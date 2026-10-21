|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 21.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Uršuľa
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. októbra 2026
O výsledku volieb môže rozhodnúť až 650-tisíc ľudí, ktorí s účasťou stále váhajú. Dôvodom je aj pocit, že ich hlas nič nezmení
Kým pri voľbe starostu zohráva kľúčovú úlohu osobná znalosť kandidáta, pri županoch naberá na váhe stranícka príslušnosť. O konečnej účasti v spojených
Zdieľať
21.10.2026 (SITA.sk) - Kým pri voľbe starostu zohráva kľúčovú úlohu osobná znalosť kandidáta, pri županoch naberá na váhe stranícka príslušnosť.
O konečnej účasti v spojených komunálnych a župných voľbách, ktoré sa uskutočnia 24. októbra, môže rozhodnúť približne 650-tisíc ľudí, ktorí zatiaľ nie sú pevne rozhodnutí, či prídu hlasovať. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia na vzorke 1 005 obyvateľov Slovenska.
Účasť deklaruje 72 percent opýtaných, určite voliť však plánuje 48 percent. Odhad reálnej účasti sa pohybuje na úrovni 45 až 46 percent. Aj tentoraz tak pravdepodobne rozhodne približne každý druhý oprávnený volič. V komunálnych voľbách v roku 2022 dosiahla účasť 46 percent.
V komunálnych voľbách zohráva pri výbere starostu alebo primátora významnú úlohu osobná znalosť kandidáta, pri voľbe župana je dôležitejšia stranícka príslušnosť. Doterajšie výsledky a skúsenosti kandidáta považuje za dôležité kritérium 49 percent voličov pri výbere starostu a 51 percent pri výbere župana.
Program a konkrétne návrhy sú dôležité pre 42 percent voličov pri komunálnych voľbách a 43 percent pri župných. Osobnú znalosť kandidáta uviedlo ako dôležitú 17 percent opýtaných pri výbere starostu, pri županovi to bolo necelých päť percent. Naopak, stranícku príslušnosť zohľadňuje 18 percent voličov pri výbere župana a 13 percent pri výbere starostu.
Rozdiely sa ukazujú aj podľa veľkosti obce. V obciach s menej ako tisíc obyvateľmi považuje osobnú znalosť kandidáta za dôležitú 29 percent voličov, vo veľkých mestách nad 100-tisíc obyvateľov je to päť percent. Stranícka príslušnosť je dôležitá pre 23 percent voličov vo veľkých mestách, zatiaľ čo v najmenších obciach ju zohľadňuje necelá desatina.
Medzi ľuďmi, ktorí účasť na voľbách vylučujú, je najčastejším dôvodom neúčasti presvedčenie, že voľby nič nezmenia. Uviedlo ho 29 percent opýtaných. Nedôveru v kandidátov deklarovalo 28 percent, pocit, že ich hlas nič nezmení 19 percent účastníkov prieskumu. Nedostatok času uviedlo 14 percent a neprítomnosť v mieste bydliska 16 percent respondentov.
Ochota zúčastniť sa na voľbách rastie s vekom a vzdelaním. Najistejšími voličmi sú podľa prieskumu ľudia nad 62 rokov a vysokoškolsky vzdelaní. Najviac váhajú ľudia vo veku 30 až 45 rokov a respondenti so základným vzdelaním alebo výučným listom.
Analýza spojených komunálnych a župných volieb ukázala, že voličov možno rozdeliť do piatich pomerne odlišných skupín s rozdielnou motiváciou aj pravdepodobnosťou účasti. Najväčšou skupinou sú Overovatelia výsledkov (36 percent), ktorí kandidátov hodnotia najmä podľa toho, čo už dokázali, a vyznačujú sa vysokou volebnou disciplínou.
Lokálni dôverníci (19 percent) sú prevažne starší obyvatelia menších obcí, pre ktorých je dôležitejšie, kto kandidát je, než aký program ponúka. Politicky angažovaní (13 percent) sa o politiku intenzívne zaujímajú a účasť považujú za samozrejmosť.
Na opačnej strane spektra stoja Skeptickí pozorovatelia (18 percent) a Odpojení (14 percent). Skeptickí pozorovatelia pritom nie sú ľudia bez záujmu o verejné dianie, naopak, politiku často sledujú, avšak ich problémom je nedôvera, že ich hlas dokáže niečo zmeniť. Odpojení predstavujú najťažšie osloviteľnú skupinu – o politiku sa prakticky nezaujímajú.
Zdroj: SITA.sk - O výsledku volieb môže rozhodnúť až 650-tisíc ľudí, ktorí s účasťou stále váhajú. Dôvodom je aj pocit, že ich hlas nič nezmení © SITA Všetky práva vyhradené.
