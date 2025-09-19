Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Konštantín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Union spúšťa Back to School balíček pre prváčikov: zdravý úsmev a silná imunita za tretinu ceny


Tagy: Benefity PR Prváci Školáci Zdravie

Začiatok školského roka môže byť pre deti aj rodičov poriadne náročný - nové prostredie, prvé povinnosti, ranné vstávanie či stretnutie s vírusmi, ktoré prináša kolektív. Union zdravotná ...



Zdieľať
adobestock_465688958 676x451 19.9.2025 (SITA.sk) - Začiatok školského roka môže byť pre deti aj rodičov poriadne náročný – nové prostredie, prvé povinnosti, ranné vstávanie či stretnutie s vírusmi, ktoré prináša kolektív. Union zdravotná poisťovňa preto prichádza s praktickým benefitom pre všetkých svojich najmladších školákov.


V rámci kampane Back to school získajú deti vo veku 6 až 8 rokov balíček pre úsmev a imunitu za symbolickú cenu 15,99 €, čo je len tretina pôvodnej ceny. Balíček obsahuje tri produkty, ktoré pomôžu deťom zvládnuť školský rok s úsmevom a zdravím:

  • Oral-B PRO KIDS 3+ s cestovným puzdrom FROZEN, SPIDERMAN, LION KING

  • Centrum kids GUMMIES, 60 želé s vitamínmi a minerálmi

  • Celaskon TABLETY 250 mg, 30 tabliet


"Prváčikovia zažívajú v septembri veľa nového – od prvého vážneho učenia sa, až po nové kamarátstva. Chceme im pomôcť, aby do školy vykročili so zdravým úsmevom a silnou imunitou. Balíček je preto vyskladaný tak, aby bol pre rodičov praktickým pomocníkom a pre deti aj motiváciou," hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu.

Benefit je dostupný pre všetkých poistencov Unionu v tomto veku a rovnako aj pre nových členov, ktorí do poisťovne práve prichádzajú. Zľavu si možno jednoducho uplatniť cez Online pobočku Unionu a balíček si objednať v e-shope VAŠA lekáreň.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Union spúšťa Back to School balíček pre prváčikov: zdravý úsmev a silná imunita za tretinu ceny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Benefity PR Prváci Školáci Zdravie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Výbuch bankomatu v Košiciach vystrašil obyvateľov, polícia rozbehla pátranie po páchateľoch – FOTO
<< predchádzajúci článok
Opozícia zvoláva na utorok 23. septembra ďalšie protesty proti „ožobračovaniu ľudí“

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 