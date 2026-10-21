|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 21.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Uršuľa
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. októbra 2026
Aj ďalší prieskum ukázal tesný rozdiel medzi PS a Smerom. Aká je šanca, že sa do parlamentu dostanú aj Demokrati?
Hnutie Slovensko sa v prieskume umiestnilo so ziskom 10 percent na štvrtom mieste. Parlamentné voľby by v polovici októbra vyhralo
Zdieľať
21.10.2026 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko sa v prieskume umiestnilo so ziskom 10 percent na štvrtom mieste.
Parlamentné voľby by v polovici októbra vyhralo Progresívne Slovensko, no Smer-SD za ním zaostáva len minimálne. Ukazuje to volebný model, ktorý agentúra Ipsos realizovala pre Denník N. Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1 032 respondentov starších ako 18 rokov v dňoch 15. až 19. októbra 2026. Volebná účasť by bola 64 percenta.
Progresívci by voľby veľmi tesne vyhrali, a to so ziskom 18,6 percenta voličských hlasov. S podporou 18,4 percenta by za nimi skončil Smer-SD. Agentúra upozornila, že ide o minimálny rozdiel, ktorý nie je štatisticky významný, a teda ktorákoľvek z týchto strán by mohla vo voľbách zvíťaziť.
S výraznejším odstupom za týmito subjektmi skončilo na treťom mieste hnutie Republika, ktoré by volilo 10,8 percenta respondentov. Za ním sa umiestnilo so ziskom 10 percent hlasov voličov Hnutie Slovensko.
Do parlamentu by sa dostali ešte ďalšie štyri strany, a to Sloboda a Solidarita, ktorú by volilo 8,1 percenta opýtaných, Kresťanskodemokratické hnutie so ziskom 7,3 percenta hlasov aj strana Hlas-SD, ktorú by podporilo 6,6 percenta opýtaných. Brány Národnej rady SR by ešte so ziskom 5,3 percenta voličských hlasov prekročila strana Demokrati.
Pred bránami parlamentu by ostala Maďarská aliancia (3,4 %), strana Právo na pravdu (3,3 %) aj hnutie Sme rodina (2,4 %). Slovenskú národnú stranu by podporili dve percentá opýtaných a stranu Za ľudí 1,8 percenta respondentov.
V Národnej rade SR by bolo osem politických subjektov. Po prepočítaní hlasov na mandáty by Progresívne Slovensko malo 33 poslancov, Smer-SD o jedného menej, teda 32. Republika by mala v parlamente 19 zástupcov, Hnutie Slovensko by obsadilo 18 kresiel. Strana Sloboda a Solidarita by získala 14 mandátov, Kresťanskodemokratické hnutie 13 a Hlas-SD 12 mandátov. Demokrati by obsadili deväť kresiel v parlamente.
Smeru a Hlasu by na vládnutie nestačila ani spolupráca s Republikou, spoločne by mali 63 mandátov, čo na parlamentnú väčšinu (viac ako 75 poslancov) nestačí. Opozičné strany by dokázali získať väčšinu v parlamente, no potrebovali by k tomu Hnutie Slovensko. S ním by mali 87 poslancov, no bez matovičovcov by to bolo len 69.
Agentúra tiež analyzovala pravdepodobnosť výhry vo voľbách a prekročenie hranice zvoliteľnosti. Pravdepodobnosti boli odhadnuté pomocou Monte Carlo simulácie na základe modelovaných volebných preferencií.
"Ak by sa voľby konali v polovici októbra, s takmer istotou (viac ako 99-percentná pravdepodobnosť) by päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti prekročili PS, Smer, Republika, Hnutie Slovensko a SaS. KDH by potrebnú hranicu piatich percent tiež veľmi pravdepodobne prekonalo, pričom odhad vstupu do parlamentu dosahuje 94 percent. Hlasu by sa podľa modelu taktiež podarilo získať zastúpenie v parlamente, hoci miera istoty je v jeho prípade o niečo nižšia, na úrovni 85 percent,” uvádza agentúra Ipsos.
Otázny je vstup Demokratov do parlamentu, podľa analýzy je ich šanca na prekročenie volebného kvóra 56 percent. "Maďarská aliancia by sa do parlamentu dostala len vo výnimočnejšom scenári, keďže jej odhad dosahuje 12 percent, zatiaľ čo pri ostatných stranách a hnutiach je pravdepodobnosť získať potrebných päť percent hlasov zanedbateľná,” uvádza agentúra.
Zdroj: SITA.sk - Aj ďalší prieskum ukázal tesný rozdiel medzi PS a Smerom. Aká je šanca, že sa do parlamentu dostanú aj Demokrati? © SITA Všetky práva vyhradené.