O konečnej účasti v spojených komunálnych a župných voľbách, ktoré sa uskutočnia 24. októbra, môže rozhodnúť približne 650-tisíc ľudí, ktorí zatiaľ nie sú pevne rozhodnutí, či prídu hlasovať. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia na vzorke 1 005 obyvateľov Slovenska.
Účasť deklaruje 72 percent opýtaných, určite voliť však plánuje 48 percent. Odhad reálnej účasti sa pohybuje na úrovni 45 až 46 percent. Aj tentoraz tak pravdepodobne rozhodne približne každý druhý oprávnený volič. V komunálnych voľbách v roku 2022 dosiahla účasť 46 percent.
Osobná znalosť kandidáta či stranícka príslušnosť
V komunálnych voľbách zohráva pri výbere starostu alebo primátora významnú úlohu osobná znalosť kandidáta, pri voľbe župana je dôležitejšia stranícka príslušnosť. Doterajšie výsledky a skúsenosti kandidáta považuje za dôležité kritérium 49 percent voličov pri výbere starostu a 51 percent pri výbere župana.
Program a konkrétne návrhy sú dôležité pre 42 percent voličov pri komunálnych voľbách a 43 percent pri župných. Osobnú znalosť kandidáta uviedlo ako dôležitú 17 percent opýtaných pri výbere starostu, pri županovi to bolo necelých päť percent. Naopak, stranícku príslušnosť zohľadňuje 18 percent voličov pri výbere župana a 13 percent pri výbere starostu.
Kritériá sa menia podľa veľkosti obce
Rozdiely sa ukazujú aj podľa veľkosti obce. V obciach s menej ako tisíc obyvateľmi považuje osobnú znalosť kandidáta za dôležitú 29 percent voličov, vo veľkých mestách nad 100-tisíc obyvateľov je to päť percent. Stranícka príslušnosť je dôležitá pre 23 percent voličov vo veľkých mestách, zatiaľ čo v najmenších obciach ju zohľadňuje necelá desatina.
Medzi ľuďmi, ktorí účasť na voľbách vylučujú, je najčastejším dôvodom neúčasti presvedčenie, že voľby nič nezmenia. Uviedlo ho 29 percent opýtaných. Nedôveru v kandidátov deklarovalo 28 percent, pocit, že ich hlas nič nezmení 19 percent účastníkov prieskumu. Nedostatok času uviedlo 14 percent a neprítomnosť v mieste bydliska 16 percent respondentov.
Ochota zúčastniť sa na voľbách rastie s vekom a vzdelaním. Najistejšími voličmi sú podľa prieskumu ľudia nad 62 rokov a vysokoškolsky vzdelaní. Najviac váhajú ľudia vo veku 30 až 45 rokov a respondenti so základným vzdelaním alebo výučným listom.
Päť skupín voličov
Analýza spojených komunálnych a župných volieb ukázala, že voličov možno rozdeliť do piatich pomerne odlišných skupín s rozdielnou motiváciou aj pravdepodobnosťou účasti. Najväčšou skupinou sú Overovatelia výsledkov (36 percent), ktorí kandidátov hodnotia najmä podľa toho, čo už dokázali, a vyznačujú sa vysokou volebnou disciplínou.
Lokálni dôverníci (19 percent) sú prevažne starší obyvatelia menších obcí, pre ktorých je dôležitejšie, kto kandidát je, než aký program ponúka. Politicky angažovaní (13 percent) sa o politiku intenzívne zaujímajú a účasť považujú za samozrejmosť.
Na opačnej strane spektra stoja Skeptickí pozorovatelia (18 percent) a Odpojení (14 percent). Skeptickí pozorovatelia pritom nie sú ľudia bez záujmu o verejné dianie, naopak, politiku často sledujú, avšak ich problémom je nedôvera, že ich hlas dokáže niečo zmeniť. Odpojení predstavujú najťažšie osloviteľnú skupinu – o politiku sa prakticky nezaujímajú.
Zdroj: SITA.sk - O výsledku volieb môže rozhodnúť až 650-tisíc ľudí, ktorí s účasťou stále váhajú. Dôvodom je aj pocit, že ich hlas nič nezmení © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Opozícia žiada okamžitý odchod Kuffu a po kroku prezidenta hovorí o strate Ficovej autority – VIDEO
Opozícia žiada okamžitý odchod Kuffu a po kroku prezidenta hovorí o strate Ficovej autority – VIDEO
<< predchádzajúci článok
EPPO prehľadala kancelárie Patriotov pre Európu pre podozrenia zo zneužitia miliónov
EPPO prehľadala kancelárie Patriotov pre Európu pre podozrenia zo zneužitia miliónov