Poslanci NR SR odhlasovali zmeny v rokovaní o programovom vyhlásení vlády, ide o predĺženie rokovacieho času

15.11.2023 (SITA.sk) - Poslanci Národnej rady SR budú v stredu rokovať o programovom vyhlásení vlády do 21:00, namiesto štandardného času do 19:00.Zmenu si odhlasovali poslanci v parlamente na návrh predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Hlas-SD ). Dôvodom predĺženia času rokovania je vysoký počet poslancov písomne prihlásených do rozpravy.V štvrtok bude obedňajšia prestávka skrátená o jednu hodinu, teda potrvá od 13:00 do 14:00. Rokovanie zároveň prebehne do 20:00. Ak parlament nestihne prerokovať všetky body schváleného programu 3. schôdze, v rokovaní budú pokračovať budúci týždeň v utorok.