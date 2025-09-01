Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.9.2025
 24hod.sk    Z domova

01. septembra 2025

Opoziční poslanci vyzvali Fica, aby cestu do Číny využil v prospech presadzovania mieru a ľudských práv – FOTO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia verejných financií Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Premiér Slovenskej republiky Ruský prezident

Tri desiatky opozičných poslancov a poslankýň Národnej rady SR a Európskeho parlamentu v pondelok adresovali list premiérovi



6731e00555e7b147558577 676x451 1.9.2025 (SITA.sk) - Tri desiatky opozičných poslancov a poslankýň Národnej rady SR a Európskeho parlamentu v pondelok adresovali list premiérovi Robertovi Ficovi v súvislosti s jeho cestou do Číny. Pri príležitosti jeho účasti na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Čínskej ľudovej republike sa naňho obracajú s výzvou, aby svoju cestu využil v prospech presadzovania mieru a ľudských práv vo svete.


Vyzývajú ho, aby apeloval na čínske vedenie, aby zastavilo akúkoľvek podporu vojnovým aktivitám Ruska proti Ukrajine a využilo svoj vplyv na Ruskú federáciu a prispelo k čo najrýchlejšiemu ukončeniu agresie Ruska proti Ukrajine. „Iba mierové riešenie, ktoré bude rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, môže priniesť stabilitu do nášho regiónu,“ zdôraznili.

Kto sa pod list podpísal


Pod listom sú podpísaní poslanci Progresívneho Slovenska (PS), strany Sloboda a Solidarita (SaS), hnutia Slovensko, Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) aj mimoparlamentných Demokratov. Na sociálnej sieti jeho text zverejnil poslanec SaS Ondrej Dostál.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Poslanci zároveň Roberta Fica vyzvali, aby sa zasadil o to, aby sa Čínska ľudová republika zdržala nátlaku a použitia násilia vo vzťahu k Taiwanu a všetky problémy riešila výlučne mierovými prostriedkami, bez nátlaku a použitia vojenskej sily.

„Ako demokratická krajina s vlastnou historickou skúsenosťou s totalitou by sme nemali zatvárať oči pred porušovaním ľudských práv, nech sa deje kdekoľvek na svete. Vyzývame Vás, aby ste v kontakte s čínskymi predstaviteľmi zdôraznili potrebu rešpektovania ľudských práv. Upozornite ich na systematické porušovanie ľudských práv v Číne, vrátane prenasledovania politických disidentov a kritikov režimu, potlačenia demokratických slobôd v Hongkongu, prenasledovania náboženských a duchovných komunít (Falun Gong, kresťanské spoločenstvá a cirkvi), ako aj represie voči Ujgurom a Tibeťanom,“ píše sa v liste.

Taiwan a ľudské práva


Poslanci a poslankyne dodali, že iné demokratické štáty, napríklad Nemecko, dokazujú, že s Čínou je možné obchodovať aj bez toho, aby sa zapredávali hodnoty ľudských práv a demokracie. Predseda PS Michal Šimečka vyzval Roberta Fica, aby cestu do Číny zrušil a venoval sa radšej urgentným problémom našej ekonomiky. Premiér podľa neho opúšťa krajinu v situácii, keď sa rokuje o ďalšej vlne konsolidácie verejných financií a obyvatelia sú v neistote, čo ich čaká.

„Už teraz vieme, že jeho cesta do Číny a fotky so severokórejským diktátorom a s Vladimirom Putinom budú len ďalšia medzinárodná hanba. Ide tam ako jediný predseda vlády členskej krajiny Európskej únie. Podobne ako jeho cesta do Moskvy to bude len hanba a ďalší krok do izolácie, ktorý neprinesie Slovensku nič,“ povedal Šimečka. Diktátori zo Severnej Kórey, Bieloruska či ruský prezident Putin nie sú podľa Šimečku spoločnosťou, v ktorej by Slovensko malo figurovať.

Kritika výberu partnerov


Podľa Ivana Korčoka z PS bude skutočným výsledkom cesty do Číny zrada Slovenska. Ficova „politika na všetky štyri svetové strany“ podľa neho nepriniesla Slovensku doteraz žiadny hmatateľný výsledok, okrem medzinárodnej hanby. „O všetkom dôležitom pre Slovensko a slovenských občanov sa rozhoduje za európskych stolom, ktorému sa Fico zámerne vyhýba. Teraz sa začína rokovať o rozpočte EÚ, hovorí sa o energetickej bezpečnosti, ale aj bezpečnosti a obrane,“ poukázal Korčok.

Fico sa namiesto toho, aby sa stretával s predstaviteľmi európskych krajín, stretne tretíkrát s Putinom, ako aj s čínskym prezidentom. Vláda si vyberá za partnerov tých, ktorí majú k demokracii veľmi ďaleko, s tými si najlepšie rozumie,“ zhodnotil Korčok.


Zdroj: SITA.sk - Opoziční poslanci vyzvali Fica, aby cestu do Číny využil v prospech presadzovania mieru a ľudských práv – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