Parlamentné voľby by v polovici októbra vyhralo Progresívne Slovensko, no Smer-SD za ním zaostáva len minimálne. Ukazuje to volebný model, ktorý agentúra Ipsos realizovala pre Denník N. Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1 032 respondentov starších ako 18 rokov v dňoch 15. až 19. októbra 2026. Volebná účasť by bola 64 percenta.
Progresívci by voľby veľmi tesne vyhrali, a to so ziskom 18,6 percenta voličských hlasov. S podporou 18,4 percenta by za nimi skončil Smer-SD. Agentúra upozornila, že ide o minimálny rozdiel, ktorý nie je štatisticky významný, a teda ktorákoľvek z týchto strán by mohla vo voľbách zvíťaziť.
S výraznejším odstupom za týmito subjektmi skončilo na treťom mieste hnutie Republika, ktoré by volilo 10,8 percenta respondentov. Za ním sa umiestnilo so ziskom 10 percent hlasov voličov Hnutie Slovensko.
Kto by sa ešte dostal do parlamentu?
Do parlamentu by sa dostali ešte ďalšie štyri strany, a to Sloboda a Solidarita, ktorú by volilo 8,1 percenta opýtaných, Kresťanskodemokratické hnutie so ziskom 7,3 percenta hlasov aj strana Hlas-SD, ktorú by podporilo 6,6 percenta opýtaných. Brány Národnej rady SR by ešte so ziskom 5,3 percenta voličských hlasov prekročila strana Demokrati.
Pred bránami parlamentu by ostala Maďarská aliancia (3,4 %), strana Právo na pravdu (3,3 %) aj hnutie Sme rodina (2,4 %). Slovenskú národnú stranu by podporili dve percentá opýtaných a stranu Za ľudí 1,8 percenta respondentov.
Rozdelenie mandátov
V Národnej rade SR by bolo osem politických subjektov. Po prepočítaní hlasov na mandáty by Progresívne Slovensko malo 33 poslancov, Smer-SD o jedného menej, teda 32. Republika by mala v parlamente 19 zástupcov, Hnutie Slovensko by obsadilo 18 kresiel. Strana Sloboda a Solidarita by získala 14 mandátov, Kresťanskodemokratické hnutie 13 a Hlas-SD 12 mandátov. Demokrati by obsadili deväť kresiel v parlamente.
Smeru a Hlasu by na vládnutie nestačila ani spolupráca s Republikou, spoločne by mali 63 mandátov, čo na parlamentnú väčšinu (viac ako 75 poslancov) nestačí. Opozičné strany by dokázali získať väčšinu v parlamente, no potrebovali by k tomu Hnutie Slovensko. S ním by mali 87 poslancov, no bez matovičovcov by to bolo len 69.
Pravdepodobnosť výhry a prekročenie hranice zvoliteľnosti
Agentúra tiež analyzovala pravdepodobnosť výhry vo voľbách a prekročenie hranice zvoliteľnosti. Pravdepodobnosti boli odhadnuté pomocou Monte Carlo simulácie na základe modelovaných volebných preferencií.
"Ak by sa voľby konali v polovici októbra, s takmer istotou (viac ako 99-percentná pravdepodobnosť) by päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti prekročili PS, Smer, Republika, Hnutie Slovensko a SaS. KDH by potrebnú hranicu piatich percent tiež veľmi pravdepodobne prekonalo, pričom odhad vstupu do parlamentu dosahuje 94 percent. Hlasu by sa podľa modelu taktiež podarilo získať zastúpenie v parlamente, hoci miera istoty je v jeho prípade o niečo nižšia, na úrovni 85 percent,” uvádza agentúra Ipsos.
Otázny je vstup Demokratov do parlamentu, podľa analýzy je ich šanca na prekročenie volebného kvóra 56 percent. "Maďarská aliancia by sa do parlamentu dostala len vo výnimočnejšom scenári, keďže jej odhad dosahuje 12 percent, zatiaľ čo pri ostatných stranách a hnutiach je pravdepodobnosť získať potrebných päť percent hlasov zanedbateľná,” uvádza agentúra.
Zdroj: SITA.sk - Aj ďalší prieskum ukázal tesný rozdiel medzi PS a Smerom. Aká je šanca, že sa do parlamentu dostanú aj Demokrati? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kremeľ odmietol mierové návrhy Kyjeva a Európy, pripravuje však samit troch prezidentov
Kremeľ odmietol mierové návrhy Kyjeva a Európy, pripravuje však samit troch prezidentov
<< predchádzajúci článok
Michalovská nemocnica má nový lineárny urýchľovač. Pracovisko prerobili za vyše 4 milióny eur
Michalovská nemocnica má nový lineárny urýchľovač. Pracovisko prerobili za vyše 4 milióny eur