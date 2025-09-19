|
Piatok 19.9.2025
Meniny má Konštantín
Denník - Správy
Union spúšťa Back to School balíček pre prváčikov: zdravý úsmev a silná imunita za tretinu ceny
Začiatok školského roka môže byť pre deti aj rodičov poriadne náročný - nové prostredie, prvé povinnosti, ranné vstávanie či stretnutie s vírusmi, ktoré prináša kolektív. Union zdravotná ...
19.9.2025 (SITA.sk) - Začiatok školského roka môže byť pre deti aj rodičov poriadne náročný – nové prostredie, prvé povinnosti, ranné vstávanie či stretnutie s vírusmi, ktoré prináša kolektív. Union zdravotná poisťovňa preto prichádza s praktickým benefitom pre všetkých svojich najmladších školákov.
V rámci kampane Back to school získajú deti vo veku 6 až 8 rokov balíček pre úsmev a imunitu za symbolickú cenu 15,99 €, čo je len tretina pôvodnej ceny. Balíček obsahuje tri produkty, ktoré pomôžu deťom zvládnuť školský rok s úsmevom a zdravím:
"Prváčikovia zažívajú v septembri veľa nového – od prvého vážneho učenia sa, až po nové kamarátstva. Chceme im pomôcť, aby do školy vykročili so zdravým úsmevom a silnou imunitou. Balíček je preto vyskladaný tak, aby bol pre rodičov praktickým pomocníkom a pre deti aj motiváciou," hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu.
Benefit je dostupný pre všetkých poistencov Unionu v tomto veku a rovnako aj pre nových členov, ktorí do poisťovne práve prichádzajú. Zľavu si možno jednoducho uplatniť cez Online pobočku Unionu a balíček si objednať v e-shope VAŠA lekáreň.
Zdroj: SITA.sk - Union spúšťa Back to School balíček pre prváčikov: zdravý úsmev a silná imunita za tretinu ceny © SITA Všetky práva vyhradené.
