01. septembra 2025

Po Gašparovej nehode sa vynorilo viacero otázok, progresívci vyzývajú na ich preverenie – VIDEO


Progresívne Slovensko vyzýva Finančnú správu aj



66d82a960575c906224930 676x451 1.9.2025 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko vyzýva Finančnú správu aj Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), aby sa zaoberali otázkami, ktoré sa vynorili po autonehode šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara v Nitre. Podľa opozičného hnutia treba zodpovedať na otázku, ako je možné, že sa riaditeľ spravodajskej služby vozí na aute firmy, s ktorou v súčasnosti legálne nič nemá spoločné.


"Ako je možné, že riaditeľ SIS, čo je jedna z najcitlivejších pozícií v štáte, užíva auto súkromnej firmy? Ako bola táto jazda vykázaná? Je to firma, ktorá pravidelne požičiava alebo prenajíma autá? Kto platil za pohonné látky? Vyzývame Finančnú správu, aby preverila danú firmu, či využívanie auta je v súlade s predmetom podnikania a či si firma uplatňovala daňové náklady a odpočty oprávnene a v súlade so zákonmi," povedal v pondelok na tlačovej besede expert Progresívneho Slovenska na obranu, bezpečnosť a zahraničnú politiku Peter Bátor.

Odporúča preveriť aj knihu jázd


Odporúča tiež preveriť knihu jázd s možnými záznamami GPS. Progresívne Slovensko vyzýva aj NBÚ, aby preveril, či je užívanie auta v súlade s informáciami, ktoré uviedol Pavol Gašpar vo svojom bezpečnostnom dotazníku.

"Uviedol bezodplatné užívanie auta do bezpečnostnej previerky ako možný nefinančný benefit?" pýta sa Bátor s dodatkom, že by bolo potrebné aj preveriť, či majetkové pomery riaditeľa SIS zodpovedajú jeho oficiálnym a deklarovaním príjmom.

Riaditeľ SIS nevie zodpovedať mnohé otázky


Podľa slov lídra PS Michala Šimečku zostáva Gašpar na svojom poste z nepochopiteľných dôvodov aj dva dni po tom, ako spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej maloletá osoba utrpela zranenie a musela byť ošetrená v nemocnici. Zároveň sa ukázalo, že šoféroval výstredné športové auto, ktoré nepriznal v majetkovom priznaní.

Riaditeľ SIS podľa šéfa progresívcov nevie zodpovedať mnohé otázky, ktoré sa v tejto súvislosti vynárajú, a preto na svojom poste nemá čo robiť. Vyzýva tiež prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa tejto téme venoval.

"Šéf SIS komunikuje ako nejaký smerácky trol. Vybavuje si účty s opozíciou namiesto toho, aby odpovedal na legitímne otázky," reagoval Šimečka na status, ktorý napísal Pavol Gašpar po nehode. Okrem iného v ňom napísal: "Nestrápňujte sa, pán Šimečka. Osobitná škola prináša výsledky. Červené denníky a Zomri zavelia a Šimečka robí v nedeľu na obed tlačovú besedu k môjmu autu".


Zdroj: SITA.sk - Po Gašparovej nehode sa vynorilo viacero otázok, progresívci vyzývajú na ich preverenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

