestnom stíhaní pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov. Ide o podozrenia z machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, legalizácii výnosov z trestnej činnosti, ako aj možného zneužívania právomoci verejného činiteľa. Prezident preto požiadal premiéra Roberta Fica o prehodnotenie nominácie a predloženie nového návrhu na vymenovanie člena vlády.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia žiada okamžitý odchod Kuffu a po kroku prezidenta hovorí o strate Ficovej autority – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kauza Očistec Kresťanskí demokrati Liberáli Minister životného prostredia SR Podpredseda parlamentu Premiér Slovenskej republiky Prezident SR Prezumpcia neviny
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