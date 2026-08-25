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25. augusta 2026

Prieskum poslal Demokratov mimo parlamentu a ukázal výrazný pokles Progresívneho Slovenska. Kto by vyhral voľby a mala by opozícia väčšinu?


Tagy: mandáty Parlamentné voľby Prieskum agentúry Ipsos respondenti

Najnovší model volebných preferencií ukazuje mimoriadne tesný súboj na čele rebríčka. Ak by sa voľby konali v druhej polovici augusta, zvíťazilo by v nich opäť



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6a4a3cb44d368355464910 676x451 25.8.2026 (SITA.sk) - Najnovší model volebných preferencií ukazuje mimoriadne tesný súboj na čele rebríčka.


Ak by sa voľby konali v druhej polovici augusta, zvíťazilo by v nich opäť Progresívne Slovensko. Ukázali to výsledky prieskumu agentúry Ipsos, ktorý realizovala pre Denník N. Progresívne Slovensko sa tak v prieskume drží na prvom mieste, a to aj napriek poklesu podpory.

Kým v júni mali progresívci podporu na úrovni 20,2 percenta, v augustovom prieskume je to 18,1 percenta. Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD, ktorá rovnako zaznamenala pokles. Smer-SD by volilo 17,9 percenta voličov. Rozdiel medzi Smerom a Progresívnym Slovenskom je teda veľmi malý a aj naďalej sa pohybuje v rozmedzí štatistickej odchýlky. Voľby by tak mohla vyhrať ktorákoľvek zo strán. Agentúra vykonávala prieskum od 18. do 23. augusta na vzorke 1 061 respondentov.

Kto by sa dostal do parlamentu?


V augustovom prieskume mierne narástlo hnutie Republika a opäť sa tak priblížilo k 11 percentám. So ziskom 10,9 percenta by tak hnutie bolo tretím najsilnejším politickým subjektom. Podpora mierne narástla aj Hnutiu Slovensko. Vo voľbách by získalo podporu 8,4 percenta voličov.

Do parlamentu by sa ďalej dostala aj strana Hlas-SD a Sloboda a Solidarita s rovnakým ziskom po 8,2 percenta voličských hlasov. Nad úroveň piatich percent sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (7,3 %).

Do Národnej rady SR by sa tesne nedostali Demokrati. Kým v júnovom prieskume prekonali hranicu piatich percent, v auguste by ich volilo len 4,7 percenta voličov. Brány parlamentu sa zatvorili aj Maďarskej aliancii (3,4 %) a strane Právo na pravdu (3,1 %). Zvyšné politické subjekty sa nedostali nad tri percentá, a to vrátane koaličnej Slovenskej národnej strany, ktorú by volili rovné 3 percentá respondentov.

Počet mandátov


Do parlamentu by sa tak spolu dostalo sedem strán. Najvyšší počet mandátov by získalo Progresívne Slovensko a strana Smer-SD, a to zhodne po 34. Hnutie Republika by získalo 21 kresiel, Hnutie Slovensko a Hlas-SD by získali zhodne po 16, Sloboda a Solidarita 15 a Kresťanskodemokratické hnutie by ich získalo 14.

Agentúra súčasne spresnila, prečo majú Hlas-SD a Sloboda a Solidarita rozdielny počet mandátov aj napriek rovnakým percentám. „Je to spôsobené tým, že presný výsledok Hlasu bol 8,189 percenta a strany Sloboda a Solidarita 8,18,“ uzavrela agentúra Ipsos.


Zdroj: SITA.sk - Prieskum poslal Demokratov mimo parlamentu a ukázal výrazný pokles Progresívneho Slovenska. Kto by vyhral voľby a mala by opozícia väčšinu? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: mandáty Parlamentné voľby Prieskum agentúry Ipsos respondenti
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